 »   »  Hodí kostkou a prostě vypnou datacentrum. Přežil by Facebook zásah hurikánem?

Na základě této zkušenosti začalo velké plánování rozsáhlého výpadku a vznikl projekt Sandstorm. Myšlenka byla jednoduchá: vypneme jedno z našich datacenter. Prostě to celé vypneme a uvidíme, co se stane. Od myšlenky k výsledku ale vedla velmi dlouhá cesta. Trvalo nám dva roky, než jsme se na tohle cvičení připravili.

V roce 2012 prošel Spojenými státy hurikán Sandy, který způsobil rozsáhlé výpadky energie, záplavy a velkou katastrofu. Prošel jen pár kilometrů od dvou datacentrer Facebooků. Položili jsme si otázku: co by se stalo, kdyby šel trochu jižněji a zničil naše datacentrum? V každém z datacenter běží tisíce služeb, tečou stovky terabitů dat za sekundu a spalují se desítky megawattů. Dokázali bychom běžet bez jednoho z našich datacenter? Nedokázali, naše služby by selhaly. Naštěstí šel hurikán mírně severněji.

Tím je plnohodnotný spolehlivý běh bez dalších zásahů administrátorů. Naše heslo zní: nejdřív provoz, pak nové vlastnosti. V případě provozních problémů jde o čas a čím více lidí je do procesu řešení zapojeno, tím déle to trvá. Jak jsme rostli, kladli jsme si čím dál častěji otázku: je tu vůbec někdo, kdo zná celou naši infrastrukturu? Jak se celý systém rozrůstá, už nemůže stát na jednotlivcích. Jak se v takovém prostředí vyrovnáte s výpadky?

V takovém objemu dat a prostředků je nevyhnutelné používat automatizaci. Inženýři staví roboty, roboti spravují síť. Facebook se snaží automatizovat všechny své postupy. Když dnes do infrastruktury připojíte novou síťovou kartu, nikdo nemusí nic udělat ručně. Karta se detekuje, zapojí do sítě a můžeme jít dál. Automatizace samotná ale nestačí, to je jen prostředek k dosažení většího cíle.

Cílem řešení výpadku je minimalizovat jeho dopad na uživatele. Děláme to především pomocí software, jsme softwarová firma. V rozsáhlé infrastruktuře Facebooku je potřeba všechny záchranné operace automatizovat. Nemáme čas při výpadku ve dvě ráno ručně hledat problém a měnit nastavení. Nemáme lidi, kteří se dívají v řídicím centru na velké obrazovky. Srdcem je globální kontroler, který rozhoduje o tom, kam potečou která data. Když dojde k výpadku, může automatizovaně pomocí lokálních prvků přesměrovat tok jinou cestou nebo dokonce do jiné sítě.

Změna v zatížení linek během výpadku

Když přišlo datum vypnutí, zavolal do místnosti plné správců jejich nadřízený. Řekl mi: odvedli jste při plánování výpadku skvělou práci, ale nechcete to doopravdy vypnout, že ne? Řekl jsem mu, že opravdu chceme. Jediným způsobem, jak se můžete přesvědčit, že všechno funguje, je to opravdu vypnout. Téměř dva roky příprav a vytváření automatizačních nástrojů byly doopravdy zakončeny vypnutím. Stalo se, co jsme předpokládali. Ostatní datacentra zvýšila své zatížení a z hlediska uživatelů všechno fungovalo dál.

Dvakrát do roka

Ze cvičení Sandstorm vyplynula spousta výstupů a zapojena do něj byla celá řada oddělení. Důležité je zapojit do toho všechny, jinak to nedokážete. Důležité jsou také správné nástroje, bez nich se s tak rozsáhlým výpadkem nevyrovnáte. Zásadní je například sběr dat, ve kterém jsou lidé obecně velmi špatní. Musíte naučit stroje, aby vám o výpadku dodaly data k analýze. Protože Sandstorm pomohl spoustu věcí urovnat a vyřešit, rozhodli se ho ve Facebooku opakovat.

Podobný výpadek v jednom z datacenter proběhne každých šest měsíců. Cílem je se v tom zlepšovat, zkracujeme dobu potřebnou k přípravě. Ve Facebooku k tomu vyvinuli nový nástroj: kostku. Šéf adminů prostě dvakrát ročně hodí kostkou s názvy datacenter a dá lidem 48 hodin na to, aby ho vypnuli. Problém je, že to neškáluje. Brzy budeme mít víc než šest datacenter. Budeme muset použít generátor náhodných čísel místo kostky.

Skutečná kostka, která rozhoduje o vypnutí

Podstatné je, že pravidelné nucené odstávky pozitivně ovlivnily běh celého systému, pomohly opravdu zautomatizovat všechny procesy a zlepšily běh i v plném provozu. Naučili jsme se při tom hromadu nových věcí. Jednou z nich je rozpoznání všech závislostí mezi systémy. Když tohle nevíte, nemůžete dobře monitorovat, jste slepí. Možná při výpadku běžíte, ale nevíte nic. Máte například v ostatních datacenter kapacitu, aby převzala provoz? Nezjistíte to, dokud to doopravdy nevypnete.

To celé vede k vylepšování nástrojů a automatizace. Lépe rozumíme skutečnému světu a daří se nám stále se v tom zlepšovat. Facebook chce úžeji spolupracovat s místními poskytovateli připojení, testovat různé scénáře lokálních výpadků a sledovat například přetížení záložních linek při výpadku hlavních spojů.

S přetížením se lze vyrovnat pomocí různých technik: místní keše schopné pohltit velkou část provozu, lokální peering pro zahuštění sítě a propojení s dalšími poskytovateli, regionální peering pro další rozšíření sítě a propojení s tranzitními operátory pro případ výpadku lokálních propojů. Tohle všechno dohromady nám umožňuje snížit náklady a zajistit naše služby proti výpadkům.

Co bude dál?

Postupným vylepšováním procesů se podařilo snížit dopad velkých výpadků. Z desítek minut jsme se dostali na jednotky, většina uživatelů ani nemá možnost si všimnout, že k nějakému rozsáhlému výpadku došlo. Podařilo se to díky spolupráci s mnoha poskytovateli připojení, analýzou skutečných dat a vývojem vlastních automatizačních nástrojů. Provádíme spoustu testů, skutečně zkoušíme záložní linky, testujeme opravdové výpadky a analyzujeme data z nich.

