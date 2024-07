Jemnější kontrola nad swapem v Linuxu, blížící se 16 TB M.2 SSD

Novinky v KDE: nejen automatické scrollování

Novinek za poslední týden, jak je popisuje Nate Graham z projektu KDE, není věru mnoho, což tak nějak odpovídá začátku letních měsíců. Došlo ale kupříkladu na podporu autoscrollingu, vlastnost v ovladači libinpupt , kterou lze nyní, resp. půjde v Plasmě 6.2.0 zapnout. Po aktivaci půjde danou scrollovatelnou oblast posouvat prostým přidržením prostředního tlačítka / kolečka a posuvem celé myši, což je funkčnost důvěrně známá každému uživateli Windows už desítky let.

Dílčí úpravu funkcionality scrollování dostal i prohlížeč dokumentů Okular, kdy za použití zkratky Ctrl+Scroll je zoomováno (odzoomováváno) vůči pozici kurzoru, nikoli vůči středu stránky. Skvělá novinka je součástí Okularu 24.08.0. Nově také Okular škáluje velikost radio buttonků i checkboxů vůči formulářům, ve kterých jsou, což lépe vypadá zejména u těch hodně malých, či naopak hodně velkých. Prohlížeč souborů Dolphin nově respektuje nastavení vypnutého jemného posouvání v rámci celého systému (též od verze 24.08.0).

Při rychlém dlaždicovém umístění dvou sousedících oken a změně velikosti jednoho z nich se změní i to druhé (toto umí GNOME i Windows). Umístění zlomu mezi okny se nově resetuje na výchozí pozici, když všechna tato okna jsou zavřena, nebo vyjmuta z dlaždicového umístění (Plasma 6.1.2).





Z hlediska přístupnosti prostředí otevírací dialog nově umí používat uživatelské zvuky ve formátu .oga a současně uživatele informuje, jaké typy souborů podporuje (Plasma 6.2). V Nastavení systému není už mezi desktopovými efekty vidět ty interní, aby uživatel nemohl omylem poškodit chod desktopu (též Plasma 6.2). Obecně pak systémová nastavení v Plasmě 6.2 prodělala několik dílčích úprav, díky nimž lépe ctí nové human interface guidelines desktopového prostředí KDE.

Opravena je již tradičně řada chyb. Vše včetně dalších podrobností v tradičním přehledu novinek desktopu KDE.

Podpora pro Intel Lunar Lake a Arrow Lake v Perf subsystému

Linux 6.11 přinese potřebnou podporu výkonnostních profilů obou blížících se letošních nových generací procesorů Intel Lunar Lake a Arrow Lake. Kód už vidí ve vývojové větvi perf/core v tipově Git větvi. Z kódu lze vyvodit některá nová specifika, která v rámci těchto generací Intel v oblasti performance monitoring unit pozměnil (většinou jde o změny v různých čítačích, případně specificky pro E jádra či P jádra; obecně je zde nová šestá verze monitoringu výkonu). Bezproblémové začlenění kódu v aktuální vývojové větvi budoucího Linuxu 6.11 lze očekávat.

Též aktualizace pro Alder Lake / Raptor Lake i Meteor Lake

Stabilní vydání této verze jádra v září tohoto roku by mělo být dostatečně včas pro podzimní / předvánoční uvedení těchto procesorů na trh. Kromě toho Rui Zhang z Intelu ve stejnou chvíli zaslal patche přinášející opravy pro dosavadní generace Alder Lake (12. gen.) a Raptor Lake / Refresh (13. a 14. gen.) a také aktuální mobilní generaci Meteor Lake. Následně se rozvoji další podpory pro Lunar Lake věnoval Liang Kan z Intelu.

Doplňme v této souvislosti, že Intel poslední týdny zmítá potenciální průšvih s příliš agresivním řízením výkonu CPU posledních dvou generací, kdy rostoucí počet uživatelů hlásí fyzická úmrtí CPU bez vnější příčiny.

Na cestě 16TB M.2 NVMe SSD

Jednou z mizících nevýhod M.2 SSD oproti klasickým SATA je jejich menší fyzická velikost a tudíž typicky menší maximální dostupné kapacity. Tento neduh už vymazaly první 8TB modely s QLC čipy a jelikož vývoj SATA SSD se v podstatě zastavil, zatímco M.2 NVMe PCIe jde dále, karty se nyní obrací.

Western Digital a Kioxia (pod touto dvojicí rovnou v duchu mysleme i na Sandisk a Toshibu) totiž pouští na trh 218vrstvové čipy generace BiCS8, které v případě použití jako QLC nabídnou kapacitu až 2 TB na jeden zapouzdřený křemík. Tedy při osazení maximálních 8 ks čipů na SSD velikosti M.2 2280 celkové kapacity 16 TB.

Dlužno podotknout, že výrobci slibují i vyšší energetickou efektivitu avšak o životnosti, tedy hodnotě TBW ve slušné společnosti nemluvme. Podrobněji Jan Olšan na Cnews.

Linux 6.11 nabídne jemnější kontrolu nad swapováním

Více kontroly a jemnější řízení toho, kdy a jak budou stránky paměti přesunuty z operační paměti do swapu, nabídne jádro Linux 6.11. Větší kontrola nad swapováním (swappiness), resp. jeho agresivitou je součástí změn, které do vývojové větve putují v těchto dnech od vývojářů z Meta (facebook).