Intel ukončil vývoj HAXM, OpenZFS zrychlí o desítky procent

OpenZFS zrychlí o desítky procent

Alexander Motin z iXsystems představuje sympatickou novinku v OpenZFS. Nejnovější patche vedou k výraznému zrychlení běhu této implementace souborového systému ZFS. Úprava na úrovni ARC (Adaptive Replacement Cache, vyrovnávací paměť v systémové RAM) týkající se implementace spekulativních prefetch technik u necachovatelných bufferů, které když se logika netrefila, zůstávaly viset v cache. ARC nyní dostává informace o těchto bufferech, uložené v ARC hlavičkách a procházející finkcemi arc_read() / arc_write() a když pak už nejsou data potřeba, je zahozena poslední reference na ně, jsou buď ihned zničena, nebo příslušně označena novým stavem arc_uncached .

Tento stav je kontrolován každou sekundu a jak Alexander dodává, úprava mechanismu pro tyto buffery vede ke zrychlení čtení dat z NVMe poolu z 2049 na 3932 MB/s na testovacím stroji, o desítky procent se zefektivnil i zápis. Podrobněji v příslušném pull requestu.

FEX-Emu 2301 a podpora emulace AVX na ARMu

FEX jakožto projekt umožňující emulovat x86 a x86_64 na platformě AArch64 (64bit ARM) a také na x86_64 je jedním z hrstky projektů zabývajících se provozem programů vytvořených pro platformu x86 na platformě ARM. S rostoucím podílem ARMových strojů (vzpomeňme první Thinkpad s Qualcommem) budou takové projekty nabývat na významu, třeba pro běh Windows her skrze Steam. Phoronix nyní informuje o nové verzi FEX-Emu 2301, která opět více zaměřila síly vývojářů na emulaci instrukčních sad AVX a AVX2.





Za poslední měsíc byla implementována podpora 185 AVX instrukcí v tomto emulátoru. Do chvíle, dky bude projekt moci hlásat, že AVX umí, zbývá implementovat ještě zhruba 60 dalších instrukcí, plus příslušnou podporu na ARM straně (najdeme zde nový AArch64 code emitter), dokud nedorazí příští generace ARMů s SVE/AVE2 a 256bit registry. V nové verzi dále najdeme rozpracovanou podporu pro běh 32bit x86 programů v 64bit prostoru, JIT optimalizace a další opravy.

OpenMandriva ROME 23.01

ROME varianta OpenMandrivy má novou verzi, tedy přesněji řečeno určitý snapshot této rolujucí varianty. Oproti poslednímu standardnímu vydání OpenMandrivy ROCK zde najdeme novější verze všech součástí, v čele s primárním desktopem KDE Frameworks 5.101 + Plasma 5.26.4 + Applications 22.12.0, vše sestaveno kompilátorem LLVM/Clang 15.06. Jádro je ve verzi Linux 6.1.1 (volitelně lze nasadit kernel kompilovaný GCC).





Nechybí podpora JPEG XL v Plasmě a grafických aplikacích, tvůrci dále vyzdvihují LibreOffice 7.5.0.0 beta1, Krita 5.1.4, Digikam 7.9, SMPlayer 22.7.0, VLC 3.0.18, Falkon browser 22.12, Chromium 108.0 či v repozitářích dostupné věci jako Firefox 108.0, Thunderbird 102.6, Virtualbox 7.0.4, OBS Studio 28.1.2, GIMP 2.10.32, Calligra Suite 3.2.1, FFMPEG 5.1.2.

Tvůrci také připomínají, že jde sice o rolující, avšak odladěnou verzi, vývoj se odehrává v samostatné větvi Cooker (obdoba Cauldronu z původní Mandrivy), do ROME věci zamíří poté, co je ověřena jejich stabilita. Vedle standardních obrazů jsou k dispozici i Spiny plasma.x86_64, plasma.znver1 či gnome.x86_64 a také příslušná varianta pro aarch64/Ampere Altra.

Začátek 2023 v KDE: novinek méně, o to více změn UI

Vlastně jen dvě menší věci stihli tvůrci desktopového prostředí KDE implementovat v psoledních dnech. Tou první je podpora formátů HEIF / AVIF / HEIC v KolourPaintu (objeví se ve verzi 23.04), druhou pak vylepšený widget přehrávače médií, v němž lze gestem „švenkování“ nahoru a dolů měnit hlasitost, doleva/doprava pak pozici přehrávání (objeví se v Plasmě 5.27).

Hudební přehrávač Elisa podporuje ve výchozím nastavení další radio stanice (příspěvek anonymního vývojáře), na stránce zkratek systémových nastavení je k dispozici výrazně přehlednější a intuitivnější rozhraní pro přidávání vlastních příkazů. Tlačítko zvýraznění provedených změn se přesunulo ze spodku okna do hamburger menu.

Při vkládání do Poznámek se v případě odkazů vloží tyto jako kliknutelný odkaz (s možností v kontextovém menu odkaz odstranit). Z kontextové nabídky lze jednoduše přesunout dané okno do jiné Aktivity. Klávesy Home/End/PgUp/PgDwn fungují očekávaným způsobem i ve widgetu schránky. Na velmi malých obrazovkách se nyní Kickoff přepne do kompaktnějšího uspořádání. Je-li do výběru adresáře vložena cesta k souboru jako celá, otevře se soubor tak, jak je očekáváno.

Nově také mizí otravná principiální chyba, kdy nebylo možné nastavit ručně aktivaci noční barvy na později než 19:00. Celkově je opraveno 133 chyb. Kompletní přehled novinek je k nalezení u Nate Grahama.

Intel ukončil vývoj HAXM

Intel Hardware Accelerated Execution Manager (HAXM) jak jej známe, končí. Intel oznámil, že tento projekt hypervizoru běžícího jako kernelový ovladač a sloužícího jako akcelerátor pro Android Emulator či QEMU na platformách Windows, macOS i Linux či NetBSD, nebude nadále udržovat. Jak informuje na GitHubu, projekt má známé bezpečnostní chyby, Intel končí s jeho vývojem, což znamená žádnou údržbu, žádné opravy chyb, nové verze, aktualizace a ani nebudou nadále přijímány patche pro tento projekt.

Lenovo Yoga Book 9i se dvěma OLED displeji

Předchozí verze Yoga Booku ještě vedle hlavního OLED displeje používala e-ink. Nový model, který přijde na trh v červenci za 54 tisíc Kč, už sází na dva velké 2,8k OLED displeje. V podstatě jde o notebooku postavený na Intelu s Core současné 13. generace, který tvoří dva spojené tablety s možností softwarové klávesnice, či přidání pouzdra a hardwarové klávesnice.Celý koncept je velmi flexibilní, displeje mohou být nad sebou, či svisle vedle sebe, plus celek doprovází stylus.

Lenovo dále na CES 2023 představilo i několik dalších zajímavých přístrojů a zařízení, včetně smartphonu ve spolupráci s Motorolou.