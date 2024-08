Intel bude masivně propouštět, KDE vylepšuje Discover

Intel propustí minimálně 15 tisíc lidí

Šéf Intelu Pat Gelsinger informoval před třemi dny zaměstnance o radikálních změnách, které společnost s ohledem na letité problémy a aktuální mizerné kvartální výsledky čekají. Pro rok 2025 firma připravuje změny, které na nákladech ušetří 10 miliard dolarů a jednou z těch velkých změn je propuštění zhruba 15 % zaměstnanců, tedy zhruba 15 tisíc lidí.

Intel měl loni 125 tisíc zaměstnanců, takže čísla úplně nesedí a uvidíme, kolik to nakonec bude. Už se dokonce hovoří o tom, že půjde pryč více než 18 tisíc lidí. Součástí procesu propouštění bude rozšíření programu pro odchody do důchodu o další zaměstnance, plus program pro dobrovolné odchody ze společnosti.

Změny budou opravdu drastické, na což akcie Intelu zareagovaly snad už ne poklesem, ale přímo pádem z hodnoty asi 30,5 dolaru z 1. srpna na současných 21,5 dolaru z 3. srpna. Jde o tak kritický stav společnosti, že bych se k tématu rád vrátil příští týden v samostatném textu, prozatím vezměte zavděk Patovým dopisem.





Oprava pro léta rozbité HDMI audio u AMD

V březnu 2022 byla rozbita podpora zvukového výstupu po HDMI u grafických karet / procesorů AMD, a to odstraněním nastavení CONFIG_DMA_REMAP . Do Linuxu 6.11 nyní míří patch, který tuto změnu navrací zpět, po nedávných reportech o chybách v HDMI audio na AMD s grafikami Navi, kdy byly hlášeny chyby ve zvuku jako přeskakování, stuttering a bílý šum (danému uživateli zlobil zvuk přes HDMI jak u Firefoxu, tak dalších aplikací, snad jedině přehrávač mpv byl v pořádku).

Věcí se zabýval správce zvukového subsystému jádra Takashi Iwai ze SUSE, který se zjištěním, kde se problém nachází, přišel. Oprava už je v Gitu pro budoucí vydání Linuxu 6.11 a očekává se, že bude backportovaná i do předchozích verzí jádra. Příslušný pull-request obsahuje též i revertování dlouhodobé chyby ve FireWire audiu.

Ovladač Intel Vulkan ANV dostal podporu kdoování videa do H.264 a H.265

Vydání nové verze Mesa 24.3 v nepříliš vzdálené budoucnosti přinese podporu hardwarově akcelerovaného kódování videa do formátů H.264 a H.265 s grafickými jádry Intel za pomoci ovladače ANV pro API Vulkan. Balík dvaceti patchů zvících tři a půl tisíce řádků zdrojového kódu, který před pár měsíci dokončil Hyunjun Ko z Igalia, míří do této přespříští verze Mesa.

V merge-request Ko konstatuje, že podporu pro H.264 otestoval na generacích Comet Lake až Alder Lake, H.265 pak na Alder Lake. Výstupní videa ještě trpí tu a tam drobnými chybkami, například P-snímky u H.265 mívají malé artefakty.

Novinky v KDE: vylepšený Discover

Velký týden pro aplikačního správce Discover, hlásí Nate Graham v pravidelném přehledu novinek desktopu KDE. Discover dostal řadu vylepšení UI, je nyní svižnější a samozřejmě došlo i na mnohé opravy chyb. Nate dále konstatuje, že za poslední týdne-dva nebyly hlášeny žádné významné chyby v Plasmě, jen různé malé chybky, které se daly opravit poměrně rychle, což je pozitivní.

Pro grafické tablety přibyla možnost přiřadit tlačítkům pera kliknutí danými tlačítky myši, nad rámec již existujícího přiřazení klávesových zkratek. Pro grafické tablety má také Plasma specifické a ve výchozím stavu aktivní zvuky při jejich připojení a odpojení, jako u jiných USB zařízení.

Nabídka položek schránky (vyvolaná Meta+V) nově sdílí UI s widgetem Plasma Clipboard, což jí poskytuje benefity jako údržba, konzistence, přehlednost delších textů a podobně. V uvítací obrazovce byly upraveny sekce představující Overview a Plasma Vaults, graficky jsou poutavější a respektují téma desktopu. Notifikace Discoveru budou nově tak časté, jaké je obecné nastavení frekvence notifikací systému. Widget aktivit Plasmy už korektně škáluje a nemělo by se stát, že vyroste do příliš velkých rozměrů.

Noční světlo už neumožňuje v nastavení ručně zadat takové hodnoty, aby s začátek a konec přechodu se překrývaly, což působilo fakt divně. Spousta dalších úprav pak reflektuje nové KDE HIG (Human Interface Guidelines).

Nový dialog pro ISO obrazy v GNOME

GNOME 47 přinese v polovině září nové grafické rozhraní pro práci s diskovými obrazy (tedy například .iso). Nabídka bude součástí GNOME Disks a s jednoduchým rozhraním bude možné obraz otevřít v souborech, vypálit / zapsat, upravovat či použít v rámci Disks. GNOME Disks navíc ukáží svůj nový GTK4 port. Podrobnosti v přehledu novinek GNOME za poslední týden.