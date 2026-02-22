Intel shání vývojáře pro Linux, PipeWire 1.6 s řadou vylepšení

Týden v KDE, nová Plasma 6.6, zaměření vývoje na Plasmu 6.7
Další týden a s ním i další přehled novinek v projektu KDE, hlásí Nate Graham a John Veness. Předně tu máme vydání Plasmy 6.6 pár dní zpátky, na což logicky navazují práce na opravách uživateli hlášených chyb, takže se sbírají a řeší první podněty. Většinou jde o menší regrese, které souvisí s vylepšeními kódu a UI, jež Plasma 6.6.0 přináší a vše se objeví v opravném vydání 6.6.1. Jako vždy půjde i o opravy pro kompozitor KWin, přehled zmiňuje dále KRDP či nový Plasma Login Manager, který zobrazoval i systémové účty, k nimž se pochopitelně nelze přihlásit.
Definitivně s tímto přehledem přecházíme plynule do éry, kdy většina popisovaných věcí budou novinky chystané pro Plasmu 6.7.0. Tento týden jde například o efekt Overview, kde lez nově přepínat mezi virtuálními plochami pomocí kláves Page Up / Page Down. Pro Wayland se dále pracuje na podpoře ukazatelů pro myš či touchpad a stylus, v šest-sedmičce by mělo být vše plynulejší. Nahrazen novým je i dosavadní dialog pro tisk, nyní jeho práci zastupuje funkčně bohatší aplikace pro tiskovou frontu s náhledy úloh, podporující vizualizaci více tiskových front a více tiskáren, lokálních i síťových. Vývojáři ale jedním dechem dodávají, že pro uživatele s jednou lokální tiskárnou se nic moc nekomplikuje, práce s tiskovou frontou je na podobné úrovni (ne)složitosti.
Zajímavou novinkou je možnost ze záznamu obrazovky vyloučit konkrétní okna, za pomoci permanentních pravidel (úprava mířící přímo do KWin).
Do Plasmy 6.7.0 míří korekce pro škálování dpi, kdy hodnoty blízké kulatým jako 100%, 200% apod jsou nyní zaokrouhleny na tyto kulaté hodnoty. Plasma zde bude upřednostňovat výkon a vizuální čistotu nad přesností hodnoty vedoucí však k neostrému UI.
Plasma 6.6.1 tak řeší věci jako chybu v KWin vedoucí k pádu při intenzivním využívání vstupní metody, padání KWin při běhu aplikací s Input Leap / Deskflow, jeden scénář padání Discoveru snažícího se instalovat aktualizace , různé ji zmíněné minoritní regrese v efektu Zoom, správci úloh, vzhledu Kicker menu, neschopnosti některých GTK aplikací převzít systémové nastavení schématu barev / přepnutí do tmavého schématu atd. Na Plasmě 6.6.1 také poběží plynuleji animace, díky vyššímu využití Wayland protokolu Presentation Time.
Plasma 6.7.0 zase přinese řešení problému s visuálními chybami u některých přechodových efektů u uživatelů používajících ICC profily.
Týden v GNOME #237: slušná RSS čtečka a nový přehrávač videa postavený nad MPV
Nic naplat, MPV je skvělý projekt přehrávače videí, a tak logicky slouží jako dobrý základ pro různé nástavby, které mu dávají něco jiného než původní spartánské rozhraní z éry konce 90. let a přehrávače MPlayer. Jedním takovým projektem je Cine, přehrávač od Diega Povliuka, který přehled GNOME za tento týden zmiňuje mezi aplikacemi třetích stran. Cine má novou verzi 1.0.9 s dílčími vylepšeními, posoudit lze třeba pomocí Flatpaku.
Novou verzi 0.53 má i čistě Waylandový shell pro mobilní zařízení Phosh, který přidává mimo jiné zkušební podporu Wayland protokolu
xx-cutout-v1, pro informování klientů o výstupcích kamerek v displeji či oříznutých okrajích. Novinek v aplikacích třetích stran je více, pokračuje též práce na projektu vlastní distribuce GNOME OS. Více v 237. přehledu novinek projektu GNOME.
