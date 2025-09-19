Root.cz  »  Akce  »  Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Školitel školí, účastníci mohou získat dotaci 50 000 Kč
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Dotace nabízejí účastníkům školení až 50 000 Kč na kurzy a stát vám uhradí 82 % ceny. Žádné fronty ani papírování: přihlášení proběhne online a podpora je dostupná bez ohledu na profesi či statut.

Dotace na vzdělávání od Úřadu práce jsou naprosto bez stresu, ale blíží se ke konci. Na každého dospělého čeká až 50 000 Kč na kurzy v dotačním programu Jsem v kurzu. Od Ansible, přes Linux až po Zabbix. Stačí si vybrat z bohatého online katalogu, přihlásit se elektronicky a je to – státní podpora pokryje 82 % ceny kurzu a zbytek jen lehce doplatit z vlastní kapsy.

Dotaci může získat opravdu každý účastník starší 18 let, bez ohledu na profesi, podnikání nebo studium.

Přihlašování probíhá čistě online, ideálně přes BankID nebo datovou schránku – žádná složitá administrativa ani fronty na úřadech.

Kurzy vybíráte podle chuti – ať už chcete osvěžit IT znalosti nebo se naučit něco zcela nového, dotace platí na klasická školení i večerní akademie.

Jak přihlášení funguje?

Podáte žádost přes systém Úřad práce, který ji během pár týdnů schválí. Zaplatíte svou spoluúčast ze svého osobního účtu. Pak už můžete studovat!

Dotaci je možné využít postupně, takže pokud nějaké finance zbudou, můžete ji dočerpat v dalším kurzu. Pozor! Dotační program za stávajících podmínek letos končí. Tak s objednávkou kurzů neotálejte.

Nahlédněte do nabídky našich rekvalifikací a vzdělávacích kurzů a vyberte si IT školení, které vás posune ve vašich digitálních dovednostech. Nabízíme několikadenní kurzy, ale i večerní akademie, vhodné pro změnu oboru.

Zde je nabídka našich dotovaných kurzů:

hacking_tip

Máme i širokou nabídku akademií: Základy navrhování interiérů, Interiérový design, Testing akademie, Datový analytik s Pythonem, Front-end Developer akademie, Python akademie, Java akademie a další. Nebo kurz na AI – Bootcamp strojového učení.

Díky podpoře EU je tu šance posunout se dál – v digitálním světě se počítá každý nový skill, tak neváhejte dlouho a dopřejte si nové znalosti téměř zadarmo. Tak neváhejte, čas rychle běží a využijte dotace pro sebe, my vám se vším rádi pomůžeme.

