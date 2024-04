Herní engine Godot i MPV 0.38 vylepšují podporu API Vulkan

MPV 0.38 vylepšuje podporu API Vulkan

Ačkoli projekt MPV už delší dobu pracuje na novém rendereru vo_gpu_next , stále není hotov, a tak ani verze 0.38 zatím nepřináší přechod na něj. Přidává ale nové možnosti skriptování, volbu pro automatické zapnutí odstranění prokládání, na X11 pak podporuje škálování dpi v násobcích 0,5. Mnoho vylepšení se týká platformy macOS.

Přibyla též řada nových voleb pro příkazovou řádku, podpora VA-API na Windows (skrze vaapi-win32 , ve výchozím nastavení opět aktivní DVBIN a různé další opravy. V rámci podpory API Vulkan nyní MPV obsahuje i MoltenVK pro macOS, což mimo jiné přináší stabilní podporu dekódování AV1 videa přes toto API a lepší časování snímků. Odstraněn je naopak již zastaralý legacy kód pro podporu minipočítačů Raspberry Pi. Podrobnosti shrnuje přehled na GitHubu projektu.

Podpora API Vulkan v enginu Godot zrychluje až o 20 %

Vývojáři herního enginu Godot již řadu měsíců pracují na podpoře API Vulkan, a to ve spolupráci s lidmi z Google a The Forge. Aktuálně tak projekt informuje o nových výkonnostních optimalizacích ve Vulkan back-endu, které jsou výsledkem snah o svižnější běh aplikací (no, hlavně her, že …) na Godotu postavených na platformě Android.





V kódu byly provedeny změny, kdy jsou využívány buffery unified memory architecture (UMA) všude, kde je to jen možné, optimalizace sad deskriptorů či swapchain operací. Plus je zde další pro Android specifický kód, a to včetně podpory API Android Thermal. Na mobilních zařízeních tak aktuální verze ukazuje o 10 až 20 % nižší časy pro renderování snímků (testováno na Google Pixel 7 a Samsung Galaxy S23). Kód je v tuto chvíli nadále udržován v samostatné vývojové větvi, jeho čištění, kontrola na regrese a další potřebné kroky před překlopením do hlavní větve mohou s ohledem na velikost změn zabrat i několik měsíců, pročež novinky čekejme postupně začleněné v Godotu 4.3 a 4.4.

Podrobnosti popisuje John Clay v blogpostu na webu Godotu.





Wine 9.7 vylepšuje podporu platformy ARM

Pravidelná dvoutýdenní aktualizace vývojové verze projektu Wine přináší v nové verzi 9.7 build systém pro ARM64X, různá další vylepšení obecně pro ARM (WIDL / SLTG typelibs). Ovladač API Vulkan prodělal další restrukturalizaci kódu a došlo na obligátní várku opravených chyb.

Celkově je uzavřeno 18 hlášení o chybách, z nichž nejstarším se týká starých her typu Command & Conqurer a počkala si na uzavření téměř 10 let, nejrychleji uzavřenou chybou pak řeší nefunkčnost ON1 Photo RAW po instalaci, uzavřena za 6 dnů od ohlášení.

Mozilla nabízí oficiální binárky Firefoxu pro ARM64 Linux

O Firefoxu pro ARM64 obecně, hovoří Mozilla už více než 5 let, pro Windows na ARMu už také Firefoxu nabízí. Nyní se mezi podporované platformy s oficiální binárkou zařazuje i Linux na ARM64 (AArch64), kde tak už nebude vše viset na tvůrcích distribucí. Aktuálně jsou k dispozici noční sestavení, od Mozilly se dočkáváme jak generických obrazů typu .tar.gz , tak balíčků .deb v repozitáři pro Debian / Ubuntu.

V tuto chvíli probíhá v Mozille rozsáhlé testování, po němž bude následovat překlopení podpory ARM64 i pro běžné uživatele v rámci Beta a poté i standardních a ESR kanálů. Mozilla vítá všechny, kdož chtějí pomoci s testováním.

Týden v KDE: další práce na šestkové Plasmě

Plasma 6.něco se od svého uvedení před měsícem a půl zabydlela už v řadě distribucí a systémů uživatelů, nicméně vývoj běží dál a tvůrci KDE nadále vedle ladění běhu samotné nové Plasmy připravují spousty novinek.

Do Spectacle se navrací možnost měnit míru rozostření neostrých oblastí, ze systémového monitoru lze kopírovat texty ze sloupců, naopak mizí tlačítko pro smazání všech fingerprintů, neb jak píše Nate Graham, byla to příliš velký střelba do vlastní nohy. Uvítací obrazovka zase obsahuje ukázku desktopu včetně možnosti prozkoumat funkcionalitu jednotlivých prvků rozhraní.

Zpříjemněn je dialog ručního nastavení nočního světla a informace o délce přechodu na něj je součástí tooltipu u widgetu jasu a barev. Opravena je i řada chyb. Vše shrnuje Nate Graham v tradičním přehledu na svém webu.

Otevřený Vulkan ovladač pro stařičké Radeony HD 6000 pro Windows

Zatímco GPU generace GCN1 a vyšší mají stále slušnou podporu, předchozí generace končící řadou HD 6000 už kupříkladu ovladač s podporou API Vulkan nedostaly. Přitom jde často o karty násobně výkonnější než pozdější nižší modely GCN řad. A tak tu máme projekt Terakan, Vulkan ovladač pro řadu HD 6000, za kterým stojí vývojář Vitalij Kuzmin „Triang3l“.

Před půl rokem byl schopen renderovat trojúhelníky, nyní má Vitalij k dispozici funkční ovladač i pro Windows. Ovladač, na kterém běžení některá Vulkan dema na Radeonu řady HD 6800.

Jak jsem ale před dvěma měsíci poukazoval na Radeonu HD 5850 (jde zde o stejnou 40nm GPU architekturu TeraScale 2 jako u HD 6800), pro Windows to samo o sobě spásným není, neb zde chybí i základní funkční ovladač (vyšel pouze jediný z řady Catalyst v roce 2015, plus v roce 2016 beta verze next-gen ovladače Crimson). Na Linuxu může být výhledově situace lepší, pokud se vývoj podaří dotáhnout a třeba i rozšířit na HD 5000, pak by tyto notně přes dekádu staré karty mohly stále přežívat.