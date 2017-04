 »   »  Historie prohlížení bude na prodej, rozhodl americký kongres

Software a hardware

Samsung představil Galaxy S8, zřejmě neočekávanější telefon roku. A vypadá to, že by mohlo jít o správnou náplast na fiasko s Galaxy Note 7. Model S8 má úhlopříčku displeje 5,8 palce, větší S8+ dokonce 6,2 palce. Telefony však až tak velké nejsou, Samsungu se skutečně podařilo minimalizovat rámečky kolem displeje, boční prakticky zmizely. Konkrétní parametry nemá cenu zmiňovat, půjde zkrátka o to nejlepší na trhu. Zmínit však musíme DeX – telefon lze připojit do doku a používat na velkém monitoru jako počítač. Samsung pro to připravil vlastní desktopové rozhraní, ale stále jde o ten samý Android. Zaujme také nový osobní asistent Bixby.

Oproti předchozí generaci bylo např. microUSB vyměněno za USB-C a také se čtečka otisků přesunula na zadní stranu zařízení. To je zatím asi největší výtka vůči S8, protože čtečka je umístěna poměrně nevhodně vedle fotoaparátu. Zařízení ale můžete odemykat i načtením oční duhovky. Trochu starostí dělá také nepříliš vysoká kapacita baterie 3000/3500 mAh, hlavně vzhledem k velkým displejům s vysokým rozlišením. Ale to si musíme počkat na testy, rozdíl mohou vyvážit úspornější procesory vyrobené 10nm procesem. Galaxy S8 a S8+ se dostanou do prodeje 28. dubna za 22/25 tisíc korun.

Internet a web

Seznam.cz uvedl nový layout svého vyhledávače, který lze shrnout asi tak, že mnohem víc připomíná Google. U výsledků vyhledávání už se vůbec nezobrazují náhledy stránek, zato se v hlavním proudu výsledků někdy zobrazí i výsledky z vedlejších záložek. Třeba obrázky, mapa nebo aktuální zprávy. Design je celkově modernější a také by se měl lépe používat na mobilních zařízeních.

Byznys, politika, právo

Data amerických uživatelů internetu budou na prodej. Tamním kongresem prošla novela zákona, která dává ISP možnost prodávat data o chování uživatelů, např. včetně historie navštěvovaných stránek. To bylo možné i dosud, ale poskytovatel potřeboval explicitní souhlas klienta. Nově by zkrátka poskytovatel do svých obecných podmínek mohl napsat, že tak může činit. Pro zákon hlasovalo 265 členů kongresu, z nichž všichni byli republikáni. Zbývá už jen podpis amerického prezidenta Trumpa. Přestože se zatím nijak nevyjádřil, málokdo pochybuje, že zákon nepodepíše. Na internetu už se mezitím začaly objevovat iniciativy různých osobností, které chtějí koupit internetovou historii zákonodárců.

Německé úřady tvrdí, že regulace televizního vysílání se vztahuje i na platformy jako Twitch a YouTube. Alespoň tedy v tom případě, když kanál běží nepřetržitě. Ukázalo se to v případu kanálu PietSmietTV, který 24 hodin denně přináší živé herní let’s playe. Se získáním povolení by sice neměly být problémy, ale řízení vyjde na několik tisíc eur. Otázkou je, jak by se němečtí regulátoři zachovali tehdy, kdyby kanál vysílal nějaký ten kontroverznější obsah. Každopádně jde o další důkaz nekompatibility starých zákonů a nových technologií, který se snad časem vyřeší.

Před několika měsíci Amazon otevřel první samoobsluhu bez pokladen a v této době by měly následovat další. Jenže zřejmě nebudou. Technologie totiž není tak dokonalá, jak se zprvu zdálo, a naráží na různé problémy. Vše prý funguje dobře, dokud v obchodě nenakupuje příliš mnoho lidí (maximálně 20, ale jde o malé samoobsluhy) a nenakupují příliš rychle. V opačném případě systém začíná ztrácet přehled a dělat nezanedbatelné množství chyb. Typicky zkrátka v tom, že nezapočítá nějakou položku, kterou si zákazník vzal. Otevření dalších obchodů tak bude pozdrženo. Připomeňme, že systém využívá různých senzorů a rozpoznávání obličeje nakupujících.

Zajímavosti / telegraficky

Před necelým rokem se společnost SpaceX zapsala do historie, když se její vesmírné raketě podařilo opět přistát na Zemi, resp. na námořní plošině. Poté to ještě několikrát zopakovala, byť i s jedním nepovedeným pokusem, který skončil výbuchem při přistání. Teď SpaceX poprvé úspěšně zrealizovala druhou a neméně důležitou část plánu. Navrátivší repasovanou raketu, resp. její hlavní a nejdražší část, opět vyslala do vesmíru a úspěšně navrátila na naši planetu. Vědci ze SpaceX předpokládají, že by raketa měla být způsobilá ještě k minimálně jednomu letu, ale není zřejmé, zda se takového pokusu v dohledné době dočkáme. Vícenásobné použití raket samozřejmě značně snižuje náklady na vesmírnou dopravu.

Palmer Luckey, zakladatel Oculusu, opouští společnost Facebook a celý projekt virtuální reality. Důvodem jsou zřejmě dlouhodobé neshody a některé Luckeyho přešlapy. Průkopník moderní virtuální reality však rozhodně strádat nebude. Je mu teprve 24 let a prodejem společnosti Facebooku si vydělal víc než 2 miliardy dolarů.

Amatérští titulkáři dostanou možnost další realizace. Netflix hledá překladatele, kteří by pro něj překládali titulky do češtiny a slovenštiny, samozřejmě už za peníze. Není přitom třeba dokládat žádné vzdělání nebo zkušenosti, zájemcům stačí projít on-line zkouškou.

Red Hatu se i nadále daří. Téměř všechny finanční ukazatele rostly podle předpokladů nebo dokonce nad očekávání. Firma se navíc pochlubila, že poprvé uzavřela dohodu v hodnotě více než 100 miliónů dolarů.

Jak jsme psali minule, všechny tři díly Serious Sam budou k dispozici v jedné modernizované hře. A tu teď můžete pořídit za neodolatelnou cenu 1,49 eura.

Pornhub, nejnavštěvovanější 18+ server na světě, už také zapnul HTTPS. Sesterský server YouPorn by ho měl následovat během několika dní.

V Japonsku vstoupil v platnost první zákon, který výrazněji reguluje kryptoměny. Resp. firmy, které na nich mají postavený byznys – zejména burzy. Z Japonska pocházela neslavně zkrachovalá burza Mt Gox.

Jak přivést více žen do vědeckotechnických oborů? Povinná matematika a pod. tomu nepomáhá, vyplývá z výsledků nedávné studie.