Intel Core Ultra 9 285K rok od uvedení: o desetinu rychlejší, o 15 % úspornější

David Ježek
Dnes
Autor: Intel
Nejvyšší model procesoru Intel generace Arrow Lake je rok po svém uvedení jiným procesorem, než jakým byl při koupi. Intel opět dokazuje, že umí optimalizacemi vytáhnout ze svého železa o něco výkonu navíc, při současném snížení spotřeby.

Možná si kladete otázku, jaký smysl má o tomto psát. Já jsem toho neochvějného názoru, že dokud budou české internety zapleveleny kritiky Intelu, kteří omílají dokola pořád stejnou mantru o neefektivitě Intel Core oproti AMD Ryzenům, stavějíc přitom stále na starých datech z doby uvedení na trh, je potřeba čas od času poukázat na změnu k lepšímu, když dané CPU některý web jej vlastnící, přetestuje.

Dnes tedy nedojde na žádné srovnání s Ryzeny, ale na relativní změnu k lepšímu u aktuální desktopové generace Intelu. Vycházím přitom z testu na Phoronixu, který lze doporučit kompletně celý.

Změna na dané platformě

Ve stručnosti úvodem zmiňme, že loni se testovalo na Ubuntu 24.04 s jádrem Linux 6.10, GNOME 46 a Mesa 24.2, přičemž použitá základní deska měla BIOS verze 0503. Nyní test proběhl na stejném hardwaru, avšak s Ubuntu 25.10 s jádrem Linux 6.18, GNOME 49 a Mesa 25.2.3, deska pak měla BIOS verze 2201. Mezi oběma verzemi BIOSů pak bylo několik vylepšení výkonu, stability či efektivity chodu (například pro úsporné režimy).

Samotné testy pak pochopitelně probíhaly na stejných verzích aplikací, zde vliv změny není.

Jednotlivě lze konstatovat, že je-li zvýšení výkonu přítomno, jde o jednotky procent. Někdy jsou rozdíly velice malé, ale jsou doprovázeny solidním poklesem spotřeby. Například dílčí testy v Blenderu 4.1.

Jiné testy, například dílčí měření x265, ukazují nárůst výkonu na dvojnásobek. U testu kódování videa, který bude výhledově asi nejzajímavější sledovat, tedy H.266 kodéru VVenC, je nárůst zhruba na 6% úrovni (rychlý profil a 4k video).

Celkový aritmetický průměr je tedy na hodnotě +9,16 %, a to při současném poklesu průměrné spotřeby v testu, a to na cca 85,5 %. Hrubým odhadem bychom tedy nejspíš mohli říci, že při stejné průměrné spotřebě je dnes nejvyšší model řady Arrow Lake zhruba o pětinu rychlejší než před rokem.

Co to pro Intel znamená

Pokud bych výše uvedený nadpis zakončil otazníkem, mohl bych si nyní odpovědět na otázku. A tato odpověď by zněla: nic. Jde o testy na Linuxu, které majoritu uživatelů nezajímají – nejde o měření ve hrách s GeForce RTX 5090, nejde o měření v CineBenchi, ani nic podobného. Navíc jde o nástroje a programy, které většinová populace ani nezná. Ale Phoronix zde dobře ukazuje, co nebývá v testech vždy vidět: za prvé stav po roce a za druhé základní nástroje bez dalších optimalizací daných novými verzemi.

V tento moment lze definitivně říci: zahoďme staré testy Core Ultra 9 285K. Neplatí už prakticky nic, co je v nich uvedené. Změnily se i verze ovladačů grafických karet, přišly výkonnostní aktualizace do her. Vše je zcela jinak. 

Záměrně neříkám, jak si dnes po roce Intel stojí oproti současným Ryzenům. Automaticky předpokládám, že ony jsou na tom lépe, protože i ony si za poslední rok polepšily. Jestli však tolik, co Intel, nemůžeme říci, neb soudobý test Ryzenu 9 9950X3D na Linuxu nyní Phoronix na webu nemá.

Intel je v současné době v pozici, o které jsme si naposledy psali v souvislosti s Nvidií. Hodnota jeho akcií, která se začátkem roku potácela pod 20 USD, se od konce září pohybuje někde kolem 37 USD (+85 %) a nenaznačuje, že by šla dolů. Nebo řečeno ještě jinak: období mezi červencem 2024 a zářím 2025 v tuto chvíli vypadá jako nepříjemný zub, který už má Intel za sebou.

Arrow Lake možná není lepší než Ryzeny, ale Intel jej vyrábí ve větších objemech, než stíhá AMD. Core Ultra 9 285K možná nedosahuje výkonu či energetické efektivity Ryzenu 9 9950X3D, ale aktuálně je (v rámci Black Friday) v eshopech za 12 tisíc Kč, zatímco Ryzen stojí 16 tisíc Kč.

Intel také v éře superdrahých Radeonů a ultra-mega-drahých GeForce sbírá kladné body a bombastické názvy článků na adresu jeho 12GB karty Arc B580 za lehce přes 6 tisíc Kč, přičemž jeho grafické ovladače jsou stále lepší a lepší.

Zkrátka kdo koupil Intel za dvacet, si asi dnes vskutku nestěžuje. Výhled do budoucna není negativní, spíše pozitivní, viz plánované produkty řad Panther Lake (takový mezistupeň) a Nova Lake (ta velká věc, na kterou se všichni těší) a návrat k vlastní výrobě, ať už se budeme bavit o procesu Intel 18A, nebo spíše následném vylepšeném Intel 14A.

A neodpustím si poznámku na závěr: vše toto, o čem se dnes bavíme, je ještě dílem éry Pata Gelsingera. V tuto chvíli se stále jeví, že Lip-Bu Tan navazuje rozumným způsobem, přežil i první útok Donalda Trumpa a firmu pomalu směřuje k již zmíněnému procesu Intel 14A, spolupráci s Nvidií a z poslední doby dále prosakují první informace o značném nárůstu výkonu NPU části u minimálně některých procesorů budoucích generací. 

Ale to vše teprve bude, téměř 10% nárůst výkonu při 15% poklesu spotřeby je tu s Arrow Lake dnes.

Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

