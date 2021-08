Herní novinky v emulátorech DosBox-X a Dosbox Staging

ScummVM přidává podporu pro další dvě hry

ScummVM je program, který umožňuje spouštět klasické grafické adventury a RPG, od kterých máte originální data. Poskytuje tedy pouze spustitelné soubory, aby zajistil běh her na moderních operačních systémech. S novým vydání přidává tento program podporu pro dvě další hry. Jednou z nich je Nightlong: Union City Conspiracy, cyberpunková adventura vydaná v roce 1998. Další přidanou adventurou z roku 1995 je The Journeyman Project 2: Buried in Time.

ScumVM

Unvanquished je k dispozici ve formátu Flatpak

Otevřená FPS Unvanquished ve které proti sobě bojují lidé a vetřelci je nově k dispozici i ve formátu Flatpak. Vývojáři chtěli ulehčit hráčům napříč linuxovými distribucemi instalaci a aktualizace hry a tak umístili balíček na Flathub. Kromě toho byla opravena řada chyb týkajících se grafiky nebo zbraní. Konfigurační soubory, které byly umístěny na několika různých místech, byly pro lepší přehlednost sloučeny do jednoho velkého souboru.

Unvanquished

GamerOS je teď ChimeraOS

Udělat z linuxového PC herní konzoli jako první napadlo firmu Valve, která přišla s operačním systémem SteamOS postaveným na Debianu. Jeho vývoj však v současné době už neprobíhá, proto se této záležitosti chopil projekt GamerOS. Ten se teď s vydáním nové verze 25 přejmenoval na ChimeraOS. Tento linuxový operační systém naběhne rovnou do celoobrazovkové aplikace služby Steam. Kromě toho má i vestavěnou funkci pro hraní her z GOG, emulátory a spousty dalších služeb.

ChimeraOS

DosBox-X i DOSbox Staging nedávno vydaly nové verze

Máte rádi staré dosovské klasiky? Pak jste se určitě setkali s DOSBoxem, který je umí spouštět, ale jeho vývoj v poslední době dost pokulhává. Pro urychlení vydávání nových verzí vznikly hned dva projekty, které nedávno vydaly své nové verze. Jedním z nich je DOSBox Staging, který ve své nedávno vydané verzi 0.77.0 přidává podporu pro nejnovější SELinux, rozšíření pro příkazovou řádku, integraci MT-32 a lepší podporu hardwaru.

Druhým z nich je DosBox-X, který do verze 0.83.15 přidává podporu asijských znaků, vylepšení běhu na Windows nebo lepší komunikaci s hostitelským systémem. Rozdíl mezi oběma emulátory je v tom, že Dosbox Staging se soustředí pouze na DOS, zato DosBox-X se snaží i o podporu Windows 3.x, 9× a ME.

V krátkosti

Vyšla nová verze RTS Warzone 2100 s číslem 4.1.0. Herní manažer Lutris vydal před chystaným vydáním nové verze ještě opravnou verzi 0.5.8.4. Knihovna pro překlad volání Direct3D 12 na Vulkan VKD3D-Proton vyšla ve verzi 2.4. Vyšel klient pro Epic Games Store Heroic Games Launcher 1.8.0 „Arlong“, který kromě Linuxu přidává i podporu pro Windows a MacOS.