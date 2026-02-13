Hazard s bezpečností: levné Motoroly nikdy nedostanou novější Android

Při čtení těchto řádků mějte prosím na paměti, že Motorola není jediný výrobce telefonů, tabletů, televizorů a podobných věcí s Androidem, který u levných modelů nedrží softwarovou podporu tak dlouhou, jak by odpovídalo morální i reálné životnosti hardwaru těchto zařízení.
Motorola a její modely Moto G17 a Moto G06 mi dnes slouží jako příklad praktiky, která je rozlezlá mezi většinou výrobců a která je prostě špatná. Místo Motoroly si dosaďte libovolného jiného výrobce, který postupuje stejně.
To podstatné z parametrů telefonu
Motorola Moto G17 je nový model od tradičního výrobce, který vlastně celou tu éru mobilních telefonů odstartoval, ale který už je řadu let de facto čínskou značkou. Produkuje jak telefony kategorie hi-end (včetně „skládaček“), tak telefony opravdu low-endové. Gé-sedmnáctka spadá to této druhé kategorie.
Vybrané parametry si půjčme z GSMareny.
- uvedení na trh: 29. ledna 2026
- rozměry: 6,72" displej s až 800 / 1050 nitů jasu a tomu odpovídající tělo (obvyklý současný standard)
- rozlišení 1080×2400, ochrana displeje Gorilla Glass 3
- ARM SoC Mediatek Helio G81 Extreme
- 4 GB RAM, 128GB NAND flash + až 1TB microSDXC
- 50Mpix 1/2,0" kamerka + 5Mpix ultra-wide 1/5,0", 1080p video
- 3,5mm jack, USB-C 2.0
- 5200mAh, nabíjení 18 W
Číst mezi řádky parametrů
Marketing Motoroly se pochopitelně neliší od marketingu jiných velkých firem, ale zde si zaslouží komentář v kontextu výše uvedených parametrů.
„Zachycujte ohromující detaily při jakémkoli osvětlení díky 50 MP senzoru Sony LYTIA™ 6001, ultraširokému 5 MP objektivu.“ – toto si lze volně vyložit tak, že primární fotoaparát s 1/2,0" snímačem a objektivem se světelností f/1,9 lze považovat za slušný základ. Dá za dobrého světla přijatelné, mírně vyžehlené 12,5Mpix snímky, za šera či v noci to bude notně vyžehlená mizérie, ale „na instáč“ či 10×15cm fotky dobré. Ultra-širokoúhlá kamerka s pidi čipečkem o velikosti 1/5,0" v kombinaci se světelností f/2,2 je zde spíš do počtu a bude bídná i za dobrého světla, natož v noci. Cokoli jiného bude muset dohnat případná AI část foto aplikace, která v Androidu 15 je. Ale zázraky nelze očekávat.
„Díky 24 GB paměti RAM s RAM Boost, prostornému úložišti, osmijádrovému procesoru a Google Gemini™ 11 po vašem boku budete snadno přecházet mezi editací, posouváním a tvorbou.“ – zde pouze konstatujme, že někde po cestě se něco nepěkně ztratilo, protože hlavní web Motoroly hovoří o 12 GB RAM, ten český o 24 GB RAM. Obecně existují obě verze, 4GB s 8GB swapem a 8GB s 16GB swapem.
Je potřeba si při výběru pohlídat, kterou verzi člověk kupuje, každopádně ani 12GB paměť, ani 24GB paměť není korektní informace směrem k neznalému uživateli, protože ty telefony prostě nemají takové množství RAM. A tak už jen dovětek: Android 15 se 4 GB RAM bude tragédie. Když ne v den koupě, tak během pár měsíců. Tečka. Vím to, používal jsem Motorolu G54 5G s 4 GB RAM a Androidem 15. Nedalo se to.
Zbytek marketštiny ponechme být a pojďme si říci, co je špatně.
Špatně to podstatné
Za prvé je to samotný procesor. Mediatek Helio G81 Ultra je stařičká záležitost. De facto jde o refresh evoluční řady začínající s čipem Helio G80 v roce 2020. Odpovídá tomu jak verze ARM jader, jejich počet a uspořádání, tak použitá stará 12nm výrobní technologie a dosahované takty a také absence 5G. Tento procesor jménem G81 Ultra je sice termínem uvedení na trh poměrně nový, ale technologicky je 6 let zastaralý. Znovu zdůrazněme: neumí 5G, což lze dnes již považovat za velký neduh, kdy vaše aktuální 5G SIMka na vás „bude řvát“, že nevyužíváte její potenciál.
Dále je jasné, že tomuto procesoru se nebude dostávat dostatek výkonu pro AI vylepšovátka Androidu 15, například různé techniky, kterými umí foto aplikace Androidu 15 vylepšovat mizerné snímky z low-endových kamerek low-endových telefonů. A to je to, co tento model telefonu potřebuje.
