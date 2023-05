Intel Open Image Denoise 2.0 běží na GPU, Wine 8.9 uzavírá 17 let starou chybu

Wine 8.9 uzavírá 17 let starou chybu

Máme tu nové Wine, které mezi novinkami přináší aktualizaci enginu Mono na verzi 8.0.0, dokončení převodu ovladače PostScriptu do formátu Portable Executable či podporu Dopplerovského posuvu v DirectSound a zrychlení GdiPlus.

Opraveno (či uzavřeno) je celkem 16 chyb, mezi nimiž tou nejstarší je chyba 3452 týkající se pomalého běhu legendární hry Battlecruiser 3000AD. Nahlášena byla v říjnu 2005, diskuse u chyby je tradičně zábavná, kdy jeden uživatel v roce 2018 hlásí, že to už vypadá, že se chyba neprojevuje a nyní o dalších X let později je teď uzavřena, přičemž se řeší i možný běh pod DOSBOXem (a také zdali to celé neuzavřít se statusem ABANDONED či WORKSFORME).

Nejrychleji zalátanou je chyba 54982 týkající se běhu Microsoft Visio 2003, která si na uzavření počkala jen 5 hodin s tím, že už byla vyřešena dříve v rámci jiného hlášení. No, takže vlastně opravených chyb reálně není 16, ale takový už je hektický vývoj projektu Wine.





Aktualizace ovladače GPU AMD o podporu správy barev

Z práce Melissy Wen (Igalia) ve spolupráci s vývojáři v AMD a Valve bude nejprve benefitovat konzole Steam Deck a posléze také běžné Radeony. Řeč je o vyvíjené podpore správy barev pro GPU AMD, která primárně cílí právě na Steam Deck, jelikož však tato přenosná konzole nese APU AMD „Van Gogh“, kód se samozřejmě dostane i k běžným Radeonům.

V minulém měsíci Melissa připravila RFC patche specificky pro správu barev v AMDGPU, zavádějící do řetězce pre- a post-blending vlastnosti barev a různé věci kolem jejich správy. Mimo linuxový kernel pak Valve připravuje potřebné věci v rámci kompozitoru Gamescope, který SteamOS používá, kde přibude podpora mapovánu barevného gamutu, HDR obecně, SDR→HDR i HDR→SDR atd. Více v příslušné sérii 36 patchů od Melissy.





Intel Open Image Denoise 2.0 běží na GPU

S novou verzí otevřeného odšumovače od Intelu přichází využití SYCL pro GPU Intel Xe, samozřejmě použitelné i s GPU Nvidia skrze rozhraní CUDA či AMD skrze HIP. Open Image Denoise 2.0, který je součástí Intel oneAPI, je tu.

Open Image Denoise, tedy rychlý odšumovač primárně pro využití v raytracingu, je v oneAPI už delší dobu, až dosud ale běžel pouze přes CPU. Nová verze už umí běžet i na GPU, nezávisle na výrobci. Další novinky zahrnují třeba asnychronní vykonávání, physical device API pro fronty dostupných zařízení v systému atd. Kód je k dispozici pod licencí Apache 2.0 na GitHubu projektu, podrobnější informace jsou též na samostatném webu OID.

Linux dostane opravu hybridního SMP, aby nové notebooky nedetekovat jako stroje s 11 sockety

Že bude s hybridními CPU architekturami spousta legrace, bylo jasné už před uvedením prvních procesorů rodiny Alder Lake. Vedle veškereého ladění schedulerů pro co nejefektivnější rozhazování úloh mezi jádra a vlákna tak nově do Linuxu přichází oprava hybridního multiprocessingu, aby nová generace hybridních CPU pro notebooky nevypadala v systému jako bizarní monstr-stroj s 11 CPU sockety.

Oprava se objeví v jádru Linux 6.4 a bude backportována i do starší verzí. Opravuje reportován CPU topologie pro hybridní CPU Intel, která se u generace Meteor Lake zase změní (dodejme, že proto se týká jen notebooků: ML do desktopů nemíří kvůli problémů s výrobou větších CPU die s více jádry). Současný Linux nesprávně pracuje s hybridním SMP / proměnnou smp_num_siblings , takže Meteor Lake se místo CPU s 16 jádry v 1 socketu tváří jako stroj s 11 sockety a 1-jádrovými CPU. Vedle úsměvného reportování takové konfigurace do user-space toto působí zmatek i scheduleru, který tak neplánuje distribuci úloh po CPU vláknech optimálně.

Podrobněji vše komentuje Zhang Rui z Intelu v navrhovaném patchi.

Noční režim v KDE Plasma 6.0 bude na Waylandu fungovat i s GPU Nvidia

Nate Graham tvrdí, že největší novinkou ve vývoji Plasmy 6.0, je podpora nočního režimu s Nvidia GPU i na Waylandu a není důvod mu nevěřit. Nvidia zde potřebuje specifický přístup kvůli jejímu způsobu práce s Gamma LUT. Plasma 6.0 tak bude danou věc na kartách typu GeForce podporovat, byť řešení není optimální, jen slušně fungující (lze tedy očekávat, že v nadcházejících měsících o problému ještě uslyšíme). Dík patří Xaveru Huglovi.

Dále vývojáři pracovali na vyhledávání velmi krátkých řetezců v Krunneru (ty mající 2 či 3 znaky nyní dostávají relevantnější výsledky), navigaci v systémových nastaveních pomocí klávesnice (plus zde najdeme novž vzhled). Došo také na opravu mnohých chyb, uzavřeno je celkem 76 nahlášených.