Linux se připravuje na PCI Express 7.0
Sotva do desktopů začaly ve větší míře pronikat PCI Express 5.0 produkty, ať už grafické karty či SSD, linuxové jádro vstupuje do fáze přípravy podpory sedmé generace této sběrnice, jejíž specifikace byla finalizována v loňském roce. Využití pochopitelně najde nejdříve v serverech či superpočítačích, každopádně do jádra míří podpora. Hardware, který ji bude využívat, čekejme možná v roce 2027, spíše 2028, případně později.
Sadu patchů, které připravují podporu přenosové rychlosti PCI Express linek 128 GT/s, zaslal do jádra Ionut Nechita z Amazon Web Services. Jde o podporu detekcí, definice rychlostí a potřebných registrů. Kód zatím vychází z předchozího, nejsou zde pochopitelně žádné nové ovladače pro PCIe 7.0 zařízení.<
Intel nabírá další linuxové vývojáře pro GPU, chce novou generaci každý rok
Stručně k Intelu na poli GPU: Lip-Bu Tan najal Erica Demerse, člověka stojícího mimo jiné za velmi úspěšnými generacemi Radeonů. Sám Lip-Bu potvrdil, že firma hodlá nadále mít vlastní CPU, vlastní GPU (tolik ke spekulacím, že je nahradí GeForce) a vyrábět na vlastních procesech ve vlastních továrnách, přičemž jejich kapacity nabízí i partnerům.
Je to víceméně podobná písnička, jakou zpíval Pat Gelsinger po svém návratu do Intelu. Protože je to stále stejná cesta, kterou Intel jde, jen trvá podstatně víc let, než čekal. Dnes víme, že proces 18A nepřišel v předpokládaném termínu a v předpokládané kvalitě (ale Intel na něm vyrábí). Víme nově také, že proces 14A se též zpozdí oproti původním plánu (ale jeho vývoj a optimalizace pokračují, nikdo nic nevzdává). Víme také, že Intel opravdu neukončil vývoj vlastních GPU, čekání na „velký Battlemage“ patrně ukončí karta mířící na profi segment, ne mezi hráče. Generace Celestial je ve vývoji, s následnou Druid se také stále počítá, prostě vše běží dál, byť pomalejším tempem.
Právě s ohledem na cílení mimo jiné na enterprise segment je tak jedině logické, že pro pokračující vývoj vlastních GPU nyní Intel po vlně propouštění ve všech odděleních nabírá nové vývojáře, kteří budou pracovat na podpoře GPU a mimo jiné také hraní na Linuxu.
Byly otevřeny nové pozice, tři pro inženýry vyvíjející podporu GPU – doplní stávající tým a Intel má zájem o vývojáře, kteří již mají nějakou zkušenost s projekty typu Mesa, DRM ovladači v jádru Linux atd. Další pozice už jsou cílenější na AI a strojové učení, nicméně hledá se i vývojář pro oblast „Linux gaming stack“, s důrazem na Wine / Proton.
Kromě toho Intel otevírá další pozice, též pro oblast CPU, superpočítačů jako Aurora, obecně podporu CPU a GPU Intel v datacentrech a se zkušeností s vývojem pro Linux a s jazyka C / C++.
PipeWire 1.6.0 je významná aktualizace
Již zavedený framework pro video a zvuk na Linuxu dostává další novou verzi. Vývojáři opět vylepšili podporu Bluetooth audia, a to o kodek LDAC či SpanDSP, který si lépe poradí se ztracenými pakety.
Podporováno je nově až 128 zvukových kanálů a PipeWire lépe řeší i jejich rozvržení přičemž nastavení mapovaných kanálů se nyní přímo předává do ALSA bez chyb – pozice jednotlivých kanálů nyní PipeWire umí číst z EDID informací zobrazovacího zařízení. Kód je upraven tak, že PipeWire méně vytěžuje zdroje a přibyly i jisté prvky zabezpečení. Přibyly další moduly a filtry (ffmpeg s AI modely ONNX), vylepšuje se podpora HDR videa (další HDR colortypes).