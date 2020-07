Intel stále s dual-core Celerony, avšak vývoj je znát

Celerony jako značka se u Intelu zrodily s Celeronem 266 na jaře roku 1998 a nebyl to žádný zázrak. Když však dostaly L2 cache a přišel dnes kultovní model Celeron 300A (v mnoha případech přetaktovatelný na 450 MHz), Celeron se stal synonymem pro (relativně) levný procesor, který díky vysokému (pře)taktovacímu potenciálu umožňuje pořídit si velmi výkonné PC za slušné peníze.

Připomeňme i pozdější Coppermine Celerony, případně poslední záchvěv dobré éry, Celerony generace Tualatin. To ale již konkurenční Durony představovaly v podstatě lepší volbu, ale to by bylo na samostatný text. Navíc Intel postupem let zrušil možnost měnit násobič i významněji hodnotu FSB u levných procesorů, takže tato věc je dnes u Celeronů bezpředmětná.

Označení Intel Celeron je tu s námi dodnes a stále představuje levnou alternativu, i v poslední generaci Comet Lake. Ano, jde o procesory s počtem jader na rok 2020 už přece jen nedůstojným, doprovázeným poměrně osekanou integrovanou grafikou a osekanou instrukční sadou, nicméně pro kancelářské stroje s Windows 10, které jsou ve firmách obměňovány ve velkých počtech za pokud možno nejnižší cenu dává tento „čipový odpad“ Intelu smysl.

Phoronix v těchto dnech otestoval nejnovější levné procesory nejnovější intelovské rodiny Comet Lake. Konkrétně tedy Celeron G5900 a Pentium Gold G6400. Zatímco prvně jmenovaný je nadále dvoujádrovým low-endem, nové Pentium už (díky konkurenčnímu tlaku AMD) alespoň disponuje HyperThreadingem a tváří se (i funguje) tudíž jako čtyřjádrový procesor, což lze považovat za rozumné morální minimum pro tato léta.

Výsledky testů jsou k dispozici na webu Phoronixu, já bych se rád zastavil u několika vypíchnutých testů v praktických aplikacích.

Vybrané testy

Zaujal mě například test dekódování 4k AV1 videa pomocí projektu dav1d. Celeron zde dosahuje necelých 27 fps (což je málo), Pentium téměř 40 fps (což stačí a současně je to o ~3,5 fps / o ~9 % více než Core i5–2500K). V kódování videa pomocí x264 (škoda, že ne x265) je Celeron téměř tak dobrý jako 2500K, Pentium pak o ~20% rychlejší. To vše navzdory absenci AVX u nových procesorů a menšímu počtu jejich jader. I prostý nárůst IPC přes několik generací je zkrátka znát.

Podobně je velký, téměř 10letý rozdíl znát i v kompresi audia do formátů FLAC a MP3 (Lame), tedy i v jednovláknovém běhu aplikací. Minimálně Pentium a občas i Celeron se ukazují lepší volbou než stařičký 2500K i v grafických aplikacích, od darktable a Rawtherapee přes GIMP až po Hugin a Inkscape. Podobné je to i s prohlížečovými testy.

Sandy Bridge odzvonilo

Inu zajímavé to výsledky v kontextu toho, co se kolem starších procesorů Intelu děje v posledních zhruba čtyřech letech. Neboť ještě relativně nedávno se za nekřesťansky velké peníze nabízely staré procesory rodiny Core 2 Quad, zejména poslední modely řady Q9×50 s 12MB cache. Dnes se válí na Aukru i jinde za pár stovek, ale faktem též je, že spíše původní čtyřjádro Q6600 / Q6700 a ne pozdější FSB1333 modely.

Core 2 Quad je dnes velmi pomalý, velmi neefektivní, velmi žravý procesor, který navíc musí chtě-nechtě sedět v základní desce, která má často jen PCI Express 1.x a k tomu pomalejší DDR2 paměti. Jen pozdější modely (čipset X48) přinesly DDR3.