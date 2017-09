 »   »  HP má opět problémy s neoriginálními náplněmi do tiskáren

Hewlett-Packard opět řeší neoriginální náplně

Boj výrobců tiskáren nejen s výrobci neoriginálních levných náplní, ale paradoxně také s vlastními zákazníky je, zdá se, nekonečný. Zkoušeli to jiní a právě Hewlett-Packard se v roce 2016 spálila. Tehdy došlo k zamezení používání neoriginálních náplní u tiskárem a HP za to schytala obří vlnu kritiky. Nyní vydala nové firmwary, které opět korigují tento znovu se objevivší problém.

Majitelé tiskáren s neoriginálními cartridgemi nemohou tisknout. Ať již k tomu došlo nějakým lajdáctvím, nebo záměrem, uživatelé následujících řad tiskáren Hewlett-Packard musí problém řešit: OfficeJet 6810, 6820, dále pak OfficeJet Pro 6230, 6830, 8610, 8615, 8616, 8620, 8625, 8630, 8640, 8660, X451dn, X451dw, X476dn, X476dw, X551dw a X576dw.



Autor: Hewlett-Packard Chybová hláška tiskáren HP s neoriginální náplní.

Pokud se uživateli tiskárny objevuje výše uvedená chybová hláška, pak je zde několik možných příčin. Kromě nějaké vady na originální náplni od HP se problém týká tiskáren používajících neoriginální bezpečnostní čip HP v cartridgi (ať již zcela neoriginální cartridgi, nebo nově naplněné původní cartridgi od HP). V takovém případě tiskárna detekuje problém a znemožní další tisk s tím, že je potřeba danou cartridgi vyměnit. Vše má na svědomí vlastnost tiskáren nazývaná Dynamic Security. Doporučený postup je aktualizace firmwaru, která Dynamic Security vypíná, a to stažením ze seznamu na webu HP.

Hewlett-Packard už přeci jen po letech volí poněkud mírnější tón, ostatně existují i soudní verdikty, které říkají, že výrobce tiskárny nemá právo odříznout uživatele od alternativních náplní. Takže HP jen doporučuje používání originálních firemních náplní s tím, že má k dispozici web, na kterém lze originálnost náplně ověřit.

Nutno HP k dobru přičíst, že je v pořádku, že nehodlá ručit za kvalitu a stálost tisku či za životnost tiskových hlav v případě používání náplní jiného výrobce. Je to podobné jako když výrobce automobilu také neručí za to, pokud do nádrže nalijete palivo z pochybného zdroje (zejména u dieselů) místo pořádného. A speciálně pro inkoustové tiskárny se sluší doplnit, že se objevuje stále více modelů, které nemají klasické tiskové hlavy s malými zásobníčky, ale velké zásobníky, kam se dolévá inkoust ve velkém množství – a HP mezi tyto výrobce patří také.

Ve znamení chytrých telefonů s číslem 8 v názvu

Jako první se svou novou vlajkovou lodí přispěchal jihokorejský Samsung. Galaxy Note 8 je nástupcem nechvalně proslulé řady Galaxy Note 7, jejíž extrémně nekvalitní akumulátory stály Samsung stovky miliónů dolarů na ztrátách. Note 7 se nyní (do)prodává v Jižní Koreji s menším akumulátorem od názvem jako Galaxy Note FE, ale to už dnes nikoho nemusí zajímat, je zde Galaxy Note 8, doznávající vylepšení prakticky všech komponent.

Apple jako vůbec první velkou akci ve Steve Jobs Theatre v dokončovaném firemním centru Apple Park představil jak iPhone 8 a iPhone 8 Plus, tak velmi odlišný iPhone X. Zatímco iPhone 8 / 8 Plus je mírnou evolucí předchozí generace, model X představuje výraznou změnu pro Apple. Dostal velký OLED displej přes téměř celou plochu přístroje, nové rozpoznávání tváří sloužící i jako autentizace uživatele a mnoho dalších novinek, včetně 4k/60p videa (což je věc, kterou také přinese Note 8 s některou z nejbližších aktualizací).

Chromium/Chrome omezí automatické přehrávání videí

Jednou z nejotravnějších věcí na současném internetu jsou automaticky pouštěné video reklamy se zvukem. Google pracuje na vylepšení prohlížeče Chrome (Chromium), která omezí tento nešvar tak, že automaticky pouštěná budou pouze videa nepouštějící rovnou i zvukovou stopu, případně taková nacházející se na stránce, kde uživatel dříve v aktuálně běžícím prohlížeči přehrávání videí povolil, případně pokud uživatel videa na této stránce pouští relativně často (určováno dle Google Media Engagement Indexu) a v neposlední řadě pokud si danou stránku přidal na domovskou obrazovku v mobilním zařízení. Vlastnost by se měla objevit v Chrome 64 někdy na přelomu ledna/února 2018. Cílem je snaha snížit datové přenosy a energetickou spotřebu mobilních přístrojů, stejně jako nechtěné rušení okolí hlukem.

The Pirate Bay chce těžit kryptoměnu na počítačích návštěvníků

The Pirate Bay stále existuje a stále hledá cesty, jak na svého času jedné z nejnavštěvovanějších domén světa něco vydělat. Poslední novinkou v kódu webu je JavaScriptová těžba kryptoměny Monero, kterou provozovatelé stránky testují. Podle dostupných zjištění nevytěžuje CPU naplno a není přítomen na všech typech stránek na The Pirate Bay, ale pouze na stránkách výpisů výsledků vyhledávání a ve výpisech kategorií. Na stránkách s detaily konkrétních torrentů, stejně jako homepage, ale není. Jistě si ale i tak lze představit, že valná část uživatelů z toho nadšená není. Těžba kryptoměny byla testována po krátkou dobu jako alternativa k současnému reklamnímu systému, který má výhledově nahradit.



Autor: TorrentFreak Javascriptový kód pro těžbu kryptoměny na webu The Pirate Bay

Drobnosti

Nová verze přehrávače MPV 0.27 nepřináší žádné zásadní novinky. Místo toho je zde celá škála drobných vylepšení a oprav, z velké části týkajících se OpenGL výstupu ( vo-opengl ).

Přehrávač MPV

Phase One vydala novou variantu 100Mpix středoformátové zrcadlovky poslední generace. Phase One IQ3 Trichromatic slibuje daleko lepší separaci barev, lépe odpovídající realitě. Bližší technické detaily nového snímače Sony chybí, usuzovat lze na žádný low-pass filtr a/nebo nějakou jinou specifickou úpravu například mikročoček před pixely snímače. Jednou z dalších výhod je schopnost nových digitálních zad dosahovat ISO 35, a také dynamický rozsah přesahující 15 EV. Doporučená koncová cena je jako obvykle ~45 tisíc USD, o 5 tisíc více v případě kitu s objektivem Schneider-Kreuznach (dle výběru).

Chystané Ubuntu 17.10 má svůj výchozí wallpaper. Nese se pochopitelně v duchu mnoha předchozích let, jen se mění motiv odpovídající nyní kódovému jménu („Artful Aardvark“), což je věc, kterou jsme tu neměli od roku 2008 a vydání Ubuntu 8.10 „Intrepid Ibex“.