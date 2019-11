 »   »  IPv4 v Evropě dochází, problémy šifrovaného DNS, nová doména .ευ

Ondřej Filip: Konec IPv4: tak už došly?

Ondřej Filip chtěl odpovědět na otázku, zda už došly IPv4 adresy. Problém s docházením je, že docházení bylo hodně. Nikdy pak nemůžete říct, kdy opravdu dojdou. IP adresy už totiž došly několikrát a s různou intenzitou. V únoru 2011 byl alokován poslední blok z IANA, poté došlo k takzvanému spravedlivému dělení bloků. Každý z pěti regionů dostal jeden blok. Technologické úrovně těch regionů jsou ale úplně rozdílné.

V regionu jihovýchodní Asie například jeden blok příliš dlouho nevydržel. On tam jen tak zasyčel a bylo po něm. Rozvoj internetu je tam velmi rychlý. Podobně to bylo v evropském RIPE NCC. Organizace začaly poslední blok krájet po malých kouscích a tím dramaticky snížily tempo, aby se dostalo na každého. Na druhou stranu, každý kdo přijde, dostane adres relativně málo.

Jinak se k situaci postavily LACNIC a ARIN, které reagovaly zpřísněním pravidel. Snažily se zjistit, jestli je to oprávněná alokace. Ani to příliš nepomohlo, protože v Severní Americe došly adresy v roce 2015. V Evropě se alokovalo pomalu a jen členům, kteří ještě z posledního bloku nealokovali. To vedlo k jedinému: když už nemůžete jako člen získat další adresy, založíte si další entitu a stanete se členem znovu. Lidé se zachovali racionálně, začali generovat nové členy a došlo k rychlému nárůstu. Poslední rozsah se začal alokovat velmi rychle. Do roku 2012 byl nárůst počtu členů lineární a každý měsíc jich přibylo asi 65. Poté to nabralo úplně jinou rychlost, konec byl naprosto extrémní a přibývá jich 700 měsíčně. Jsou to umělí členové, kteří zase brzy zmizí, až nebude co rozebírat.

Poslední blok 185/8 byl vyčerpán už 17. dubna 2018. To ještě nebylo tak dramatické, RIPE dostal ještě další bloky od ukončených členů, takže bylo ještě stále co rozdávat. Dále se tedy rozdávaly souvislé bloky /22 a ty byly vyčerpány 2. října 2019. Do této doby jste mohli dostat souvislý blok, což je z mnoha důvodů příjemné. Bohužel po tomto datu už další členové sice dostali stále 1024 adres, ale ne v jednom bloku, ale ve dvou až čtyřech menších blocích. Blížíme se ovšem velmi rychle i k vyčerpání těchto drobků.

Nárůst nových LIR byl v poslední době velmi rychlý, čímž vznikla dlouhá fronta. RIPE stanovil rychlost přijímání nových žádostí na 700 měsíčně. Čekací doba v poslední době se pohybuje mezi 8 a 9 týdny. Kdo nepožádal dříve, už své adresy nedostane. Pokud jste už požádali, je i tak velká šance, že žádné adresy nedostanete. Tohle je opravdu definitivní konec.

Komunita RIPE přišla s dvěma politikami přidělování dalších adres. První z nich říká, že pokud byly vyčerpány všechny bloky, je možné se zařadit do nové čekací listiny pro přidělení bloku /24. Ta je určena jen pro nové členy, pokud už jste nějaké adresy dostali, už se na novou listinu zařadit nemůžete. RIPE také ještě drží blok /15 pro internetové uzly, který by měl vydržet 10 let. Do RIPE se vracejí i menší bloky /24, které už není možné oznamovat do internetu, takže se RIPE rozhodl je nevracet a nechat je také pro exchange pointy.

Odkud se vezmou další bloky /24, které se budou podle čekací listiny přidělovat později? IP adresy se pořád vracejí, členové zanikají, slučují se a podobně. Tyhle adresy se nedají hned použít, protože pocházejí obvykle z pochybných společností. RIPE se je snaží vyřadit z BGP, poté z různých blacklistů spamu a poté adresy leží v karanténě šest měsíců. K dnešnímu dni je to 1300 bloků /24, jinými slovy máme díky nové politice adresy pro 1300 dalších členů. Ročně se takto vrací 1500 až 2000 bloků, ty budou ale rozebrány vždy velmi rychle. Přibývá 700 členů měsíčně, ale předpokládám, že jich v budoucnu dramaticky ubude.

Ke získání IP adres je možné si založit peeringový uzel nebo pokračovat v původním modelu: založit si nový LIR, zaplatit poplatky na dva roky a počkat na přidělení adres. To vás vyjde přibližně na 19 eur za IP adresu na dva roky. Můžete to také zkusit v Africe, tam ještě nějaké IP adresy jsou. Předpoklad je, že tam máte nějakou přítomnost, ale s tím se dá pracovat. Poslední možností je pak IP adresy nakoupit.

Existují aukční servery, na kterých je možné nabízet a nakupovat adresy. Cena postupně stoupá, cenová hladina je asi 20 dolarů za adresu a už se občas dostává na 25 dolarů. To je stále ještě levnější a výrazně rychlejší než zaplatit za členství RIPE. Osobně si myslím, že cena poletí rychle nahoru, protože skončila legální možnost získat IP adresy. Jakmile pořádně nastartuje protokol IPv6, půjde cena zase velmi rychle dolů.