HDR a správa barev na Waylandu i pro Chromium, další AVX-512 optimalizace pro FFmpeg

Týden v KDE: kulaté spodní rohy oken přímo od KWin

Budoucí Plasma 6.5.0 dostala v posledním týdnu další novinky. Tou na první pohled viditelnou budiž úprava výchozího vzhledu oken, kdy spodní rohy oken jsou nově zaobleny, a to na úrovni kompozitoru KWin. Jak je u KDE dobrým zvykem, změna je sice novým výchozím nastavením, ale uživateli je poskytnuta v Nastavení možnost přepnout zpět na původní ostré rohy.

Šířku postranních panelů v Discoveru a Monitoru systému lze nově měnit, a toto nastavení si obě aplikace pamatují. Widget Disků a zařízení umožňuje nově přimountovat disk bez kontroly na chyby, případně kontrolu provést ručně bez přimountování – to může být užitečné zejména pro kapacitně velké disky.

Začaly také práce na vylepšení toho, jak se v KRunneru řadí výsledky vyhledávání. Dosud realizované změny ruší vyšší prioritu pro KDE aplikace a položky, které má uživatel označeny jako oblíbené – mělo by to vést k tomu, že výsledky nepůsobí pořád stejně / jako hůře použitelné. Vytváření nového uživatele v příslušné stránce v Nastavení systému nově obsahuje tlačítko „Zrušit“, které celý proces zastaví a vrátí na začátek.





Spíše žertovná položka, kterou už moc lidí nevyužije, je úprava chování widgetu Disků a zařízení při vložení nového optického disku do optické mechaniky – nově už nenabízí možnost otevření ve správci diskových oddílů, protože to nedává smysl (dodejme: obvykle).

Jedna menší oprava míří do Plasmy 6.4.4 (týká se chyby v zobrazování stránky pro nastavení hlasitosti), další pak už míří do Plasmy 6.5.0, konkrétně oprava pro zobrazení kurzoru v HDR režimu na zamykací obrazovce. Celkově zůstává počet chyb s vysokou prioritou na čtyřech, počet chyb, kterých si uživatel všimne do čtvrt hodiny pak vzrostl z 31 na 32.

Ještě dodejme, že Xaver Hugl změnil nastavení KWin tak, aby méně věřilo EDID datům monitorů z hlediska kolorimetrického, neb typicky to neodpovídá realitě a je lepší tato data nepoužívat jako výchozí. Všechny novinky jako obvykle shrnuje Nate Graham v pravidelném týdenním přehledu projektu KDE.

Nové AVX-512 optimalizace v FFmpeg přináší až 36× zrychlení některých operací

Do Gitu projektu FFmpeg zamířily další v assembleru ručně napsané optimalizace pro procesory disponující instrukcemi typu AVX-512. Stojí za nimi vývojář Niklas Haas, který vedle AVX-512 přidal i některá vylepšení pro předchozí sadu AVX2. Například pro filtr scene_sad přináší tato novinka 36násobné zrychlení pro plain C kód, pro AVX2 jde o 25násobné zrychlení. Další commit přidal vyšší bitovou hloubku s AVX2 a AVX-512, zde jde o zrychlení 11×, resp. 22×.

Intel Compute Runtime 25.27.34303.5 přidává podporu pro Wildcat Lake a BMG G31

Nový výpočetní balík Intelu poskytující podporu pro běh výpočtů na firemních GPU s Zero a OpenCL přináší tento měsíc jak podporu dalšího hardwaru, tak optimalizace výkonu a některé nové vlastnosti. Compute Runtime 25.27.34303.5 poskytuje ranou podporu běhu s procesory chystané rodiny Panther Lake a dále pak generace Wildcat Lake (budoucí generace, o které jsme psali v souvislosti s počínající podporou zobrazení a také obsaženého NPU). Dále pak balík přidává podporu BMG G31, tedy očekávaného většího GPU Intel Arc řady Battlemage, též občas označovaného za „Arc B770“. I zde je podpora v počáteční fázi.

Pozitivní změnou z hlediska výkonu je úprava pro Level Zero události, které jsou odteď vždy alokovány v lokální paměti zařízení. Vývojáři také aktivovali Level Zero device unified shared memory (USM) pool, ač není aktivní pro starší generaci DG2/Alchemist a Arctic Sound. Pozitivní dopad na výkon také má ukončení praktiky mazání cache po přenosech dat. Je zde také řada dílčích vylepšení a oprav podpory budoucí GPU generace Xe3 (objeví se ve zmíněné řadě Panther Lake) a také vylepšená podpora SPIR-V 1.4 a SPIR-V 1.5.

Wayland Color Management s HDR se ověřuje pro použití s Chromium