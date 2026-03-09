Jails portován z FreeBSD na NetBSD, distribuce řeší ověřování věku v systému

Jails pro NetBSD
Jednou z funkcí pro izolaci procesů, která je populární ve FreeBSD, je jail. Ten je podobný kontejneru v Linuxu, izolovanému prostředí, které je lehčí než plně vybavený virtuální stroj a které využívá jádro hostitelského operačního systému. Koncept jailů se dostává i do NetBSD, a to díky projektu s příznačným názvem Jails for NetBSD.
Tento projekt si klade za cíl přinést do NetBSD lehkou izolaci vynucenou jádrem. Je navržen tak, aby vyplnil provozní mezeru mezi jednoduchými prostředími chroot a plně virtualizovanými systémy, jako je Xen. Cílem je umožnit spouštění více úloh na jednom hostiteli se silnou izolací procesů, kontrolou zdrojů pro každý jail, dohledem nad chováním v běhu, jednotnou správou životního cyklu, centralizovaným logováním a metrikami kompatibilními s Prometheusem.
Jails for NetBSD zatím není součástí oficiálního operačního systému NetBSD, ale pro ty, kteří si chtějí koncept jails vyzkoušet, je k dispozici ISO založené na NetBSD 10.1.
Ověřování věku v Kalifornii na úrovni OS
Svět open-source distribucí jako Ubuntu, Fedora či Linux Mint aktuálně bouřlivě diskutuje o dopadech nového kalifornského zákona (AB 1043), který od roku 2027 nařizuje operačním systémům povinné ověřování věku uživatelů při instalaci. Zatímco vývojáři zvažují technická řešení, jako je nové rozhraní D-Bus pro předávání věkových kategorií aplikacím, společnost Canonical i další lídři komunity zůstávají obezřetní a varují, že zatím neexistují konkrétní plány na implementaci.
Kritici z řad zastánců soukromí navíc upozorňují na nebezpečný precedens: podobná legislativa, včetně evropského Aktu o digitálních službách (DSA), se stává globálním standardem, což může definitivně ukončit éru anonymity v digitálním prostoru a otevřít dveře hromadnému vládnímu dohledu.
Oficiální upgrade na Pop!_OS 24.04 LTS
Společnost System76 oficiálně spustila přímý upgrade z Pop!_OS 22.04 LTS na verzi 24.04 LTS, která přináší zásadní revoluci v uživatelském rozhraní. Dosavadní prostředí založené na GNOME je kompletně nahrazeno novým desktopem COSMIC (verze 1.0.8), který je napsaný v jazyce Rust a zaměřuje se na pokročilé dlaždicování oken, vysokou míru přizpůsobení a vylepšenou podporu více monitorů.
Součástí aktualizace je i nová rodina nativních aplikací, od správce souborů až po terminál. Přechod trvá necelých 30 minut a zachovává uživatelská data, ačkoliv je třeba počítat s automatickým odstraněním PPA repozitářů třetích stran pro zajištění stability systému a nutností znovu si připnout oblíbené aplikace do doku.
Murena vyvíjí vlastní mapovou aplikaci
Tým Murena, který vyvíjí operační systém /e/OS založený na Androidu bez služeb Google, začal pracovat na nové mapové aplikaci. Nová aplikace se snaží řešit omezení současných proprietárních a open source navigačních nástrojů. Organizace Murena se vyjádřila, že některé mapové aplikace mohou fungovat dobře, ale nerespektují soukromí uživatelů.
Dnes už nás ani nepřekvapuje, že můžeme přiblížit zahrady jiných lidí nebo že Google analyzuje naši průměrnou rychlost jízdy, aby tyto informace přidaly do našeho spotřebitelského profilu. Na druhou stranu je obtížné najít transparentní mapu s otevřeným zdrojovým kódem a otevřenými daty, která by nevyžadovala stažení mnoha GB map, než ji budete moci použít, což omezuje naši schopnost improvizovat.
Nově vydáno
Sarp Mateson oznámil vydání NebiOS 10.2, aktualizované verze desktopové distribuce Linuxu založené na Ubuntu s vlastním kompozitorem NebiOS Wayland. Vývojáři MocaccinoOS, sady distribucí založených na Gentoo s vlastním správcem balíčků nazvaným „Luet“, oznámili vydání MocaccinoOS 26.03. Vyšel Unraid 7.2.4 komerční operační systém založený na Linuxu, který poskytuje snadno použitelnou a flexibilní platformu pro budování a správu síťového úložiště. PimersusOS, desktopová distribuce založená na stabilní větvi Debianu a vybavená desktopem Xfce vyšla ve verzi 20260228.