 »   »  InstallFest 2020 pro milovníky Linuxu, coly a strojů ThinkPad

Ve dnech 29. února a 1. března proběhne v Praze dvanáctý InstallFest. Tradiční víkendová akce je určena všem nadšencům do Linuxu, počítačů, elektroniky či hardware. Konference se uskuteční v budově E Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí v Praze.

Ve dvou přednáškových sálech bude možné si vyslechnout na 33 přednášek a dvě učebny budou vyhrazeny 14 praktickým workshopům.

Linuxáky potěší například přednášky Bash script from scratch, Kontextová historie shellu, Mobilní telefony a tablety s GNU/Linuxem v roce 2020, Termux: Linux ve vašem Androidu, Moderní nástroje pro příkazovou řádku, či Modern Linux Networking.

Fanoušci principů DevOps se zase dozví něco o současných trendech na přednáškách Serverless Deployments, Mikroslužby a Kontejnery, Building a CDN with Ceph object storage a Kdy se kód čte jako kniha?

Velkým tématem posledních let je bezpečnost. V této oblasti se doslechneme o novinkách díky přednáškám Úvod do měření internetové cenzury, Bezpečné řešení pro správu hesel musí být open-source a Governance risk and compliance.

Letos jsme přidali více přednášek z oblasti hardware, například FPGA: Nebojte se hradlových polí, ESP32-S2, Zaměřování vysílačů s rtl-sdr, CNC Frézování a Otevřený CAM software.

Protože je mezi linuxáky spousta fanoušků notebooků ThinkPad, uskuteční se na InstallFestu v neděli sraz nadšenců a uživatelů těchto legendárních strojů. Budete mít šanci si popovídat o všem ze světa ThinkPadů, podívat se na zajímavé kousky a modifikace. Zároveň se uskuteční praktická přednáška o instalaci FHD IPS displeje do notebooku ThinkPad X230.

Otevřené budou samozřejmě i tradiční stánky, kde potkáte zástupce organizací a projektů jako Admins SH, Bastlíři SH, CZ.NIC, LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz, base48 a brmlab, SUSE a Vim. Na stánku Vimu si budete moci vyzkoušet Vim challenge, při které musíte splnit zadaný úkol s co nejméně úhozy do klávesnice. Pro nejlepšího je přichystána originální cena. Na stánku Admins si opět budete moci poměřit síly ve hře Pixelflut.

Minulý rok jsme zkoušeli namíchat Open Colu a reakce byly nadšené. Letos bychom chtěli recept ještě vylepšit a namíchat vlastní InstallFest Colu. Také přidáme podstatně více bublinek, takže se máte na co těšit.

Určitě přijďte o víkendu 29. února a 1. března na Karlovo náměstí na InstallFest. Nahrávat a streamovat to ve 4K bude tradičně skvělý tým AVC.SH. Vstup je jako každý rok zdarma, stačí se jen zaregistrovat.