 »   »  ID4me: jednotná identifikace a domény na německý způsob

Na rozdíl od mojeID, které je samo o sobě službou k okamžitému použití, snaží se ID4me spíše o vytvoření ekosystému spolupracujících organizací, které budou podporovat řešení popsané sadou standardů vznikajících postupně v rámci projektu. Do tohoto ekosystému se již podařilo poměrně rozsáhlou kampaní zapojit řadu zajímavých společností. Relativně nedávno došlo k založení společnosti ID4me AISBL (nadace) se sídlem v Bruselu, která bude členskou organizací a která by měla veškeré aktivity související s projektem zaštiťovat.

Určitou úroveň důvěry tomuto atributu dává proces ověření pomocí DNS varianty ACME protokolu, které by měla provést Autorita předtím, než uživateli vytvoří účet. Jedná se ale o jednorázové ověření při registraci a tudíž nic neříká o aktuálním stavu. Navíc pokud by toto ověření bylo povinné, limituje to zapojení existujících služeb. Dle mých informací se ale zatím neuvažuje o tom, že by tato povinnost byla vynucována.

Autoři ID4me nezůstávají v teoretické rovinně a připravili i sadu knihoven, která zmíněné koncepty implementuje. Existuje projekt na Gitlabu, kde je možné si stáhnout kód, nebo případně diskutovat nad požadovanými změnami. Existují již i některé pilotní projekty, které umožňují přihlášení přes ID4me. Abychom si otestovali kompatibilitu ID4me, zavedli jsme do DNS požadovaný záznam v následujícím formátu:

_openid.mojeid.cz. IN TXT "v=OID1;iau=mojeid.cz/oidc;iag=mojeid.cz/oidc"

Pokud se chcete přihlásit ke kolaborativnímu řešení Open-Xchange s využitím mojeID, stačí, když do formuláře napíšete mojeid.cz a kliknete na tlačítko „Sign with ID4me“. Pokud si navíc zaregistrujete doménu a přidáte si k ní tento stejný TXT záznam, budete se nově moci přihlašovat s použitím své domény. Obdobným způsobem je možné otestovat si přihlášení u technologického zpravodajského serveru AndroidPIT. Bude určitě zajímavé sledovat, kam se bude celý tento projekt dál rozvíjet.

Původně napsáno pro blog CZ.NIC.