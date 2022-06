K-9 Mail se mění na Thunderbird pro Android, vývojáři odhalili plány

Thunderbird pro Android brzy přijde. Tedy on je tady vlastně už téměř čtrnáct let. Vývojáři totiž oznámili, že se do rodiny přižení populární K-9 Mail, který je na světě už od roku 2008. Neočekávaná zpráva přišla měsíc poté, co produktový manažer Thunderbirdu, Ryan Lee Sipes, oznámil, že se intenzivně pracuje na mobilní verzi.

Historie tohoto nového plánu se ale začala psát už v roce 2018, kdy se Sipes potkal s Christianem Kettererem, který se podílí na vývoji aplikace K-9 Mail. Oba začali přemýšlet nad tím, jak by mohly projekty začít spolupracovat. V průběhu čtyř let se pak debata vyvinula k tomu, jak vyvinout skvělý multiplatformní e-mailový klient.

Shodli se na tom, že výsledek musí sdílet společné hodnoty obou projektů: musí být open source, musí respektovat uživatele a zároveň by měl být vhodný pro náročné uživatele, kteří touží po bohaté sadě funkcí a přizpůsobitelnosti. Dává smysl spolupracovat místo vývoje mobilního klienta od nuly, řekl prý tehdy Ryan Lee Sipes.





K-9 bude členem rodiny

Vývojáři nyní oznámili velký plán: K-9 Mail bude součástí rodiny s příjmením Thunderbird. Christian Ketterer už začal na plný úvazek pracovat ve vývojovém týmu Thunderbirdu a Mozilla tak získala kromě vývojáře také například právo zacházet s původní značkou aplikace.

Výsledkem celé akce by nakonec mělo být, že se jeho K-9 Mail transformuje do aplikace Thunderbird pro Android. Podle oznámených plánů skutečně aplikace změní své jméno a převezme celou značku.

Než se to ovšem stane, bude muset být splněna celá řada cílů týkajících se sjednocení vzhledu a doplnění některých funkcí. Abychom toho dosáhli, věnujeme finance a vývojový čas neustálému zlepšování aplikace K-9 Mail. Budeme přidávat zcela nové funkce a zavádět vylepšení, píší vývojáři v oznámení.

Konkrétně je v plánu minimálně následující čtveřice úprav:

Nastavení účtu pomocí automatické konfigurace,

vylepšená správa složek,

podpora pro filtry zpráv,

synchronizace mezi desktopovým a mobilním Thunderbirdem.

Připojení k rodině Thunderbird umožní, aby se K-9 Mail stal udržitelnějším a poskytne nám zdroje k implementaci dlouho požadovaných funkcí a oprav, které naši uživatelé chtějí, říká Ketterer. Jinými slovy, K-9 Mail vyletí do větších výšek s pomocí Thunderbirdu.

Na začátku

Oznámením to celé teprve začíná, může to být dobrá zpráva pro uživatele Thunderbirdu, kteří mnoho let volají po mobilní aplikaci. Spolupráce by mohla přinést velmi dobrého e-mailového klienta do jejich kapes, který by navíc mohl účinně propojit desktopový a mobilní svět. Otázkou ovšem je, jestli je to stejně dobrá zpráva pro uživatele současné aplikace K-9 Mail, která se může změnit k nepoznání.

Celé to závisí na tom, zda budou vývojáři a komunita ochotni spolupracovat na proměně svého oblíbeného K-9 Mailu na Thunderbird. Toto je jen začátek, ale je to velmi zajímavý první krok, píšou vývojáři v oznámení. Vyzývají teď uživatele, aby mobilní aplikaci nainstalovali a poskytli zpětnou vazbu k následujícímu průběžnému vývoji.

Konkrétní plány, harmonogram ani termíny nebyly zatím zveřejněny. V příštích několika měsících či spíše letech pravděpodobně dojde k mnoha změnám, velkým i malým, jak se bude tým postupně zabývat připravovanými změnami. Na nejpalčivější otázky se vývojáři pokusili odpovědět v samostatném článku na blogu.

Často kladené otázky

Proč nevyvinete vlastního mobilního klienta?

Tým okolo Thunderbirdu vedl mnoho diskusí o tom, jak by bylo možné uživatelům nabídnout skvělou mobilní aplikaci. Nakonec jsme nechtěli duplikovat úsilí, když můžeme spojit síly s už existujícím open-source projektem, který sdílí naše hodnoty. Během diskusí o tom, jak by K-9 a Thunderbird mohly spolupracovat, jsme se rozhodli, že našim uživatelům nejlépe poslouží spolupráce.

Mám si nainstalovat K-9 Mail hned nebo počkat na Thunderbird?

Pokud chcete pomoci utvářet budoucnost Thunderbirdu na Androidu, doporučujeme vám nainstalovat si K-9 Mail teď. Před prvním oficiálním vydáním Thunderbirdu pro Android se uživatelské rozhraní pravděpodobně několikrát změní. Pokud se vám nelíbí časté změny v aplikacích, které denně používáte, asi budete chtít raději počkat.

Dotkne se to nějak desktopového Thunderbirdu? Jak?

Mnoho uživatelů žádalo o mobilní Thunderbird, který jim hodláme poskytnout tím, že pomůžeme udělat z K-9 skvělou aplikaci (a přeměníme ji na Thunderbird na Androidu). Náš závazek k desktopovému Thunderbirdu se nemění, většina našeho týmu je odhodlána vytvořit z něj nejlepšího e-mailového klienta ve své třídě.

Co se stane s K-9 Mailem po vydání oficiální aplikace Thunderbird pro Android?

K-9 Mail bude sladěn s Thunderbirdem z hlediska funkcí a my zajistíme bezproblémovou synchronizaci mezi Thunderbirdem a aplikací K-9/Thunderbird na Androidu. Thunderbird pro Android a Thunderbird pro desktop jsou samozřejmě určeny pro jiné prostředí, takže mezi nimi budou rozdíly v uživatelském rozhraní. Ale máme v úmyslu nabídnout podobné postupy a nástroje na obou platformách.

Bude možné synchronizovat účty Thunderbirdu s K-9 Mailem?

Ano. Plánujeme nabídnout Firefox Sync jako jednu z možností pro bezpečnou synchronizaci účtů mezi Thunderbirdem a K-9 Mailem. Očekáváme, že tato funkce bude implementována v létě 2023.

Bude Thunderbird pro Android podporovat kalendáře, úkoly, nebo chat jako desktopová aplikace?

Nejprve chceme zapracovat na skvělém e-mailu. Hledáme nejlepší způsob, jak poskytnout další funkce Thunderbirdu pro Android, ale v současné době stále diskutujeme, jak to udělat nejlépe. Jednou z metod je například jednoduchá synchronizace kalendářů a uživatelé pak mohou na svém zařízení používat svou preferovanou kalendářovou aplikaci. Ale musíme to prodiskutovat v týmu a komunitách Thunderbird a K-9 a pak se rozhodnout, jaký bude nejlepší přístup.

Jak budou použity dary pro K-9 Mail?

Dary pro K-9 budou přiděleny projektu Thunderbird, který samozřejmě poskytne plnou podporu pro vývoj a aktivity K-9 Mail, které zajistí rozvoj a udržitelnost aplikace.

Vyvíjí se mobilní aplikace Thunderbird také pro iOS?

V současné době vývoj aplikace pro iOS zvažujeme.

Jak se můžu zapojit?