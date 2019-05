 »   »  Huawei bez Googlu, ARMu a dalších, Qualcomm zneužívá monopol

Huawei nad propastí

Nejnovějším počinem amerického prezidenta Donalda Trumpa je umístění společnosti Huawei de facto na černou listinu. Americké firmy s ní nesmí obchodovat (bez souhlasu – ale zde nikdo nepochybuje o tom, že souhlas ze strany americké vlády udělován prostě nebude) a tak od Huawei postupně dávají ruce pryč všichni velcí, například Google, Intel, Nvidia, ARM a mnozí další.

Huawei tak nyní ztrácí přístup k – nazvěme to – „Googlímu systému“, což se dotkne i aktuálně nejnovějšího modelu Honor 20 Pro, jehož uvedení je nyní trochu nejasné. Dále je Huawei bez podpory ARMu, což znamená, že nemůže do budoucna využívat její CPU architektury, což představuje hodně závažný problém. Vedle toho zráta SD Asociace a z toho plynoucí nemožnost používat paměťové karty formátu Secure Digital, vyznívá banálněji.

Připomeňme, že Huawei si již nějakou dobu vyvíjí vlastní procesory řady Kirin. Zde je ale problém, že jde o architekturu ARM – ale teoreticky se zde otevírají šance třeba pro RISC-V, pokud ne přímo pro nějakou ryze čínskou architekturu. Firma má také posledních pár let ve vývoji alternativní operační systém (nepochybně postavený na Linuxu, který není americkou technologií), vlastní aplikační obchod atd. Firma už se vyjádřila v tom duchu, že je tohle netěší, rádi by pokračovali v tom, co dělají, ale jsou připraveni i na situaci, kdy budou muset přejít na plán B.

Skoro by se dalo říci, že momentálně běží proces odstřižení Huawei od západního světa. Otázkou je, jaký vliv to bude mít na rozvoj 5G sítí ve světě, zejména když Huawei drží poměrně slušnou část patentů na 5G technologie.

Qualcomm vinen zneužíváním monopolu

Dejme na chvíli prostor konspirační teorii: toto vše činí Trump, aby podpořil domácí americké firmy. Ve výkladní skříni amerického IT přitom na piedestalu sedí společnost Qualcomm, bez níž prakticky nejde v mobilní sféře dát ránu. Firma drží hromadu patentů a je na špici technologického vývoje. Může to být pravda?

Inu, před zhruba pěti měsíci se rozeběhl soudní spor Qualcommu a americké Federal Trade Commission (Federální obchodní komise) pro údajné zneužívání monopolního postavení, resp. praktik vedoucích k potlačení konkurence na trhu. Spor rozhodovala známá soudkyně Lucy Koh a ta nyní dospěla k závěru, že Qualcomm si za své patenty účtoval přehnané licenční poplatky, čímž eliminoval konkurenční výrobce čipů. Lucy Koh nařizuje Qualcommu znovu vyjednat smlouvy se zákazníky a licencovat patenty konkurenčním firmám za odpovídající přijatelné částky.

Nařízení dále zakazuje Qualcommu uzavírat exkluzivní smlouvy o dodávkách, například s firmou Apple (ta je známá tím, že si obvykle snaží dodávky partnerů zajistit exkluzivně pro sebe). V neposlední řadě Lucy Koh zatrhuje Qualcommu praktiku, kdy si účtuje procenta z cen telefonů, což do firemní kasičky přineslo už miliardy dolarů.

Qualcomm pochopitelně s rozsudkem nesouhlasí a okamžitě požádal o jeho zastavení a podává odvolání. Toto bude ještě hodně zajímavý proces.

Ubuntu 19.10 s uzavřeným ovladačem Nvidia

Instalační ISO příští verze distribuce Ubuntu bude obsahovat balíčky pro instalaci uzavřeného GPU ovladače Nvidia. Ovladač nebude instalován automaticky, pouze bude k dispozici pro případ, že si to uživatel bude přát. Zkrátí se tak proces instalace/prvního spuštění systému.

Výchozím ovladače pro karty jako GeForce bude nadále otevřený ovladač Nouveau (který je pro několik posledních generací GeForce víceméně nepoužitelný). Velikost instalačního obrazu přidáním ovladače od Nvidie vzrostla o lehce přes 100 MB.