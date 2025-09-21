Intel a Nvidia spolupracují už rok, grafiky Arc nekončí

Týden v KDE: beta verze Plasmy 6.5.0 a akcelerace oprav chyb
V uplynulém týdnu byly finalizovány prvky budoucí verze desktopu Plasma 6.5.0 a tvůrci vydali beta verzi. Nate Graham doporučuje, aby všichni, kdo mohou, vrhli síly na testování, přičemž dle jeho slov je jednou z nejlepších cest nedávno představená, projektu vlastní linuxová distribuce KDE Linux. Předpoklad je, že nyní bude měsíc probíhat opravování nahlašovaných chyb. S tím ruku v ruce jde fakt, že do Plasmy 6.5.0 přibyly dvě poslední malé novinky.
Několik vylepšení se Plasma 6.5.0 dočkává v oblasti uživatelského rozhraní, mimo jiné jde o pokročilou podporu matematických výpočtů v KRunneru, implementace dalších vylepšení chování aktivace a zobrazení oken na Waylandu, různá vylepšení pro ikony v systémové oblasti, komunikace Discoveru s instalacemi a aktualizacemi Flatpak aplikací, vylepšeními menu Kicker a mnoha a mnoha dalšími věcmi.
Dvě opravy ještě míří do aktualizační verze Plasma 6.4.6, jinak už se vývojáři soustředí jen na Plasmu 6.5.0, pro níž bylo vyřešeno více než deset chyb. Plasma 6.5.0 také dostává další výkonnostní optimalizace v některých oblastech, jiná vylepšení vyplývají z prací na Frameworks 6.18 a Qt 6.10.
Mesa bude přijímat AI generovaný kód
Projekt Mesa má za sebou klíčové rozhodnutí: do budoucna bude přijímat kód, který daný vývojář vygeneroval / vytvořil ve spolupráci s AI, pokud tento vývojář ví, jak tento kód funguje. Také bude za tento kód odpovědný.
Jde o rozhodnutí, které bylo přijato poté, co jeden z vývojářů před pár týdny zaslal projektu vylepšení kódu pro RADV command buffer, který byl vytvořen s GPT5. Takto vytvořená optimalizace přinesla přibližně 1% zlepšení výkonu ve hrách Cyberpunk 2077 a Total War: Troy.
V rámci Mesa bude nadále probíhat debata, jak s AI příspěvky do projektu nakládat.
Test Intel Xeon Granite Rapids s DDR5–6400 versus MRDIMM-8800
Phoronix pokračuje v testování platformy Intel Granite Rapids, tedy aktuálních Xeonů.. Tentokrát změřil, jaký vliv má použití rychlejších DDR5 pamětí, konkrétně modulů MRDIMM-8800. Připomeňme, že MRDIMM, neboli Multiplexed Rank DIMM, jsou variantou DDR5 modulů pro HPC a datacenter segmenty, konstrukčně určené pro vyšší datové propustnosti a kapacity.
V průměru dosahuje platforma o 8,3 % vyššího výkonu. Spotřeba je přitom vyšší o zhruba 15 % (špičkové odběry až o 20 %) – jde o zhruba 7 až 8W nárůst na každý osazený modul (Phoronix testoval jednoprocesorový stroj s Xeonem 6980P a dvanácti DDR5 moduly). MRDIMM moduly také vykazují o něco vyšší provozní teploty, nicméně to je očekávatelné.
Intel a Nvidia spolupracují už rok, grafiky Arc nekončí
Ve světle čerstvého oznámení spolupráce obou společností na poli x86 + RTX produktů by to mohlo vypadat, že jde o spolupráci novou a že je důsledkem tlaku administrativy prezidenta Trumpa. Ani jedno není pravdou, upřesňuje TomsHardware.
Spolupráce mezi Nvidií a Intelem započala už zhruba před rokem (tedy zhruba v době obměny vedení firmy) a současně lidé z Intelu potvrzují, že s grafickými jádry Intel Arc se i nadále počítá, nebudou nahrazena jádry GeForce RTX.
Corsair uvedl 3000W ATX zdroj
GeForce RTX 5090 a jí podobné karty jsou velmi hladové a pro ty, kdož jich chtějí provozovat vícero, často nezbývala jiná možnost, než používat více napájecích zdrojů. Nejnovější počin od společnosti Corsair může představovat řešení, neb při výkonu 3000W nabízí rovnou čtveřici 16pin PCIe5 napájecích konektorů pro takovéto nenasytné karty, plus další šestici standardních 8pin CPU/PCIe a počítá se i s dvojicí 8-pin EPS pro hi-endové či víceprocesorové základní desky.
Zdroj splňuje specifikace ATX 3.1 / PCIe 5.1 je certifikován s účinností odpovídající úrovni 80Plus Platinum (tedy nikoli Titanium). Na 12V větvi dokáže poskytovat proud 250 A. Záruka je desetiletá, hmotnost téměř 4,5 kg.