Jak šel čas s PipeWire, Google obchází omezení YouTube TV na platformě Roku

KDE Plasma 5.22 Beta ukazuje vyladěný Wayland

Očekávaná zkušební verze příštího vydání KDE Plasma 5.22, plánovaného na červen, je venku. Novinkám dle očekávání vévodí další várka vylepšení v podpoře Waylandu, vedle toho došlo i na další vylepšení a optimalizace.

Úvodem připomeňme, že už stávající KDE Plasma 5.21 má podporu běhu na Waylandu poměrně kvalitní a Fedora v podobě KDE Spinu začala s přechodem na Plasmu už s verzí 5.20. To ale neznamená, že v tak komplexním projektu jako KDE je vše tímto momentem 100% hotovo a na Waylandu vše běží dokonale (to ostatně nemůže nikdo říci ani po desítkách let s X11).

Každopádně Plasma 5.22 přinese direct scan-out (ne pro GPU Nvidia), pokroky v podpoře FreeSync (Adaptive Sync), hot-plug externích GPU, to vše na Waylandu. Doplňme ještě vylepšené notifikace a Plasma System Monitor (náhrada za KSysGuard).

Další chystané novinky v KDE

Applet digitálních hodin v Plasmě 5.22 lze nově vedle názvu města a kódu nastavit i prostým posuvem času oproti UTC. Okular má opravenou chybu v zobrazování zapouzdřených PNG v komiksových souborech CBZ, GwenView zase přešel na standardní Qt knihovnu pro zobrazování obrázků, což řeší některé chyby.

Dále na Waylandu už nepadá integrace Plasmy do Firefoxu, myšleno v situacích, kdy se Firefox dotazuje, zdali má být výchozím prohlížečem, spraveno je zobrazování v appletu kalendáře (novinka bude v Frameworks 5.83).

Dolphin dostal podporu KHamburgerMenu , výchozí lišta v GwenView je nyní přehlednější, Okular dostal lepší podporu anotací, zjednodušen je applet tiskáren. V Dolphinu nově, když je zapnuté zobrazování skrytých souborů, jsou tyto zobrazeny až za běžnými, ne před nimi atd. Podrobnosti shrnuje Nate Graham.

Google obešel omezení YouTube TV na platformě Roku

Roku vede lítý boj s Googlem a jeho YouTube v souvislosti s video formátem AV1. Věc vyřešilo tak, že když se Google neměl k žádné dohodě ohledně mandatorní pdopory formátu AV1, prostě z Roku OS aplikaci YouTube TV odstranil.

Google pak celkem logicky přišel s pragmatickým řešením: přidal záložku YouTube TV přímo do hlavní aplikace YouTube na platformě Roku. Roku tento krok považuje za další důkaz nekontrolovaného monopolního chování ze strany Google, které poškozuje trh i zákazníky. Tento spor rozhodně nekončí.

Jak šel čas s PipeWire

Na serveru Fedora Magazine je možné si přečíst rozhovor s Wimem Taymansen z Red Hatu, který stojí za frameworkem Pipewire. Ten nyní nahrazuje ve Fedoře i PulseAudio a přebírá tak definitivně úlohu prvku, který má na starosti zvuk i video na Linuxu.

GCC 8.5 je posledním vydáním osmičkové řady

Pro všechny, kteří z jakéhokoli důvodu stále používají starou verzi GCC 8.x, máme dobrou zprávu. Byla vydána verze GCC 8.5, nicméně ta už je opravdu poslední v rámci této řady.

Vydání obsahuje všechny opravy chyb, které se nashromáždily za více než 1 rok od vydání GCC 8.4 (celkem jich je víc než 200), novinky ve funkcionalitě samozřejmě nečekejme. Aktuální stabilní verzí GCC je 11.1 vydaná ani ne před měsícem.

Čína má vlastní alternativu ke Google Summer of Code

Ne ve všem, co dělá, je Velký bratr výhradně zlý, často se snaží vylepšit si karmu tím, že platí práce na vývoji open-source projektů, kdy současně platí studenty i jejich mentory. Takto funguje Velký bratr Google se svým projektem Summer of Code.

Velký bratr z Čínské lidové republiky nyní spouští podobný projekt. Pod křídly The Institute of Software Chinese Academy of Sciences (ISCAS) ve spolupráci s čínskou linuxovou distribucí openEuler se rozbíhá velmi podobný projekt, který umožní dospělým studentům přes léto pracovat na open-source projektech a brát za to finanční odměnu.

Iniciativa se jmenuje prostě Summer 2021, resp. Summer 2021 of Open Source Promotion Plan a finančně ji zastřešuje The Institute of Software Chinese Academy of Sciences. Práce studentu bude odměňována částkou o třech úrovních, v přepočtu od ~932 po ~1 865 USD.

Studenti musí být věku nejméně 18 let. Jejich projekt musí mít OSI-schválenou licenci a jejich mentoři pak budou také placeni. Deadline pro přihlášky projektů vyprší 20. května, studenti se mohou hlásit do poloviny června a program poběží od 1. července do 30. září. Podrobnosti na domovském webu akce.