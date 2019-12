 »   »  Intel chce v nadcházející dekádě zmenšovat čipy každé dva roky

Tedy abychom to prozatím uzavřeli: Intel v nejnovější roadmapě, která je známa, namaloval 10nm produkty do roku 2019, který za 2,5 týdne končí. V obchodech žádné 10nm 8 a více jádrové procesory nejsou. Tu roadmapu totiž před několika dny osvěžila firma ASML, vycházela přitom z poslední verze od lidí z Intelu ze září, ale první její výskyt vystopoval no-X už do května. A jak správně komentuje, tehdy to ještě Intel viděl s příchodem 10nm produktů růžověji, než dnes.

Bob Swan správně ale hodnotil, že s klesajícími nanometry je každé sebemenší zlepšení procentuálně obrovským skokem. Přechod od 45nm na 32nm nebyl až tak náročný, a to šlo o pokles o 13nm. Papírově podobným by byl třeba pokles od 22nm k 10nm, případně 7nm, ale to už je skok doslova obrovský. Proto musí zmenšování co do nanometrů zvolnit a ostatně i proto třeba konkurenční Samsung má vedle 7nm ohlášen i 6nm proces, který lze de facto považovat jen za mírně upravenou vylepšenou variantu 7nm procesu.

Nejdůležitější informací, která z grafu plyne, ale je to, že Intel opět naznačuje kadenci co 2 roky to nanometrově menší výrobní proces. To je vlastně obdoba původního konceptu tick-tock, o kterém můžeme říci, že fungoval vlastně jen kolem 32nm procesů (tedy architektur Nehalem a Sandy Bridge, se skřípěním zubů ještě Ivy Bridge).

Intel, potažmo Bob Swan, to vidí následovně: Koncept tick-tock či PAO jsou samozřejmě pasé. Nynější výhled říká, že vždy bude na daném výrobním procesu postupně vyvinuto více generací, přičemž z generace následné bude možné na novější iterace té předchozí backportovat nějaké inovace. To dává smysl, za předpokladu, že to půjde technicky realizovat.

Mezi ta chybná rozhodnutí vedle 10nm procesu můžeme zařadit i spoustu holubů na střeše v podobě příliš velkých soust, ať již šlo o Larrabee, nebo třeba projekt Light Peak. Jsem přesvědčen (a možná už jsem to dříve někde psal), že Bob Swan plní pro Intel podobnou úlohu jako Rory Read svého času pro AMD: záchranu a transformaci firmy. Mezi „pitomoučké“ kroky, z nichž některé zmiňuji v bodech výše, tak nově přibývá to jediné, co Intel může použít jako rizikovou vábničku pro ubývající fanoušky a klientelu, je revidovaný náhled na budoucí výrobní procesy.

Též Intel se pohybuje v cyklech, kdy se daří a poté nedaří. Má za sebou špatnou éru Pentií 4, kdy v důsledku prvního 1GHz procesoru světa v podání AMD a zuření tehdejšího šéfa Barretta firma vyvinula něco podivného, co cílilo na honění se za co nejvyššími frekvencemi bez ohledu na efektivitu IPC. Po téhle špatné éře následovala mnoholetá jízda na vlně jménem Core, na níž díky výše zmíněných nešťastných rozhodnutí AMD mohl Intel jet výrazně déle, než by si zasloužil. Logicky tak usnul na vavřínech a nyní se opět nachází v éře nedobré, kdy musí řešit dřívější chybná rozhodnutí a letargii.

Opět tedy velmi stručně rekapitulujme současný stav, tedy to, co je reálně na trhu a jaké události přinesly poslední měsíce:

V posledních měsících značně osciluje termín uvedení 10nm CPU Intel na trh do rozmezí let 2019 až 2021. Ano, Intel má formálně na trhu 10nm CPU už delší dobu, ale nic z nabídky nejsou velké mnohojádrové procesory, které by mohly konkurovat Ryzenům ani první, ani druhé generace. Takže až formálně je datum 2019 u 10nm procesu správné, já tvrdím, že to není plně pravdivý údaj a letos už Intel velké 10nm procesory do prodeje neuvede. Vše v grafu by tedy mělo být posunuto nejméně o 1 rok, což znamená, že oproti původním odhadům Intelu (10nm proces v roce 2015), je vše zpožděno o (nejméně) 5 let. Kdo věří, že 2 roky po velkých 10nm CPU uvede Intel velké 7nm procesory, nechť klidně hodí kamenem.

Tato nejnovější dostupná roadmapa je prozatím spíše dokument pro uchlácholení akcionářů a vzkaz odběratelům: dejte nám ještě rok-dva a pak to bude zase skvělé. Což o to, ten rok-dva Intel dostane, protože i kdyby třeba Dell chtěl od AMD odebrat 10 miliónů ks Ryzenů, tak nemá šanci, protože AMD zkrátka nemá k dispozici takové výrobní kapacity u TSMC a TSMC je momentálně jediná na světě, která je schopna nové Ryzeny a Threadrippery pro AMD v potřebné kvalitě vyrábět.

Vyzní to možná šíleně, ale i s ohledem na nasmlouvání výroby Intel CPU ve fabrikách Samsungu, je jasné, že na třetí planetě naší sluneční soustavy se aktuálně zoufale nedostává výrobních kapacit pro čipy, které by trh pojmul. Všichni, kdo mohou, stavějí nové továrny a nejde jen o Intel či TSMC a Samsung, ale také třeba WD/SanDisk/Toshibu. Jsem toho názoru, že tuto situaci v Intelu před 5 či 10 lety opravdu nemohli očekávat, bez ohledu na to současné 10nm trápení.

Mimochodem, povšimněte si, že mezi všemi těmi Spectry, Meltdowny, dekananometry a HyperThreadingy se tak nějak ztrácí případné zvěsti o nějaké, po více než 10 letech zase revoluční nové x86 CPU architektuře od Intelu. Intel žil z Core dobrých 10 let. AMD má na tohle nyní koncept architektury Zen a ještě několik let s ní může vydržet v rámci průběžných optimalizací. Intel ne, musí přijít s něčím novým, čím by zase AMD z hlediska IPC odskočil.