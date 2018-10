 »   »  Jak vybrat počítač, který vydrží 10 let

Další možností je nasazení distribuce Debian v LTS provedení, resp. Ubuntu LTS. Zde je ale zaručena podpora LTS verzí pouze na 5 let. Podobný časový rámec nabízí též FreeBSD. To samozřejmě neznamená, že by kupříkladu Ubuntu 18.04 LTS přestalo v dubnu 2023 fungovat. Jen už nebude dostávat aktualizace, což je nepříjemné zejména z hlediska bezpečnostních záplat, viz právě dodatečná záplata na WannaCrypt pro již nepodporovaná Windows XP .

Z finančních důvodů byly zavrhnuty i komerční linuxové distribuce s dlouhodobou podporou (např. Red Hat Enterprise Linux), to asi nepotřebuje více vysvětlovat. Mezi systémy pro další posouzení naopak pokročil CentOS, který například u aktuální řady 7 vydané v létě 2014 udává podporu až do léta 2024.

Grafický server, desktop a aplikace

Výše vyjmenované činnosti naznačují, že hlavní použití počítače se bude odehrávat v internetovém prohlížeči. Zde je z určitých důvodů potřeba mít k dispozici současně dva oddělené prohlížeče, přičemž volba kombinace Chromium a Firefox se zdá být optimální.

Jako kancelářský balík bude sloužit LibreOffice, moc jiných použitelných možností stejně není a u LibreOffice lze předpokládat dobrou funkčnost minimálně po oněch 10 let, i více.

Ošemetnou otázkou je v těchto dnech, zdali spíše věřit v použitelný Wayland, nebo risknout, že X.Org bude s daným desktopovým prostředím a aplikacemi použitelný i po roce 2025. Aktuálně však neexistuje jediná linuxová distribuce (či jiný OS), která by nabízela plně funkční desktop s Waylandem v LTS verzi. Pokud by tedy počítač byl stavěn v těchto (tý)dnech, CentOS s X.Org by nepředstavoval problém. Moudřejší ale budeme až po vydání RHEL 8.

Celkem nepodstatné je, zdali bude nasazeno prostředí KDE, GNOME, Xfce, LXDE/LXQt či třeba MATE. Paní je smířena s tím, že oproti návykům z Windows 7 budou nějaké změny, že by stejně přišly i s Windows 10. Hlavní je, aby toto desktopové prostředí pak aspoň těch 10 let bylo možné s ohledem na věk (70+) udržovat ve stále stejném vzhledu a funkčnosti.

Pozn. V rámci pohodlí se předpokládá schopnost systému automaticky přihlásit jediného vytvořeného uživatele. Pro různá data a jejich správu / synchronizaci budou nadále využívány zejména služby Googlu.

Několik poznámek k výkonu počítače v průběhu let

V nadcházejících letech můžeme očekávat několik podstatných událostí, které se točí kolem video formátu AV1. Pokud vše půjde podle představ Googlu, tak za pár let bude formát AV1 používán službou YouTube, pravděpodobně bude používán Facebookem jako jedna z možností pro videohovory na Messengeru a nelze vyloučit, že za 5(+) let nebude AV1/Opus výchozím formátem pro videa v Android telefonech, minimálně některých značek.

Procesor tak bude volen co nejvýkonnější, aby se co nejvíce zvýšila šance, že si s přehrávání AV1 videí výkonově poradí (stoprocentně v 1080p, ale možná i v 4k). Intel ani AMD aktuálně nemají na trhu nic, co by neslo hardwarovou podporu AV1 (tu lze očekávat až za pár let a do současných produktů se rozhodně nedostane). Jednou z cest je použití takové HW platformy, která nyní ponese slabší CPU, ale do budoucna umožní osazení CPU s aktuální cenovkou nad limitem (tedy Intel 4×CPU, později nahrazeným 8×CPU ve stejné desce, pokud by to bylo nutné). Tato varianta ale vůbec nemusí nastat, je pouze teoretická. HW podporu AV1 také půjde případně doplnit levnou grafickou kartou AMD či Nvidia s HW dekodérem v GPU (nouzová varianta řešení, nejspíš nenastane).

SSD bude voleno kapacitně na několikanásobku potřebné velikosti (odhad je 480GB či 512GB model) kvůli co největší rezervě rozložení zápisu dat. Výkonově lze předpokládat, že systém úložišť bude zcela dostačující. Záloha dat na DVD typu DataTresorDisc či MDISC efektivně řeší problém s životností SSD či HDD (ta bude prováděna nepravidelně vždy při výměně toneru v tiskárně: cca 1× za 1–1,5 roku).

Jde to?

Právě dosavadní počítač oné dámy dobře ilustruje to, co tvrdím už řadu let: možná nejsou nové a nové generace procesorů tak skokově lepší než předchozí, jak jsme tomu byli zvyklí na přelomu století. Ale i ty nejpomalejší jsou dostatečně dobré z hlediska výkonu a provozních vlastností, takže od generace Core 2 Duo můžeme minimálně u Intelu s jistotou tvrdit, že nenáročnému uživateli (70+ důchodkyně) takový stroj stačil v podstatě 10 let. Doba se samozřejmě posunula a i důchodce si rád pustí YouTube v 720p či 1080p, nikoli v 360/480. I důchodce rád vede WebRTC videohovory a je rád, pokud přehraje vše, co mu přijde pod ruku (obrázky, zvuk/hudbu, video).

Díky pokroku v prohlížečích je výběr parametrů stroje po hw i sw stránce jednodušší než před lety. Základem úspěchu pro další 10letý cyklus nového počítače tak optikou Linuxu bude zejména udržení použitelnosti X.Org Serveru. Pokud lze u některé firmy předpokládat, že i v přechodném období od X11 k Waylandu bude mít své věci funkční, tak jsou to CPU a iGPU Intel. Proto do výběru neprošlo řešení od AMD, moje osobní důvěra v aktuální kvalitu projektu AMDGPU a rozsah podporovaných architektur v AMDGPU roku 2029 je přeci jen nižší. Budu moc rád, pokud mě AMD bude celých těch 10 vyvádět z omylu.

Pokud máte jakékoli náměty k výběru či jakoukoli kritiku, prosím do diskuse.