Nvidia se zaměří na LLVM Upstream, kvůli Flangu

Společnost Nvidia se podpoře jazyku Fortran na své platformě CUDA samozřejmě věnuje dlouhodobě. Nicméně až dosud se pohybovala na úrovni downstreamového projektu fir-dev , a to se nyní mění. Nvidia jde do Fortranu, jak se říká, all-in a bude na podpoře jeho implementace v rámci LLVM, tedy projektu Flang, pracovat naplno v rámci upstreamu projektu LLVM (do upstreamu se Flang dostal před dvěma lety). Inženýři a vědci Fortran na GPU Nvidia využívající tak mohou nadále těžit z podpory, kterou touto cestou Nvidia vylepšuje. Na míře prací Fotranu věnované se nic nemění.

Fedora 37 opravdu směřuje ke konci Legacy X.Org ovladačů

Od oznámení záměru, o kterém se má hlasovat, to nakonec netrvalo dlouho. Phoronix informuje o aktuálním průběhu hlasování FESCo o odstranění starých Legaxy X.Org ovladačů z Fedory od verze 37. Prozatím jsou 4 lidé pro a nikdo proti.

Mezitím Adam Jackson doplnil příslušný záznam s informacemi pro tuto změnu, mimo jiné o pasáže, jestli to na někoho může mít vliv – přehled aktualizací je v diffu. Každopádně lze spíše předpokládat, že Fedora 37 tuto změnu přinese. Otázkou je, zdali / jak rychle ji začnou přebírat další linuxové distribuce.





Intel vydal finální verzi SVT-AV1 1.0

Dílčí milník, přesto milník, tak si dovoluji označit definitivní vydání jedničkové verze kodéru videa do formátu AV1, vysoce optimalizovaného SVT-AV1, vše zhruba dva roky od oznámení tohoto projektu. Nejnovější verze SVT-AV1 1.0 přináší další optimalizace využívající instrukční sadu AVX2, kódování tedy na příslušně vybavených procesorech běží zase o něco rychleji.

Dále přibyla podpora S-snímků, více se využívá fast-decode (pro více Levelů), vylepšena byla i visuální kvalita videa po kódování atd. Kompletní přehled novinek je k dispozici na GitLabu AOMedia, která sama projekt SVT-AV1 už nějakou dobu zastřešuje.

V souvislosti s touto novou verzí však doplňme, že přibývá produktů s hardwarovou podporou AV1. Prozatím zejména na úrovni dekodérů (v CPU/GPU či telefonech), ale stále více s dalšími generacemi GPU architektur poroste počet počítačů s podporou hardwarově akcelerovaného kódování do AV1.

Wine 7.7 opravuje 16 let starou chybu

Nová verze Wine převádí zase další věci do formátu Portable executable (PE), tentokrát jde o X11 a OSS ovladače. Vedle toho je zde nově podpora UTF-8 jako výchozí kódové stránky ANSI, témat pro applety ovládacího panelu a podprůměrných 11 oprav chyb. Ta nejstarší řeší běh nápovědy v IrfanView 4.44, nahlášena byla v listopadu 2006. Nejrychleji uzavřená chyba čekala pouhých 6 dnů.

Vývoj projektu KDE v posledních dnech

Z projektu KDE zmizela za poslední dny trojice malých 15minutových chyb, další dvě přibyly, takže celkový počet nevyřešených klesl na 72. Novinky zahrnují vylepšení u Globálních témat v Nastavení systému, kdy po kliknutí informuje dialog, jaké změny se chystá provést a nabídne možnost vybrat, jaké části opravdu změněny budou.

Opět se vylepšují možnosti v ručních úpravách barevných témat vzhledu. Pro aplikace využívající xdg-desktop-portals (tedy například všechny Flatpakové / Snapové) nyní KDE Plasma podporuje nový “Dynamic launcher” umožňující aplikacím vytvářet a upravovat vlastní .desktop soubory, což zlepší jejich integraci do systému.

Z vylepšení tu máme třeba to, že Ark nyní zobrazuje reálnou velikost v archivu obsažených složek na disku, namísto dosavadního počtu souborů v této složce. Dolphin může nově volitelně zobrazovat metadata Autor v ikonovém zobrazení. Discover zobrazuje všechny kategorie aplikací v první úrovni v postranní liště, namísto dosavadního zanoření o úroveň hlouběji. Widget sítí umí zobrazit v detailním nastavení frekvenci a BSSID aktuálně připojené WiFi sítě. Kirigami aplikace dostaly novou univerzální komponentu informující uživatele o tom, že se aplikace spouští atd.

Opraveno je několik chyb v aplikacích jako Spectacle, Elisa, ale také v běhu Plasmy na Waylandu (jako obvykle). Opětovně funguje widget s komixy. KRunner přestal trvale nefungovat, když je mu předloženo slovo obsahující mezery. Upravena je i práce s aktivními obrazovkami v rámci KWin, kdy by výrazně častěji mělo vše fungovat správně po aplikaci změn na více obrazovkách. Vše a další novinky shrnuje Nate Graham v tradičním přehledu.

Intel zveřejnil firmware Programmable Services Engine jako open-source

S procesory rodiny Elkhart Lake přinesl Intel v těchto svých produktech přídavné CPU jádro ARM Cortex-M7, které umožňuje provádět rozličné úlohy (data ze snímačů, síťová proxy, vzdálená správa atd.) bez nutnosti nahazovat celý stroj. Jeho chod řídí firmware zvaný Programmable Services Engine (PSE), který byl zpočátku k dispozici pouze v podobě binárního blobu. Nyní Intel jeho kód otevřel, a to pod licencí Apache 2.0.

Padá tak jedna obrovská výtka vůči Intelu v souvislosti s touto platformou. Kód je k dispozici na GitHubu, včetně ukázkových aplikací a předpřipravených binárek. Binární obrazy firmwarů pak lze volně redistribuovat, pokud u nich bude zachován copyright Intelu a další související věci (což je logické). Phoronix doplňuje, že v kódu najdeme například Zephyr RTOS code, firmware ECLite a další prvky. Zdali otevření kódu povede k nějakým zajímavým novým aplikacím ze strany komunity, ukáže až čas.