Za druhé, jsa si plně vědom paměťové krize, 4 GB RAM jsou prostě na Android 15 málo. Znovu opakuji: toto jsem osobně provozoval na Motorole G54 5G, což byl model, který měl oproti G17 jednu výhodu: novější 6nm procesor Mediatek Dimensity 7020 (byť o moc rychlejší jádra oproti G81 neobsahoval, výrobní technologie jej činila úspornějším). Opravdu nechcete současné verze Androidu provozovat na 4 GB paměti, pokud máte jinou možnost. Proto Motorola tolik protlačuje informaci o zvětšení RAM pomocí swapu. Ale jak dobře víme, NAND flash paměti jsou významně pomalejší než RAM a navíc neustálé swapování bude ubírat životnosti úložiště.
Varianta s 8GB pamětí má operační paměti množství, které lze dnes považovat za minimální vhodné množství. Tedy dostačující.
Největší problém: softwarová (ne)podpora ze strany výrobce
Za třetí je nutno upozornit na největší průšvih tohoto telefonu. Z hlediska softwaru totiž jediné, co od výrobce víme (z UK webu Motoroly, CZ web o tomto neinformuje), je podpora aktualizací dva roky od uvedení do prodeje. Aktualizací, ne nových verzí. Jediné, co tedy Motorola pro Moto G17 zaručuje, jsou aktualizace Androidu 15 do února 2028.
Lze tedy předpokládat, že za dva roky dostanou Motoroly Moto G17 svou poslední aktualizaci pro Android 15, obsahující v danou dobu dostupné bezpečnostní opravy. Pak se „zavře krám“ a jakékoli díry v systému, jakékoli zneužitelné chyby, budou moci být zneužity.
Otázkou je, zdali to bude většině uživatelů vůbec vadit. O Androidu je obecně známo, že svižnost telefonu jím vybavená klesá s každou aktualizací a do roka a do dne se zpomalení stane viditelným, jakkoli třeba nepodstatným. Moto G17 jsem v ruce neměl, ale s ohledem na pomalost SoC a nedostatečnou paměť 4GB verze si dovolím tvrdit, že výkon nebude stát za moc už při prvním zapnutí.
Na provoz internetů či instagramů to bude ok, ale foťák bude líný, nebude to na rychlé focení, spíše mačkání spouště a následné modlení se, aby mezitím dítko ze záběru neuteklo, než jeho rozmazanou siluetu Motorola vyfotí.
Když software chce a hardware už nemůže
Proč jsem tak hrubý? Zažil jsem to. Ve vysvětlení se současně ukrývá mé chápání toho, proč Motorola takový model vlastně uvedla a proč může dávat smysl (když pomineme neekologičnost celého konání). V květnu 2024 jsem si totiž koupil výše zmíněný telefon Motorola Moto G54 5G 4GB/128GB. Jeho MediaTek Dimensity 7020 je konfigurací ARM jader srovnatelný s Helio G81 Extreme z Moto G17, jen je možná o 10 % na dvou výkonných jádrech rychlejší. Nic podstatného, jde o zhruba srovnatelné konfigurace, jen můj model měl i 5G.
Vím, jaký byl ten telefon v době koupě, s Androidem 13. Solidně svižný.
Pak přišel Android 14 a s ním i nějaká, na této levné Motorole ne moc viditelná výpočetní vylepšení pro foťák. A výkon šel viditelně dolů. Člověk zmáčkl spoušť a zlomek sekundy nic, pak proběhl cvak a zhruba sekundu se pak snímek zpracovával. Dalo se s tím žít.
Pak ale přišel Android 15 a další AI vylepšení, na které Dimensity 7020 už nemělo síly. Člověk pustil foťák a když se načetl do funkčního stavu a zaseklé okno se začalo hýbat (bylo to tak pade na pade), tak se dala zmáčknout spoušť. Poté následovat 2sekundový (!) interval, po němž buď probliklo cvaknutí spouště – a pořídil se snímek ne-dítěte, které už prostě dááávno nebylo v záběru – následované několikasekundovým AI zpracováním výsledku. Nebo se nestalo nic. Fotka se nepořídila. Nebo se pořídila, ale JPEG snímek se uložil jen z půlky, soubor byl vadný. Když člověk povypínal AI / Lens vylepšovátka, tak se situace k lepšímu prakticky nezměnila, jen ty mnoha-sekundové procesy trvaly menší množství sekund.
