Intel končí s plány na x86S, navrací se ke standardní x86, Qualcomm vyhrál dílčí bitvu o ARM

Wine 10.0-rc3 uzavírá letité hlášení chyby

Další dny od rc2 uběhly a projekt Wine vydal třetího kandidáta na desátou verzi. Opravuje, resp. uzavírá celkem 15 nahlášených chyb, přičemž ta nejstarší si počkala téměř 17 let (nahlášená nepodpora dvoujádrových procesorů při běhu World of Warcrat a Starcraft 2 – mezi komentáři ten předposlední hlásí, že chyba je vyřešena už dlouho a zpráva uzavírající chybu jako vyřešenou je 359. v pořadí). Nejmladší chyba pak měla jepičí, ani ne týden dlouhý život.

Jádro Linux 6.13-rc4 opravuje nepříjemnou chybu v USB

Poslední týdny budoucí jádro trápila otravná chybka v USB subsystému, regrese v XHCI kódu, kterou se podařilo konečně vyřešit. Původní hlášení informovalo o tom, že pokus o vytvoření Ext4 oddílu na microSD kartě připojené přes USB vede k pádu systému a postupně se objevila i další podobná hlášení. Chyba byla vystopována k sadě úprav, oprav a čištění kódu XHCI, včetně refactoringu v rámci USB subsystému, kdy nový kód vedl k chybnému předávání argumentů do XHCI ring expansion call. Opravy jsou už ve vývojové větvi a rc4 verzi budoucího jádra Linux 6.13.

Intel končí s plány na x86S, navrací se ke standardní x86

Na jaře 2023 Intel plánoval významnou inovaci x86 architektury, ryze 64bitovou variantu x86S. V rámci snižování nákladů v těžkém období ale tyto plány nyní padají, Intel se bude nadále soustředit na rozvoj „standardní x86“ architektury v rámci x86 Ecosystem Advisory Group, kterou založili spolu s AMD a dalšími. Zjednodušená x86S tak jde k ledu.





Kodak pozastavuje výrobu, aby navýšil její kapacitu, filmu se daří

Zatímco světu vládnou bezzrcadlovky a v prakticky každé kapse dlí smaprthone obsahující slušný foťáček, Kodaku se po krachu před několik lety nadále daří navracet k pozici významného dodavatele filmových materiálů. Firma dokonce pozastavuje výrobu ve své tradiční továrně v Rochesteru ve státě New York, aby mohla proběhnout její přestavba na ještě vyšší výrobní kapacity. Kodak učinil dostatečná navýšení výroby v posledních měsících, aby byl schopen sytit trh, dokud renovace továrny neproběhne, takže zákazníci by neměli pocítit výpadek.

Jak to aktuálně v továrně Kodaku vypadá, ukazuje předloňská tříhodinová exkurze jednoho YouTubera.

Zdroj: Youtube.com

Qualcomm vyhrál bitvu s ARMem, válka ale ještě nekončí

Porota federálního soudu dospěla k závěru, že Qualcomm akvizicí společnosti Nuvia a používáním jejích technologií neporušil licenční podmínky ARMu. Bohužel pro Qualcomm se ale porota nedokázala shodnout, zdali licenční smlouvu neporušila právě Nuvia, pročež lze předpokládat, že spor je teprve ve své polovině. Připomeňme, že Nuvia byla startup založený bývalými inženýry Apple, ze kterého vzešla aktuální výkonná generace ARM jader Qualcommu.

Týden v KDE: jen pár drobností a zasloužený odpočinek

Vývojáři KDE si pomalu začínají vybírat volno kolem Vánoc, pročež přehled novinek pro tento týden je podstatně kratší a příští týden se nejspíš žádného nedočkáme, hlásí Nate Graham.

Mezi vylepšeními uživatelského rozhraní došlo na dosti podstatnou věc: když dojde k selhání v aplikaci nového nastavení obrazovky z důvodu problému s grafickým ovladačem, stránka v Nastavení systému o tom uživatele informuje, namísto toho aby prostě jen tiše selhala (objeví se v Plasmě 6.3.0). Přibyla nová ikona do tématu Breeze pro otevírané odkazy.

Mezi opravami je řešen jeden typický způsob padání Powerdevilu, oprava nekorektních proporcí zaznamenávané oblasti obrazovky se Spectacle a OBS, konečně fungující nastavení „Persistent keepalive“ pro WireGuard VPN či balík oprav pro nastavení jasu a stmívání obrazovky. V Discoveru také konečně opět fungují automatické aktualizace a řešen je jeden časý způsob pádu Qt mající dopad na Plasmu i aplikace KDE (oprava pro Qt 6.8.2). Celkem bylo za poslední týden uzavřeno 125 hlášení o chybách.

Nově také funguje integrace prohlížeče do Plasmy i pro Firefox běžící z Flatpaku.

Canonical a Intel spolupracují na podpoře grafik Arc v Ubuntu

Takzvaný Graphics Preview Stack pro Ubuntu 24.10 je způsob, kterým Intel s Canonicalem nabízejí nejaktuálnější podporu pro grafické karty Arc, které jsou v těchto týdnech sledovaným fenoménem jak na platformě Windows, tak právě na Linuxu. Vzpomeňme, že je tomu tak proto, že Intel nabízí Arc B580 za poměrně zajímavou cenu (u nás 7499 Kč, za které by karta přímo od Intelu měly být dostupná v lednu, nyní o několik set Kč dráž od ASRocku).