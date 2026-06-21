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Instalátor systému v podání systemd, DLSS pro Nvidia v rámci Mesa

David Ježek
Dnes
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Autor: Shutterstock.com
Nová verze jádra GNU Linux-libre 7.1 a nesouhlas s koncem podpory i486, týden v KDE nejen o vydání Plasmy 6.7, poklidný týden v projektu GNOME, jednoduchý textový instalátor linuxových systémů přímo v systemd, Vulkan ovladač Nvidia NVK s potřenými prvky pro podporu DLSS.
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Týden v KDE: vydání Plasmy 6.7 a přechod na vývoj 6.8

Nejnovější týdenní přehled novinek v projektu desktopového prostředí KDE pochopitelně na prvním místě připomíná čerstvé vydání aktuální verze desktopu KDE Plasma 6.7. S tím se pojí jak pozitivní ohlasy, tak pokračování v pracích na této verzi formou oprav nahlašovaných chyb. Jinak se ale hlavní zájem vývojářů přesouvá k budoucímu vydání Plasma 6.8.

Každopádně jsou zde i opravy chyb v chystané aktualizační verzi Plasma 6.7.1, například padání aplikačního centra Discover na systémech využívajících rpm-ostree (tedy například Fedora Kinoite, řešeny jsou i chyby vedoucí k pádu KWin, diakritika u virtuální klávesnice, do widgetu sítí se pak vrací zobrazení podrobností.

Do Frameworks 6.28 míří řešení chyb, kvůli kterým se zobrazovaly rozmazané ikony v Kirigami aplikacích při použití neceločíselného škálování. Vylepšené je dále chování nabídek Kicker/Kickoff tam, kde je v systému více aplikací se stejným názvem. Do Plasmy 6.8 zase barevně odlišená identifikace jednotlivých displejů a několik dalších drobností.

Čtyři další opravené chyby míří ještě do Plasmy 6.6.6 (navíc k tomu včetně řešení významného memory leaku týkajícího se Firefoxu), do zmíněné řady 6.7 je to celkově osm oprav (plus k tomu vypnutí vstupního pluginu herního ovladače, dokud se nevyřeší jeden problém v jeho funkčnosti).

Týden v GNOME: celkem klid

V projektu GNOME tento týden nejsou žádné novinky v samotném prostředí . Z aplikací třetích stran 254. přehled novinek zmiňuje nástroj pro obnovu hesel z hashů, Lockpicker, který je víceméně frontendem po hashcat. Dále pak jednoduchý poznámkovník Draft verze 2.3, jemu podobný Whisp, či novou verzi GTK4 GUI nástroje pro přístup ke Gitu, Gitte.

Čistě pro zábavu je také k dispozici flatpak GIMPu 0.54 z roku 1996.

Otevřený Vulkan ovladač pro GPU Nvidia, NVK, dostává podporu DLSS

Před několika desítkami hodin byla do projektu Mesa, konkrétně do budoucí verze 26.2 a Vulkan ovladače Nvidia NVK, začleněna podpora pro DLSS (Deep Learning Super Sampling) pro moderní hry běžící typicky na Linuxu v rámci Steam Play.

Kód byl ve vývoji od loňského roku, letos se podařilo vyřešit všechny zbývající konflikty bránící začlenění a součástí tak bude potřebné rozšíření  VK_NVX_binary_import, přes které lze importovat a poté spouštět CuBIN binárky.

Nic ještě není dokonalé na 100 %, zbývá vyřešit pár chybek, takže podpor je zatím schována pod proměnou prostředí NVK_EXPERIMENTAL=dlss. Mesa 26.2 bude vydána ještě před začátkem příštího školního roku.

Systemd obsahuje jednoduchý instalátor linuxových systémů

Nová verze systemd 261 přináší několik novinek, jež shrnuje třeba Phoronix. Mezi nimi jistě zaujme nová komponenta systemd-sysinstall, poskytující jednoduchý textový instalátor. Ta po boku schopností systemd v oblasti dělení diskových oddílů, správě uživatelů a dalších prvků může technicky vzato být využita k zahození vlastního vyvíjeného instalátoru a spolehnutí se právě na systemd. Uvidíme, kdo první najde odvahu.

Školení Zabbix

Nová verze jádra GNU Linux-libre 7.1-gnu

Nedlouho po vydání nové verze jádra Linux 7.1 přichází i jeho tradiční GNU úprava, která z projektu odstraňuje veškerý nesvobodný kód. I nadále platí, že s jádrem GNU Linux-libre může uživatel zapomenout na jakýkoli binární firmware, což mimo jiné znamená mnohé Wi-Fi produkty, stejně jako většinu moderních grafických karet. Jinak projekt přináší obvyklé várky aktualizací elegii za konec podpory i486.

Snad jen doplňme, že třeba Hubbleův dalekohled na Intel 486 běží snad ještě dnes, příslušný počítač s Intel 80486 běžícím na takto 25 MHz pro jeho základní chod (nikoli vědecké experimenty) s příslušnou radiační ochranou dostal v rámci servisní mise v roce 1999.

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Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Ještě chybí balíčkovací systemd-packagem pro instalaci/update software.
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