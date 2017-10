 »   »  Intel má kvantový čip s 17 qubity, Western Digital slibuje 40TB disky

Western Digital slibuje 40TB disky díky technologii MAMR

Za objev technologie obří magnetorezistence (giant magnetoresistance – GMR) dostali dva autoři v roce 2007 Nobelovu cenu za fyziku. Této technologii vděčíme za růst kapacit pevných disků, který nás pro 3,5palcové disky posunul z jednotek na desítky GB. Pak přišel kolmý záznam (PMR – perpendicular magnetic recording), někdy kolem 1TB mety pro 3,5palcové pevné disky. A od té doby už vše jen zvolňuje a z PMR éry se výrobci nedokázali hnout už zhruba 10 let.

Na PMR principu jsou založeny i současné pevné disky. Někdy je – vedle samozřejmého evolučního pokroku v rámci zhušťování záznamu PMR – tato technologie doplněna o heliovou výplň disků umožňující zvýšit počet ploten/hlaviček uvnitř, někdy jde o „šindelový záznam“ (SMR – shingled magnetic recording), někdy o kombinaci obojího. SMR má svá nemalá omezení (při zápisu se přepisují i vedlejší stopy), helium také, takže na opravdového nástupce, který přinese další velký skok v kapacitě se teprve čeká.

Zhruba před necelými 10 lety se začalo ve větší míře mluvit o tepelně podpořeném záznamu – heat assisted magnetic recording, zkráceně HAMR (případně TAMR – thermal assisted). Koncept HAMR/TAMR je v principu shodný s technologií MAMR, o které si povíme za chvíli: nějakou cestou zajistit, aby magnetická částečka, na níž se bude zapisovat daná hodnota bitu, byla ochotnější ke změně svého stavu. HAMR toto měl realizovat ohřevem daného místa plotny nad Curieův bod, a to za pomoci laseru.

Jenže ani několik let vývoje u všech zbývajících výrobců pevných disků nepřivedlo technologii HAMR k použitelnosti. Velkým problémem je vyšší energetická náročnost, tepelné namáhání ploten a s tím související kratší životnost, plus logicky také nutnost nějakého rozkládání i tohoto typu zátěže (to, co i u SSD známe pod pojmem wear leveling). Nemluvě o náročnější konstrukci diskových hlaviček, které by byly větší a těžší (opět další problém navíc).



Western Digital MAMR versus HAMR

Hledaly se tedy jiné cesty, jak prakticky přinutit magnetické částečky na plotnách k vyšší ochotě ke změně stavu zápisem pomocí hlavičky. Western Digital hrdě nyní představil řešení zvané MAMR – microwave assistes magnetic recording. Místo tepelného ohřevu laserem se zde využívá tzv. Spin Torque Oscillator generující mikrovlnné záření o zhruba desítkách GHz. To je nastaveno tak, že způsobí rezonanci materiálu záznamové vrstvy, přičemž následně zapisovací hlavička provede svoji práci.



Autor: Western Digital MAMR – záznam

Obrovskou výhodou oproti HAMR je výrazně jednodušší konstrukce a schopnost technologii relativně snadno nasadit s konstrukčně běžnými diskovými plotnami, u nichž nebude potřeba přemýšlet o životnosti zkrácené neustálými ohřevy.

To smutné na nové technologii v porovnání s bláhovými optimistickými odhady z doby počátků vývoje HAMR je to, že ve srovnání s aktuálními 14TB disky HGST (WD) slibuje „pouze“ 40TB (a vyšší) kapacity na období roku 2025, tedy za dlouhých 8 let. Slibuje zhruba tolik, co kdysi HAMR na dobu již uběhlou. Dle dostupných informací se v roce 2019 objeví první zkušební vzorky pevných disků od Western Digital s technologií MAMR.



Autor: Western Digital MAMR – projekce vývoje

Intel vytvořil kvantový čip s 17 qubity



Autor: Intel 17 qubit čip

Kryogenicky chlazený čip o 17 qubitech míří do nizozemské společnosti QuTech zabývající se výzkumem kvantového počítání. Provozní teplota čipu je v provozu udržována pouze 10 mK nad absolutní nulou a společnost QuTech nyní bude ověřovat chování čipu v akci, a to jak celkově, tak jednotlivých qubitů.

Microsoft pracuje na hardwaru i softwaru pro kvantové počítače

Co se týče softwarové stránky věci, tak se sluší doplnit, že na kvantových počítačích pracuje i Microsoft. Staví si jak vlastní hardware, tak vyvíjí software. Nyní na konci září představil programovací jazyk pro kvantové výpočty.

Více a více webů nasazuje těžbu kryptoměn

Abychom si pomalu začali zvykat na to, že návštěva webů bude znamenat nejen výkon procesoru využitý pro sestavení stránky a její zjevnou funkcionalitu, ale také tu skrytou. Po The Pirate Bay se připojují další a další weby, které chtějí vydělat nějaké peníze skrze prohlížeče uživatelů, které umožní těžbu kryptoměn.

Těžba kryptoměn za pomoci prohlížeče uživatele skrze služby typu CoinHive tak možná opravdu bude alternativou k reklamním bannerům. V tuto chvíli lze najít už více než dvě stovky webových stránek, které těžbu kryptoměn nasadily. Většinou jde o torrentové vyhledavače/trackery a stránky s pornografickým obsahem – alespoň tolik vyplývá ze studie firmy Adguard. Mezi největší weby, které těžbu nasadily, patří uptobox.com, klon služby Dropbox. Jeho stránku navštíví zhruba 60 miliónů uživatelů měsíčně. Po nějaké době ale kod stáhl s tím, že reklamy jsou lepší.

Samotný tým CoinHive vyzval provozovatele webových stránek, aby v případě, že těžbu nasadí, o tom adekvátně informovali návštěvníky, nicméně toto není nijak vymáháno. Mezitím se navíc objevilo hned několik klonů služby CoinHive. Nástroje pro blokování reklamních prvků už také reagují a objevuje se v nich též blokace těžebních prvků, resp. nabídka pro uživatele, zdali chce těžbu povolit.

The Pirate Bay zkouší těžbu znovu, nicméně tentokrát se vystavuje riziku. Jinou stránku už CDN poskytovatel Cloudflare za toto odstřihl.

Pornhub nasadil umělou inteligenci na katalogizaci videí



Autor: Pornhub Pornhub AI

Letmý pohled na stránky Pornhubu ukazuje, že toto „Youtube pro dospělé“ rozlišuje nejméně pár desítek kategorií videí a rovnou stovky hereček / herců. K tomu připočtěme další kategorii třídění obsahu podle ve videu obsažených technik a máme velký oříšek. Pornhub z určité části stojí na amatérském obsahu, který je chybně, či vůbec nijak katalogizovaný. Firma tak vyvinula vlastní umělou inteligenci, která v těchto týdnech prochází kompletní katalog na Pornhubu dostupný a postará se o kategorizaci ve všech oblastech, aby třídění pro návštěvníky bylo co nejjednodušší a nejpřesnější.

Ve zkratce