Jaký je Radeon HD 7970 víc než 14 let od uvedení na trh

Bylo 22. prosince 2011, minutu po šesté ráno a právě skončilo informační embargo na nový Radeon HD 7970. AMD byla tehdy tak tajnůstkářská, že o vydání této karty v tento den a čas věděli pouze ti, kdo ji dostali zapůjčenou na test. V ČR jsem to byl pouze já. Termíny byly šibeniční, v průběhu testování chodily nové verze firmwarů i ovladačů a člověk tak vlastně spíš přetestovával, co už měl hotové, navíc kvůli velkému skoku ve výkonu karty bylo nutné sáhnout po nové testovací mašině, aby karta nebyla ve hrách CPU-limited, takže první český test, spíše bych řekl rychlé seznámení, tomu odpovídá a minimálně Adam Vágner, tehdy z Extrahardware, mi to asi dodnes neodpustil. Ale dost rýpání se v historických bolístkách, pojďme si krátce říci, proč byl Radeon HD 7970 přelomový
AMD tehdy zcela vypálila rybník Nvidii. Uvedla první pořádnou grafiku s 28nm GPU, na což Nvidia zareagovala až v květnu 2012 vydáním GeForce GTX 680, která nebyla nijak zásadně lepší, jen doháněla skluz (což znamená, že to byla také skvělá karta). Prostě AMD se tehdy povedl opravdový majstrštyk, pokud mě paměť neklame, tak předchozí událost tohoto kalibru bylo možná uvedení superlevného Radeonu HD 4850 v létě 2008. A jsem osobního názoru, že už nikdy takový majstrštyk AMD nezopakovala. Nvidia převzala postupem let vůdčí úlohu a AMD boj o hi-end vzdala.
Radeon HD 7970 přinesl 3 GB grafické paměti a moderní architekturu GCN, existovat snad měla i 6GB verze (ale nikdy jsem ji v ruce neměl). Dnes jsou 3 GB grafické paměti zoufale málo, i 8GB grafické karty se považují na nouzový low-end, ale na Linuxu si obvykle vystačíme s méně.
Já jsem Radeon HD 7970 zkusil získat znovu po letech někdy koncem loňského roku. Nákup z druhé ruky se ukázal chybným, karta víceméně nefungovala, nicméně prodávající se k tomu postavil čelem a já to pustil na nějakou dobu z hlavy. Pak ale po měsících přišel pokus číslo dvě, stejný konkrétní nereferenční model od Sapphire a s ním i stejná závada: karta po letech prohybů pod těžkým chladičem trpí na studené spoje u části obsluhující displeje.
Nicméně druhý pokus jsem pojal agresivněji. Vyhodil jsem staré mrtvé ventilátory a nahradil jej dvojicí 120mm z šuplíkových zásob a kartu ve skříni vypodložil kusem dřeva do polohy, kdy „utržené“ spoje drží a umožňují kartu plnohodnotně provozovat. Vzhledem k pořizovací ceně tohoto kousku, 0 Kč, to beru jako úspěch a jdu si hrát.
Postřehy z provozu
Na Linuxu je potřeba mít na paměti, že to celé optimálně chce jádro verze 6.18, nebo novější. Prostě takové, kde už pro GCN 1.x proběhl přechod z radeonhd na AMDGPU. Spojil jsem příjemné s užitečným a nasadil Mageiu 10, aktuálně nacházející se ve fázi, kterou lze považovat za „pre-RC“. Nebudu vás napínat, vše funguje, ostatně o Mageie 10 bude výhledově článek.
Zvolená sestava k 14 let starému Radeonu je také relativně dobová, tedy Intel Z87 + Core i7–4770K, stáří 13 let. Zprovoznění je naprosto triviální, vše funguje samo dle očekávání. Perfektně funguje jak současná KDE Plasma 6.5, tak současné GNOME 49.x.
Stejně tak perfektně funguje Steam, kde jsem zprovoznil obligátní Skyrim Anniversary Edition, tedy novější DX11 variantu legendární hry. To DX11 je zde podstatné, zatímco původní Skyrim je ještě DX9 a bez problémů běží i na 1GB grafikách (na 2GB GeForce GTX 750 Ti jsem jej hrál v 2560×1440 při 60 fps), DX11 verze na téže 2GB GeForce běží v 1280×720 při s bídou 25 fps. Zkrátka je málo grafické RAM. Zde se 3GB Radeon HD 7970 ukazuje býti ve výhodě, ač z jiných modelů vím, že se 4 GB by to bylo ještě lepší. Ten 6GB model by se hodil.
Čekat zázraky samozřejmě nejde. Karta je dostatečně výkonná prakticky pro cokoli, desktopem a videem počínaje (byť třeba AV1 samozřejmě neumí, ale 4k monitor utáhne) až po starší či méně náročné hry, ale nic víc. Daní za to je vyšší spotřeba v klidu a vysoká spotřeba v zátěži. TDP karty je ostatně 250 W a napájena je kromě slotu také dvěma osmipiny (tedy z napájecích linek může „ždímat“ až 325 W, což je teoretické maximum – tehdy na Diit jsem s Core i7–2600K na 132% taktu naměřil 325W spotřebu celé sestavy).
Pointa toho celého je jasná: když se sejde nadčasový kus železa a skvělost open-source světa v čele s naprostým borcem jménem Timur Kristóf, může žít hardware tak dlouhý život, že i Evropská komise se z toho musí šokem posadit na zadek. Radeon HD 7970 a přístup AMD a Valve k softwarové podpoře je učebnicovou ukázkou, proč je otevřený přístup lepší, než uzavřený.
V prosinci 2011 jsem Radeonu HD 7970 udělil zlaté ocenění „za bezkonkurenční výkon, spotřebu, technologickou výbavu a potenciál do budoucna“. Rád bych dnes, o téměř 15 let později, vyzdvihl zejména ten potenciál do budoucna. Budoucnost už je tady, vlastně už i ona se s námi pomalu loučí, ale ještě jednou: klobouk dolů, tohle byl opravdu majstrštyk.