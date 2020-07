Intel má problémy i se 7nm procesem, digiKam 7.0 nasazuje deep learning

Přímá podpora v jádru bude celkově vhodnější než současná situace, kdy procesy musí tyto věci brát a parsovat z /proc/mounts . V tuto chvíli jsou do jádra zaslány příslušné patche a lze předpokládat, že věc se dostane do některé z nejbližších verzí jádra.

Mimo jiné se pracuje na podpoře inicializačního procesu karet, které jsou nejprve připojeny jako standardní SD a teprve po kladné odezvě / zjištění (u řadiče i karty), že podporují PCIe 4.0 + NVMe 1.4 se přepne na rychlejší komunikaci (karty SD Express jsou zpětně kompatibilní). Potřebný kód v kernelu zatím není, připravena je ale již počáteční podpora pro jeho infrastrukturu. Implementováno je ověřování pro SD Express přes PCI Express rozhraní a podpora 1,2V napětí pro SD Express.

Karty SD Express prozatím nejsou na trhu a ještě jim to nějakou chvíli potrvá. Avšak jako u všech předchozích verzí SD karet (včetně původních, maximálně 2GB, které bojovaly ještě s MultiMediaCard či xD a Memory Stick), lze předpokládat, že formát bude mít ve vhodných zařízeních u výrobců dveře otevřené. A to včetně microSD Express kartiček pro mobilní telefony.

Intel má problémy i se 7nm výrobním procesem

Společnost Intel oznámila, že uvedení 7nm produktů se znovu odkládá, a to o dalších 6 měsíců. Procesorů této třídy se od Intelu nedočkáme dříve než na konci roku 2022, mnohých dokonce až 2023. Vývoj 7nm procesu je dle šéfa Intelu Boba Swana ve zhruba ročním skluzu oproti původním předpokladům.

Plán jak věc vykompenzovat, je jednoduchý: Intel v případě potřeb bude využívat továren jiných společností (čímž je logicky myšlena zejména TSMC). Předpokládá se, že příští velká GPU od Intelu by měla vznikat právě u TSMC, která narozdíl od Intelu má k dispozici 7nm, 7nm EUV i 5nm proces a s výrobou velkých GPU má obrovské zkušenosti (zatímco Intel nulové).

Pokud Intel tyto sliby dodrží (posledních 5 let mu nelze věřit téměř nic), pak by příchod jeho 7nm procesorů mohl spadnout do období, kdy TSMC nabídne světu 3nm výrobní proces. Intelův 7nm proces je všeobecně považován za ekvivalentní 5nm procesu u jiných výrobců. Tak jako tak i v optimistickém scénáři pro Intel by to znamenalo, že někdejší tahoun světového vývoje čipů má skluz jedné generace za Tchaj-wanci. Na druhou stranu však nutno podotknout, že argumentace stavějící na jediné konkurenční výrobce waferů, u které vyrábí většina planety, stojí na poměrně vratkých geopolitických i ekonomických základech.

TSMC nemůže spasit celý svět a uspokojit každého potenciálního zákazníka. Otázkou tak i po řadě měsíců zůstává, zdali se z tohoto ještě Intel vyhrabe, nebo ze svých marží odteď začne ukrajovat stále větší a větší kousky pro TSMC či jiné výrobní společnosti, postupně se propadajíce v zapomnění.