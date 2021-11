Jednotkové testování v PHP: příjemné drobnosti

10. Příjemné drobnosti

10.1. Podmínečné spuštění testů nebo jejich ignorování

Při skutečném testování se dříve nebo později dostaneme do situace, kdy se v existující sadě testů nachází test, který nechceme dočasně spustit. Pak není vhodné zakomentovat jeho tělo, a to z jednoduchého důvodu – pravděpodobně by se zapomnělo jej později odkomentovat.

Příklady známých či typických situací, kdy vyvstane tato potřeba:

Píšeme testy pro dosud neúplný kód.

Nejsou splněny nějaké podmínky pro běh testu – např. chybějící soubor s testovacími daty, neprovedené spojení do DB, atp. Pozor: nesplnění těchto podmínek ale neznamená, že je testovaný kód chybný

Uprostřed testu zjistíme v nějaké podmínce, že nemá cenu pokračovat. Tento případ by se neměl stávat často, protože tělo testu má být co nejjednodušší.

Ve všech zmíněných případech je vhodné na dočasné nekonzistence v testech upozornit, ale tak, že „problémový“ test neselže. To řešíme tak, že v těle testu použijeme metodu markTestSkipped() nebo markTestSkipped("zpráva, proč je zakázán") . Takto doplněný test pak bude uveden v seznamu existujících testů s tím, že není prováděn / dokončen a bude vypsána příslušná zpráva.

<?php namespace app\drobnosti; use PHPUnit\Framework\TestCase; class SkippedTest extends TestCase { public function test_1() : void { $this->markTestSkipped(); $this->assertTrue(false); // úmyslné selhání } public function test_2() : void { $this->markTestSkipped("test se neprovádí"); $this->assertTrue(true); } public function test_3() : void { $this->assertTrue(true); } }

Po spuštění sady testů jsou ignorované (neprováděné) testy označeny šedou ikonou, takže se zobrazí:



Autor: Pavel Herout

Poznámka: Pokud by se metoda markTestSkipped() použila v metodě setUp() , nespustil by se žádný test z dané třídy. To může být výhodné v případě, kdy by nebyla splněna nějaká podmínka pro provádění všech testů, např. by selhalo spojení do DB.

Poznámka: Existuje podobná metoda markTestIncomplete() , která by se použila v případě, že by se jednalo o nedodělaný / neodladěný test.

10.2. Tagy (štítky) testů

Anotace @group umožňuje přidělovat testům tagy a tím s nimi v budoucnu hromadně manipulovat. Platí, že pro jeden test lze použít i více tagů.

Pro jméno tagu platí trochu mírnější pravidla než pro identifikátory, tj. je možné používat rozšířenější skupinu znaků. Ovšem doporučení pro jména tagů je jednoznačné – pojmenovat je významově a relativně stručně (např. SMOKE ).

Anotaci @group je možné použít na dvou místech. Tím prvním je označení jednotlivé testovací metody, přičemž platí, že jednu metodu můžeme označit i několikrát, samozřejmě vždy jiným identifikátorem. Druhou možností je označit celou třídu testů – pak bude tag platit pro všechny v ní uvedené testovací metody.

Základní důvod použití tagů je, že otagované testy pak lze výběrově spouštět. Pro to používáme přepínače:

--group tag , pro test s tímto tagem, který má být spouštěn

, pro test s tímto tagem, který má být spouštěn --exclude-group tag , pro test s tímto tagem, který nemá být spouštěn

Příklad použití tagů. Na jménu testovacích metod v souvislosti se jmény tagů nezáleží – zde jsou použity pro názornost ve výpisu spuštění testů.

<?php namespace app\drobnosti; use PHPUnit\Framework\TestCase; class GroupTest extends TestCase { /** * @group Smoke */ public function test_Smoke() : void { $this->assertTrue(true); } /** * @group Smoke * @group Validator */ public function test_Smoke_Validator() : void { $this->assertTrue(true); } /** * @group Databaze */ public function test_Databaze() : void { $this->assertTrue(true); } }

Po spuštění skupiny testů běžným dosud používaným způsobem se zobrazí, že byly spuštěny všechny tři testy:



Autor: Pavel Herout

Pokud ale modifikujeme konfiguraci spouštění této testovací třídy:



