 »   »  Icinga slaví 10. narozeniny: proč se vývojářům nelíbil Nagios?

Všechno začalo před dvaceti lety projektem Nagios. Jeho první verze vyšla 14. března 1999 ještě pod názvem NetSaint a jeho autor Ethan Galstad na něm pracoval jako na svém osobním projektu na hraní. Tehdejší monitorovací nástroje byly málo přizpůsobitelné, což byla přesně oblast, ve které měl být nový projekt jiný. Od začátku byl také dostupný pod svobodnou licencí GNU GPL 2, jako příspěvek komunitě.

Flexibilita byla zajištěna pomocí modulární architektury a také možností vytvářet vlastní agenty, kteří jsou spouštěni na vzdálených monitorovaných zařízeních a dodávají jádru podrobná data zevnitř strojů. Kromě toho jsou samozřejmě podporovány standardní síťové protokoly jako SNMP, HTTP, ICMP a mnoho dalších.

Jádro a moduly

Vývoj se poměrně brzy rozdělil do dvou zásadně oddělených oblastí: jádro monitorovacího systému a moduly. Zatímco o moduly se starala rychle se rozrůstající komunita, jádro si velmi pečlivě střežil Galstad. Ten byl prakticky jediným vývojářem a tvrdošíjně odmítal ke své práci pustit kohokoliv dalšího.

Argumentoval tím, že kód musí mít špičkovou kvalitu, aby měl dostatečnou důvěru mezi přispěvateli. Podobný projekt prý může přežít jen pod vedením někoho, kdo zná velmi dobře architekturu celého kódu. Otevřít vývojářský tým není vždy snadné a ne vždy je to také vhodné, tvrdil tehdy.

Projekt byl poté 1. března 2002 přejmenován na Nagios, protože jeho původní jméno NetSaint se příliš podobalo názvu jiného projektu. Aby předešel případným soudním sporům, rozhodl se autor pro nejjednodušší krok a projekt přejmenoval. Nový název tvoří rekurzivní zkratka Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood, která jako vtip odkazuje na původní název projektu.

Se změnou názvu přišla také ochranná známka a podmínky užívání nového jména, se kterými byli přispěvatelé projektu seznámeni. Vznikl tak zvláštní hybrid projektu s otevřeným kódem, kterým ovšem vládne jediný člověk vlastnící také ochrannou známku.

Nespokojenost s projektem

Během několika let se zostřily třenice mezi Galstadem a komunitou kolem projektu. Té se nelíbila nerovnováha, která v projektu vznikala. Na jedné straně byl osvícený diktátor, na druhé straně velká skupina vývojářů, kteří se zabývali vývojem a správou modulů. Vývoj jádra šel navíc velmi pomalu, některé zásadní části kódu byly zařazovány měsíce a všechno se neúnosně vleklo.

Komunita opakovaně vyzývala Galstada, aby k vývoji jádra přizval další lidi a udělal z něj také otevřený komunitní projekt. Ten ale všechny podobné nápady zamítal, zůstával hluchý k argumentům a kormidlem se stále snažil točit sám. K hájení své pozice také používal ochrannou známku na název Nagios.

Nervozita se ale zvyšovala, pro vývoj nových modulů bylo potřeba rozšířit podporu databázi o PostgreSQL a Oracle, vytvořit rozhraní pro PHP a doplnit pořádné API. Přestože kód už byl hotový, do jádra Nagiosu nebyl zařazen. To brzdilo další rozvoj a komunita vývojářů modulů byla ze situace čím dál nešťastnější. Z měsíců se stal postupně rok a nakonec dva. Dlouhé dva roky bez vývoje toho, co všichni potřebovali. Až došla trpělivost a napjatý kormidlový řetěz praskl.

Fork s lepším vývojem

Komunita se tehdy v květnu roku 2009 chopila sama iniciativy, převzala zdrojový kód tehdy vydaného Nagiosu 3.2.0 a vznikl projekt Icinga. Nebylo v plánu dělat revoluci a stavět úplně nové plavidlo, vývojáři modulů chtěli jen pořádně napnout plachty a vyrazit kupředu.