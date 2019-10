 »   »  Intel zlevňuje na polovinu, vyšel MPV Player 0.30

Vydán MPV Player 0.30

Nová verze oblíbeného přehrávače MPV, vycházejícího z Mplayeru a Mplayeru 2, přináší podporu Vulkanu pro hardwarové dekódování skrze Nvidia CUDA i Intel VA-API. Svou implementaci Vulkanu navíc nahrazuje knihovnou libplacebo .

Z dalších věcí zmiňme podporu dekódování přes VDPAU včetně přímého režimu pro obsah se vzorkováním 4:4:4, 30bit pro DRM výstup, 10bit OpenGL rendering na macOS, navrácení výstupů vo_wayland/vo_wlshm , podporu presentací pro Wayland, podporu gamepadů skrze SDL2 či diskovou cache pro demuxer a mnohé další.

Intel zlevní stávající HEDT CPU na půlku

Skylake-X, aktuálně poslední platforma Intelu, kterou označuje jako hi-end desktop, je nyní morálně mrtvá. Kupříkladu nejvyšší model CPU Core i9–9980XE se stále prodává kolem 55 tisíc Kč, což je cena za starý procesor pro zastaralou platformu vskutku opovážlivá. Konkurence je výrazně levnější, rychlejší, úspornější, technologicky vybavenější a navíc Skylake-X bude brzy odstaven, nastoupí jen mírně upravená verze Cascade Lake-X – ten půjde na svět rovnou s cca poloviční cenovkou a tak Intelu nezbývá nic jiného, než nyní zlevnit i Skylake-X zhruba na polovinu a doufat, že se najde dost naivních zákazníků, kteří po něm skočí a pomohou vyprázdnit ležáky ze skladů.

Právě to je totiž Intelova přetrvávající bolístka: už první procesory řady AMD Threadripper představovaly hrozbu pro Intel HEDT a následné uvedení dalších generací, nyní akcelerované nikoli hi-end, ale mainstreamovou platformou AMD nabízející až 16jádrový model 3950X za zlomek ceny 9980XE zarazilo Intelu do jeho stávající i budoucí HEDT nabídky a zejména představy o ziscích sekeru hodně hluboko. Nezapomeňme však také, že Skylake-X má i jiné než čistě CPU problémy:

ExTiX 19.10 je venku

S finišováním vydání Lubuntu 19.10 probíhaly také navazující práce na z něj odvozené distribuci ExTiX 19.10. Ta je nyní k dispozici, staví samozřejmě na *buntu 19.10 s desktopovým prostředím LXQt a opět jde o Live DVD (USB) s možností instalace na pevný disk. ISO obraz má jen 1200MB, díky čemuž jej prakticky všichni mohouo nechat běžet z RAM, tedy extrémně rychle (předvolba při startu Boot Alternative 2, resp. Advanced options → Load to RAM). Součástí je také proprietární ovladač Nvidia 430.50, který bude automaticky použit v případě potřeby a samozřejmě velmi mladý kernel, aktuálně nejvyšší stabilní, zde označený jako 5.3.7-extix.



Autor: ExTiX ExTiX 19.10

TSMC dodává první 5nm čipy a staví továrnu na 3nm

Mezi čerstvými novinkami jedné z hlavních nemesis Intelu, tchaj-wanské „pekárny waflí“ TSMC přichází dvě další klíčové novinky: tou první je skutečnost, že Apple od TSMC obdržel první SoC vyrobená chystaným 5nm procesem. Tou druhou pak to, že firma již začíná stavět továrnu pro následnou 3nm výrobu.

V součtu se dění kolem TSMC, která je aktuálně světovým lídrem v přechodu na nižší nanometry a nasazování EUV do výroby, má tak, že firma pomalu směřuje k tomu, že TSMC bude mít v nepříliš vzdálené budoucnosti větší hodnotu než Intel. Do toho má takový převis poptávky po výrobě, že ani kontinuálně běžící proces budování nových výrobních linek nestačí tuto poptávku pokrývat. Zdá se, že poptávku budou živit nově nastupující 5G technologie, kdy by čipem zajišťujícím příslušnou konektivitu mělo být (narozdíl od 4G či dokonce 3G) vybaveno opravdu kdeco.

Panasonic S1H má certifikaci Netflixu pro natáčení pořadů

Stručně úvodem: Panasonic má po léta vybudovanou reputaci kvalitních přístrojů pro záznam videa, konkrétně myšleno bezzrcadlovek s výměnnými objektivy formátu micro43, tedy řady fotoaparátů Lumix GHx. Před časem ohlásily Leica, Sigma a Panasonic společnou iniciativu, sdílený systém postavený kolem bajonetu Leica L. Na něm staví první full-frame bezzrcadlovka japonského výrobce, model Panaosnic S1H. A z druhé strany: Netflix si zakládá na až technokraticky definovaných pravidlech pro parametry, jimiž se řídí technika používaná pro tvorbu pořadů pro něj.

Lumix S1H je prvním přístrojem, který je dostupný běžnému uživateli a současně dostatečně malý, který získal od Netflixu certifikaci pro pořizování záznamů, včetně samozřejmé specifikace, jak bezzrcadlovku nastavit. Levné produkce tak mohou sáhnout po tomto přístroji, postačí pouze dodržet požadavek na rozlišení (4k), použití V-log se vzorkování 4:2:2, 10bit barvami, kompresí all-I s datovým tokem 400Mbit/s a pixel/pixel readout, ať již pro plný obraz, nebo ořez na standardní formát Super35. Zádná redukce šumu, žádné doostřování a doporučeno je neřešit kompenzaci difrakce a vinětace (kompletní podrobnosti v PDF). S1H samozřejmě není levný přístroj, ale ve srovnání s profi stroji jako ARRI Alexa LF, Canon C700, RED Weapon Dragon 8K či Sony F55 je dosažitelný i běžným smrtelníkům.