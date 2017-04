 »   »  Intel ruší vývojářskou konferenci, vyšel zbrusu nový Google Earth

Software a hardware

Intel po téměř dvaceti letech končí se svými konferencemi/veletrhy Intel Developer Forum. Není to tím, že by snad podobné akce už nebyly třeba, ale současný formát už byl nevyhovující. Firma už se nezabývá jen procesory, ale také internetem věcí, umělou inteligencí, pokročilou bezdrátovou komunikací apod. Intel tedy i nadále bude pořádat podobné akce, ale budou v menším měřítku a úžeji zaměřené. A zřejmě jich tedy bude víc. Trochu překvapivé je, že Intel rovnou zrušil i letošní IDF, které už bylo oznámené a mělo se konat v srpnu v americkém San Francisku.

Dell představil nový počítač s Linuxem. Tentokrát nejde o notebook, ale o all-in-one desktopový počítač Dell Precision 5720. Má displej o velikosti 27 palců a rozlišení 4K, procesor Intel Core i5 nebo Xeon E3 a nechybí ani rychlé SSD nebo výkonná grafická karta. Možností konfigurace je mnoho. A cena je pochopitelně vysoká – začíná na 1700 dolarech a za nejlepší konfigurace dáte klidně dvojnásobek. Zajímavé je, že není v nabídce jenom Ubuntu, jak je u Dellu zvykem, ale také desktopová verze komerčního Red Hat Enterprise Linux.

Microsoft oficiálně oznámil, jak plánuje aktualizovat Windows 10 a spolu s ním také kancelářský balík Office 365 ProPlus. Jak se předpokládalo, velké aktualizace budou vycházet dvakrát ročně, a to v březnu a září. To platí už i pro nadcházející aktualizaci, která byla očekávána spíš až ke konci roku. Každé vydání bude podporováno 18 měsíců, takže teoreticky by mělo být možné až dvě aktualizace přeskočit. U podnikového nasazení to asi skutečně půjde, ale otázkou je, jaké možnosti dá Microsoft domácím uživatelům.

Google spustil zbrusu novou verzi Google Earth, a to jak na webu, tak pro mobilní zařízení. Je celkově modernější, měla by běhat svižněji, nabízí i 3D pohled apod. Asi největší změnou je ale to, že Google Earth lze nově používat i pro objevování planety. K dispozici jsou různé doporučené lokace s rozšířujícími materiály, videi, průvodci apod. Nemusíte už tak jen bezcílně bloudit (i když i to pro mnohé bylo zajímavé), ale můžete procházet nové lokality a učit se o nich. Google ale také sklidil kritiku za to, že webová verze podporuje pouze prohlížeč Chrome. Prý ale nejde o naschvál a pracuje se na tom, aby novinka běhala také v dalších prohlížečích.

Internet a web

Spotify rozšiřuje nabídku studentského předplatného, které vyjde na polovic, do další 33 zemí. Je mezi nimi i Česká republika, ale Slovensko bohužel chybí. Předplatné u nás pořídíte za 2,99 eura. Nabídku mohou využít pouze studenti vysokých škol (bez věkového omezení) a ověření nároku probíhá přes službu SheerID. Sleva platí na 12 měsíců, poté je třeba status studenta opět ověřit.

Oblíbená hudební služba však přináší i horší zprávy. Nedávno bylo oznámeno, že uživatelé bezplatného tarifu se k některým novinkám dostanou o něco později. Teď to vypadá, že tento přístup bude celkem častý. Spotify uzavřelo novou smlouvu s agenturou Merlin, která zastupuje menší nezávislá vydavatelství. Agentura si stejně jako velká vydavatelství vymohla právě to, aby umělci mohli zpřístupnění v bezplatné variantě zpozdit – až o dva týdny. Samozřejmě to ještě neznamená, že toho budou ve velkém využívat, ale trend jasně spěje tímto směrem.

Předplatné zavádí také Duolingo, internetová jednička pro samostudium jazyků. Za necelých 10 dolarů měsíčně se uživateli nebudou zobrazovat reklamy a hlavně dostane možnost stáhnout si lekce pro učení off-line. Předplatné je zatím dostupné pouze v aplikaci pro Android, iOS bude následovat. Ve webové verzi lekce pravděpodobně ukládat nepůjde. Dosud Duolingo vydělávalo právě reklamou a také mikrotransakcemi.

Byznys, politika, právo

Služba Uber se v mnoha místech na světě pohybuje víceméně na hraně zákona. Přestože se sama označuje za službu pro sdílení automobilů, ve skutečnosti funguje spíš jako klasická taxislužba. A na tento rozpor doplatila už i v České republice. Krajský soud v Brně rozhodl, že firma operuje bez patřičných oprávnění a v rozporu se zákonem. Zatím jde o předběžné opatření, na které podala návrh konkurenční taxislužba Lido Taxi. Ta má teď měsíc na to, aby podala návrh na zahájení soudního řízení. Uber tedy v Brně, kam vstoupil teprve letos v únoru, v současné době nesmí působit. Prahy se rozhodnutí netýká.

Zajímavosti / telegraficky

Hráči Dota 2 budou muset zaregistrovat svá telefonní čísla, pokud chtít hrát hodnocené (ovlivňující úroveň hráče) zápasy. Má to omezit podvádění a hlavně tzv. smurfingu (hráči mají více účtů, aby záměrně hráli proti slabším protivníkům).

Tesla oznámila, že více než 50 tisíc kusů elektromobilu Model S může mít problém s brzdami. Naštěstí ne v tom, že by nebrzdily, ale že neodbrzdí vůz po zastavení. Firma klientům, kteří vlastní potenciálně problematické kusy, nabízí bezplatnou kontrolu a případně opravu.

Samsung Galaxy S8 sice sklízí hlavně nadšené recenze, ale objevují už se i první problémy. Některé kusy mají nezvykle načervenalý displej. Samsung tvrdí, že jde o softwarový problém a připravuje opravu.

Startup Plastc plánuje vyhlásit bankrot. Dosud od lidí vybral cca 9 miliónů dolarů na předobjednávkách chytré platební karty, do které mělo být možné nahrát mnoho různých karet.

Mastercard zase chystá trochu jinou inovaci v platebních kartách – budou mít čtečku otisků prstů. Pilotní testování už běží v Jihoafrické republice.

Google má digitální kopie téměř všech knih na světě, ale nemůže s nimi nic dělat. Obsáhlý článek na toto téma přináší The Atlantic.

Šifrovaný komunikátor Wire už lze nainstalovat z oficiálního repozitáře pro Debian/Ubuntu.