Autor: Pavel Herout

a nastavíme v ní --group Smoke



Autor: Pavel Herout

pak se po spuštění testů se zobrazí, že byly spuštěny jen testy s tagem Smoke



Autor: Pavel Herout

A naopak, po nastavení v konfiguraci --exclude-group Smoke



Autor: Pavel Herout

budou spuštěny jen testy bez tagu Smoke (zde pouze jeden test)



Autor: Pavel Herout

10.3. Vnější závislost testů na operačním systému nebo na verzi Php

PHPUnit má propracované podmíněné vykonávání testů, což je realizováno pomocí anotace @requires a jejích parametrů. Anotace se uvádí v dokumentačních závorkách a může být použita jak pro třídu testů, tak i pro jednotlivé testy.

/** * @requires PHP >= 5.3 */

Z množství existujících možností (podrobně viz v dokumentaci) jsou nejzajímavější:

závislost na verzi Php – možnosti: > , = , < atp.

, , atp. závislost na verzi PHPUnit – možnosti jako u závislosti na verzi Php

závislost na operačním systému, která je navázána na Php konstantu PHP_OS_FAMILY – možnosti: Windows , Linux , MAC

Příklad závislostí, kde opět nezáleží na jménech testovacích metod.

<?php namespace app\drobnosti; use PHPUnit\Framework\TestCase; class VnejsiZavislostiTest extends TestCase { /** * @requires OSFAMILY Linux */ public function test_naLinux() : void { fwrite(STDOUT, "test běží: " . __METHOD__); $this->assertTrue(true); } /** * @requires OSFAMILY Windows */ public function test_naWindows() : void { fwrite(STDOUT, "test běží: " . __METHOD__); $this->assertTrue(true); } /** * @requires PHP >= 7.0 */ public function test_nePhp5() : void { fwrite(STDOUT, "test běží: " . __METHOD__); $this->assertTrue(true); } /** * @requires PHPUnit > 9 */ public function test_nePHPUnit8() : void { fwrite(STDOUT, "test běží: " . __METHOD__); $this->assertTrue(true); } }

Po spuštění sady testů se vypíše do konzole:

Operating system Linux is required. test běží: app\drobnosti\VnejsiZavislostiTest::test_naWindows test běží: app\drobnosti\VnejsiZavislostiTest::test_nePhp5 test běží: app\drobnosti\VnejsiZavislostiTest::test_nePHPUnit8 OK, but incomplete, skipped, or risky tests! Tests: 4, Assertions: 3, Skipped: 1.

a zobrazí se:



Autor: Pavel Herout

10.4. Vnitřní závislost testů na sobě

U dobře napsané sady jednotkových testů by nemělo záležet na pořadí jejich spouštění a testy by neměly na sobě záviset. Někdy (velmi zřídka) je však výhodné závislost použít, např. testuje se v tomto pořadí řetězec, který může být:

$s = null $s = "" (tj. „empty“) $s = "ahoj"

Pokud potřebujeme spouštět v definovaném pořadí testy, které na sobě závisejí, použijeme anotaci @depends . Ta se opět píše do dokumentačního komentáře a zajistí, že pokud některý z testů selže, budou všechny na něm závislé testy následně ignorovány.

Příklad závislostí testů. V příkladu selže druhý test v pořadí testEmpty() , tzn. že třetí test testAhoj() bude ignorován. Z použití @depends vidíme, že jejím parametrem je jméno testu, na kterém daný test závisí, tj. na jménech testů zde záleží.

<?php namespace app\drobnosti; use PHPUnit\Framework\TestCase; class VnitrniZavislostiTest extends TestCase { private $s = "ahoj"; public function testNotNull() : void { $this->assertNotNull($this->s); } /** * @depends testNotNull */ public function testEmpty() : void { $this->assertEmpty($this->s); } /** * @depends testEmpty */ public function testAhoj() : void { $this->assertEquals("ahoj", $this->s); } }

Po spuštění sady testů se vypíše do konzole:

Failed asserting that a string is empty. This test depends on "app\drobnosti\VnitrniZavislostiTest::testEmpty" to pass. FAILURES! Tests: 3, Assertions: 2, Failures: 1, Skipped: 1.

a zobrazí se:



Autor: Pavel Herout

Poznámka: PHPUnit umožňuje ještě větší provázanost závislostí, kdy test může pro závislý test připravovat data (viz příklad v manuálu). Bez skutečně vážného důvodu se toto v jednotkových testech nedoporučuje dělat. Využití by bylo v testech funkcionálních.