To vše se odehrálo během jediného roku od koupě. V květnu 2025 už mi došly nervy a koupil jsem nový telefon, Motorola směřovala do šuplíku a od té doby slouží dětem na některé občasné potřeby. Na základě této zkušenosti tvrdím, že pomalý Mediatek + 4 GB RAM + Android 15 je smrtící kombinace, která je víceméně nepoužitelná. Poslední svižná verze na takové konfiguraci byla Android 13. Nevím samozřejmě, zdali Motorola pro tyto stroje neprovedla nějaké optimalizace ubírající funkcionalitu.
Jinak řečeno: Motorola podporu tohoto modelu zcela nezvládla a možná si tímto zkracováním podpory na úrovně obvyklé před 10 lety chce šetřit problémy s naštvanými uživateli. Je to v souladu s evropskou legislativou? Do této myšlenkové linie se pouštět nebudu, nejsa v ní patřičně vzdělán a kován.
Ještě low-endovější low-end Motorola Moto G06
Sluší se však doplnit, že pokud bychom dnes jako přijatelné minimum vzali oblíbenou konfiguraci řady výrobců, odpovídající SoC Mediatek Dimensity 7300 a 8 GB RAM, pak zde se bavíme o telefonem v cenové relaci kolem 6 tisíc Kč. Motorola Moto G17 se zatím do e-shopů nedostala, ani česká Motorola ji nemá naceněnu, britská cena však odpovídá zhruba 4 tisícům Kč. To je podstatný faktor.
Pro porovnání lze již dnes koupit Motorolu Moto G06, která v konfiguraci 8 GB / 256 GB vyjde na 3 tisíce Kč a v konfiguraci s 4 GB / 64 GB vyjde na 1 990 Kč. Též jde o telefon s Helio G81 Extreme, avšak s jiným displejem: 6,88" s rozlišením 720×1640. Tento opravdu základní model nabízí jen 10W nabíjení a nemá jinou zadní kamerku než onu hlavní 50Mpix.
Zde si u 8GB verze dokáži představit, že někomu nenáročnému bude ty dva roky dobře sloužit, navzdory nižšímu jasu displeje 450 nitů (600 nitů špičkově). Toto je konfigurace, kterou Motorola očesala až na dřeň, odpovídající době zhruba před 5 lety.
Stejně jako Moto G17 ale i Moto G06 naráží na ten zásadní problém: softwarová podpora pouze dva roky. Na chvilku zpět ke G17: UK web uvádí ve specifikaci položku „Security Updates 2 years (until 02/2028)*“, kde hvězdička znamená dodatek „In accordance with the United Kingdom’s Product Security and Telecommunications Infrastructure…“. Zato český web u G17 tuto informaci prostě neuvádí. Takže i u G06 vezměme zavděk informací z anglického webu Motoroly: „Security Updates 2 years (until 08/2027)*“.
Jinými slovy, pokud plánujete koupit Motorolu Moto G06, tak její podpora skončí už za rok a půl. Bude bez podpory dřív, než doběhne dvouletá záruka.
No a teď babo raď, co s těmi telefony bude potom? A co s jejich uživateli? Kolik předčasného e-odpadu takto vznikne? Dává to celé vůbec nějaký smysl?
EU, jednej!
EU už si vynutila přechod na USB-C. Od příštího roku je vynucen přechod na uživatelsky snadno vyměnitelné akumulátory. Je čas, aby EU donutila výrobce telefonů, aby s poslední aktualizací telefonu, jemuž končí podpora, na nějž se výrobce rozhodl od dalšího dne zvysoka kašlat, povinně otevřel bootloader a ovladače.
Zrovna včera jsme na Rootu psali, jak po světě běhá miliarda zařízení s Androidem, která nejsou bezpečná pro své uživatele, protože jejich výrobce už neposílá uživatelům aktualizace.
Je sice hezké, že některé bankovní aplikace poběží klidně na Androidu 9, ale jak píšeme: Starší Android 12 a nižší už záplaty od Googlu nedostává, výrobci jej tedy neaktualizují a v kapsách uživatelů je přístrojů s takto starým systémem asi 40 %. Proč mají uživatelé tyto staré verze? Protože výrobce jim neumožní si samostatně nainstalovat cokoli novějšího, telefon je stále uzamčen proti změnám, přestože na něj výrobce třeba už i řasu let kašle.
EU je dostatečně silná, aby výrobce donutila změnit přístup. Sakra, vždyť donutila Apple nasadit USB-C. Takže moji milí europoslanci a europoslankyně, moji milí eurokomisaři: donuťte konečně výrobce, aby s poslední aktualizací odemykali zařízení, jejichž zabezpečení už nechtějí dále řešit. Komunita open-source vývojářů v Evropě i ve světě je dost silná, aby se o vše postarala. Zadarmo a rozhodně lépe, než Motorola a spol. Jestli boj s elektroodpadem a boj za bezpečí Evropanů na internetu myslíte vážně, tak tohle MUSÍTE udělat a prosadit!