Intel SGX2 v Linuxu 6.0, MoonRay Renderer od DreamWorks bude open-source

KDE opravuje tři prioritní chyby

Ze seznamu vysoce prioritních chyb byla tři další vyřešeny (jedna v Monitoru systému, další ve widgetu spouštěče aplikací a poslední v chování Overview), nyní jich tak zbývá 26. Malých 15minutových chyb je nyní v projektu KDE rovných 50, když se dvě v KickOff podařilo opravit a jedna nová byla na seznam přidána.

Desktopové prostředí KDE dostalo za poslední dny pouze jednu novinku. Tou je možnost nastavovat klávesovou zkratku pro zobrazení pouze oken dané aplikace, která jsou navíc na dané ploše.

Tvůrci pak vylepšili několik již existujících prvků systému. Například je vylepšeno nastavení Samba sdílení dané složky, kdy průvodce dává detailnější chybové hlášky, pokud na ně dojde. Mění se chování pozadí plochy v režimu slideshow, kdy už nyní nepůjde jednotlivá pozadí vybírat (protože to prý nedává smysl). Widget časovače je přepracovány, opraveny jsou různé chyby a vylepšeno jeho uživatelské rozhraní.





Vyhledávání widgetů ve Widget Exploreru nyní zahrnuje i klíčová slova a dává tak další cestu, jak daný widget najít. Klávesové zkratky v menu u jednotlivých položek jsou nově vypisovány tlumenou šedivou barvou, aby na sebe nepoutaly tolik pozornosti jako samotné názvy položek. Téma ikon Breeze pak zahrnuje i ikony pro knihovny Windows DLL.

Tvůrci stihli též opravit několik chyb. Kompletní přehled všeho, co se kolem KDE v posledních dnech odehrálo, jako obvykle shrnuje Nate Graham na svém blogu.





DreamWorks Animation vydá svůj MoonRay Renderer jako open-source

Animační studio DreamWorks Animation informuje, že později v tomto roce vydá svůj renderovací nástroj MoonRay pod open-source licencí. MoonRay renderer byl přitom použit u filmů jako How To Train Your Dragon: The Hidden World, The Bad Guys, Puss In Boots: The Last Wish a dalších. Vydání neznamená, že by jej DreamWorks Animation házeli do žita, spíše doufají, že jeho otevření přispěje díky práci komunity ke zlepšení tohoto nástroje. Zvolenou licencí je Apache 2.0, kód se pak objeví na GitHubu. DreamWorks Animation nyní prochází kód a dělá nezbytné korekce, aby vydání pod touto licencí bylo možné. Zájemci nechť si mezi záložky uloží web openmoonray.org.

Ovladač pro RGB klávesnice notebooků Asus v Linuxu 6.0

Majitelé herních notebooků Asus jistě kvůli hrám spíše používají předinstalovaný systém Windows, nicméně mnohé může potěšit vylepšující se podpora těchto strojů. Vedle rozličných ovladačových věcí, které míří do Linuxu 6.0 („5.20“), zapracoval Luke D. Jones také na konfiguračním nástroji pro RGB podsvícení klávesnic herních notebooků Asus.

Práce popisuje tak, že tyto notebooky používají poněkud komplexnější rozhraní než prosté RGB, vedle statického LED svícení je to blikání, duha, barevné cykly atd. Mohou také přehrávat různé uživatelské animac v závislosti na stavu stroje (během jeho uspávání, či například RGB vlna).

Přepracováno je tak potřebné grafické rozhraní v nástroji Asusctl (umí např. i nastavování rychlostí ventilátorů), sympatickém nástroji vyvíjeném reverzním inženýrstvím (neb Asus sám se k ničemu kloudnému nemá, ač Luke dodává, že poslední dobou je to lepší a daří se navazovat určitou spolupráci s lidmi v Asusteku – podrobnosti ale nečekejme, Luke musel podepsat NDA).

Vulkan ovladač Intelu se připravuje na ray-tracing

Za poslední dva roky, co Intel pracuje na podpoře svých chystaných velkých GPU v otevřených ovladačích, je připravována i podpora ray-tracingu – připomeňme nedávnou zprávu o 100násobném zrychlení ray-tracingu drobnou opravou v kódu. Nyní Phoronix shrnuje, že se práce blíží do finále a již brzy by měla být podpora v projektu Mesa kompletní.

Aktuálně tu máme požadavek na začlenění kódu do vývojové větve Mesa 22.3-devel, kde je sada patchů právě ray-tracingu věnovaných, po nichž úspěšně proběhne polovina ověřovacích testů (Vulkan CTS), přičemž pro duhou polovinu není potřebná podpora v harwdwaru, hlavně ale nenastává v testu žádná chyba. Zdali to trápícím se grafikám Intel pomůže, těžko soudit, ostatně si počkáme na ostré vydání Mesa 22.3, někdy na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

Thunderbolt pro Intel Raptor Lake v Linuxu 6.0

Všechny změny připravené pro USB/Thuderbolt subsystém už Greg Kroah-Hartman začlenil do příštího jádra Linux 6.0. Nechybí mezi nimi pdopora rozhraní Thunderbolt u platformy Raptor Lake společnosti Intel, tedy 13. generace Core, která přijde na trh později v tomto roce. Pro řadiče Intel Titan Ridge také přibude CL1, druhý nejnižší odběrový režim rozhraní USB4, na který se přepíná v případě nevyužitosti vysokorychlostního spojení (CLx/CL0 je podporováno již z dřívějška).

Vedle Intel-specifických věcí dojde také na obecná vylepšení pdopory USB typu C, různá vylepšení na platformách AMD atd.

Podpora SGX2 míří do Linuxu 6.0

Intel Software Guard Extensions (SGX) je tu s námi od roku 2015 a procesorů Skylake.Dnes již nechvalně proslulé rozšíření plné řady závažných chyb už v desktopech Intel dávno zaříznul a připravil druhou generaci. SGX2 zatím moc procesorových architektur nepodporuje a uvidíme, jestli se časem také objěví nějaké díry, nicméně podpora SGX2 míří do linuxového jádra.

Než byla začlěněna podpora SGX do jádra, prošla ve vývoji více než 40 revizemi. SGX2 je rychlejčí, objeví se již v Linuxu 6.0. Hlavní novinkou je dynamická správa paměti jednotlivých paměťových enkláv, které samy mohou za běhu měnit přístupová práva k jednotlivým paměťovým stránkám enklávy.

Vyšlo NetBSD 9.3

Po roce a čtvrt vyšla nová verze operačního systému NetBSD 9.3. Nadále zachovává kompatibilitu s celou devítkovou řadou, uživatelům je pak doporučeno aktualizovat. Vedle řady různých oprav přináší nová verze vylepšenou podporu suspend/resume, vylepšení harwdarové podpory včetně aktuálních procesorů Intel či explicitně AMD Zen 3, lepší podporu novějších čipů Intel rodiny Gigabit Ethernet, podporu nastavení Wi-Fi sítí pomocí >sysinst(8) , podporu na wsfb založených X11 serverů pro stroje Commodore Amiga či určitá menší vylepšení pro Xen hypervisor.

Jak tvůrci dodávají, bylo nutné vydat ještě jednu aktualizaci devítkové řady, neb u NetBSD 10.0 se čeká na některé rozhodnutí ohledně problémů s kompatibilitou ve větvi NetBSD-current (konkrétně FFS Access Control Lists). K dispozici je i detailní přehled novinek.