10.5. Anotace

V předchozích částech již byly ukázány anotace @group , @requires a @depends . PHPUnit umožňuje použít dalších asi 25 anotací. Všechny mají společné to, že musejí být uvedeny v dokumentačním komentáři:

/** * @anotace */

10.5.1. Anotace nahrazující již známé postupy

Některé aktivity, které se provádějí již známým (tj. dříve popsaným) způsobem, mohou být zajištěny volitelně i pomocí anotací. Je otázkou, zda tento způsob zvolit, protože tím pravděpodobně znepřehledníme strukturu testů. V žádném případě není vhodné tyto možnosti navzájem míchat!

@test – nahrazuje počáteční text test ve jménu testovací metody /** * @test */ public function notNull() : void { $this->assertNotNull($this->s); } je stejné, jako původní



public function testNotNull() : void { $this->assertNotNull($this->s); }

– nahrazuje počáteční text ve jménu testovací metody anotace fixtures @before – nahrazuje pojmenování metody setUp() /** * @before */ public function nejakeJmeno() : void { $this->predmet = new HodnoceniPredmetu("Matika"); } je stejné, jako původní



public function setUp() : void { $this->predmet = new HodnoceniPredmetu("Matika"); } @after – nahrazuje pojmenování metody tearDown() @beforeClass – nahrazuje pojmenování metody setUpBeforeClass() @afterClass – nahrazuje pojmenování metody tearDownAfterClass()

@author – funguje jako anotace @group

je to čitelnější dělení podle jména tvůrce testu, ovšem otázka je, zda případné spouštění testů podle jejich tvůrců má praktický smysl

– funguje jako anotace je to čitelnější dělení podle jména tvůrce testu, ovšem otázka je, zda případné spouštění testů podle jejich tvůrců má praktický smysl @ticket – funguje jako anotace @group

je to čitelnější dělení podle názvu (často čísla) tiketu. Toto označení rozhodně smysl má, protože se s výhodou použije při retestování (konfirmační testování).

10.5.2. Anotace pracující s pokrytím kódu

Problematika měření pokrytí kódu bude detailně vykládána v samostatném článku Strukturální testy. Zde budou detailně vysvětleny anotace @covers , @codeCoverageIgnore , @codeCoverageIgnoreStart , @codeCoverageIgnoreEnd , @coversDefaultClass , @coversNothing a @uses .

10.5.3. Anotace úplnosti testu

PHPUnit hlídá, zda je v testu použita alespoň jedna aserce. Pokud ne, považuje test za „riskantní“ v kategorii Useless Tests.

Reakce na takovýto spuštěný test je dvojí. Za prvé o tom vypisuje chybové hlášení:

This test did not perform any assertions

A za druhé takovýto test považuje za selhaný.

Pokud test skutečně a smysluplně nemá používat žádnou aserci (ani např. test výjimky expectException() ), dá se tomuto hlášení a selhání testu zabránit dvěma způsoby:

anotací @doesNotPerformAssertions , která se uvede před konkrétním testovacím případem

, která se uvede před konkrétním testovacím případem nastavením --dont-report-useless-tests v konfiguraci

Ukázka testů bez asercí – jejich jedinou činností je, že vždy jen vypíší do konzole jméno své metody.

<?php namespace app\anotace; use PHPUnit\Framework\TestCase; class NotAssertionTest extends TestCase { public function test_bezAserce() : void { fwrite(STDOUT, __METHOD__); } /** * @doesNotPerformAssertions */ public function test_bezAserce_disabled() : void { fwrite(STDOUT, __METHOD__); } }

Po běžném spuštění se vypíše:

app\anotace\NotAssertionTest::test_bezAserce This test did not perform any assertions app\anotace\NotAssertionTest::test_bezAserce_disabled OK, but incomplete, skipped, or risky tests! Tests: 2, Assertions: 0, Risky: 1.

a zobrazí se:



Autor: Pavel Herout

Pokud se změní konfigurace spouštění na:



Autor: Pavel Herout

pak se po spuštění vypíše:

app\anotace\NotAssertionTest::test_bezAserce app\anotace\NotAssertionTest::test_bezAserce_disabled OK (2 tests, 0 assertions)

a zobrazí se:



Autor: Pavel Herout

10.5.4. Anotace pro parametrizované testy