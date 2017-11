 »   »  K největšímu obchodu v IT historii nedojde

VESA zveřejnila specifikaci DisplayID 2.0, nástupce EDID

EDID, neboli Extended Display Identification Data, je tu s námi už hodně dlouho (více než 20 let). Za tu dobu vzrostlo rozlišení typických monitorů od řekněme 640×480 až 1024×768 až na dnešních 1920×1080 až 3840×2160 a více. Přibyla spousta nových věcí v čele s vyššími barevnými hloubkami, HDR a Adaptive Sync, nemluvě o výbavě pro televizory. Formát EDID už mele z posledního a tak organizace VESA, která zastřešuje prakticky všechny hráče na poli zobrazování, představila datový systém příští generace.

DisplayID 2.0 si poradí se vším od HDR, 4K a vyšší rozlišení, adaptivní synchronizací či rozšířenou i virtuální realitou. Založen je na novém datovém konceptu a modulární struktuře. Nové datové bloky jsou velmi flexibilní a EDID tak míří do důchodu. Zařízení s DisplayID 2.0 se začnou objevovat v průběhu příštího roku.

Qualcomm jednomyslně odmítl koupi Broadcomem

Nabídka 130 miliard dolarů (různé zdroje uvádějí i částky nižší, až k 100 miliardám) zní jako něco, co se neodmítá. Přesto představenstvo společnosti Qualcomm jednomyslně odmítlo prodej firmy konkurentovi Broadcom. Slovy ředitele Qualcommu nabídka od Broadcomu výrazně podhodnocuje pozici vůdce trhu mobilních technologií a možnosti budoucího vývoje společnosti.

Jelikož nabídky na odkup jsou typicky posazeny pár desítek procent nad aktuální hodnotu společnosti – a tato nebyla výjimkou – Qualcomm tímto jasně sděluje svůj pohled. Dle vedení firmy je Qualcomm ve víceméně neotřesitelné pozici a do budoucna hodlá dále velmi rychle růst.

Když si vše dosadíme do kontextu této doby, tak to vypadá poměrně jednoznačně: pokud nějaký konkrétní čip pohání drtivou většinu nejvýkonnějších chytrých telefonů, tak je to jen a pouze 10nm FinFET Qualcomm Snapdragon 835, jemuž je již připravován nástupce (Snapdragon 845). Qualcomm je velice silný ve vývoji modemových technologií, ať již stávajících 4G/LTE, tak 5G, kde je na špici aktuálního vývoje. Navíc firma expanduje na nové trhy, čehož je zářným důkazem nová řada serverových procesorů Centriq 2400 s až 48 ARMv8 CPU jádry. Qualcomm úspěšně přežil blamáž s přehřívajícím se čipem Snapdragon 810 (zde byla na vině nekvalitní 20nm planární výroba u TSMC – podobný problém postihl i MediaTek s SoC Helio X20) a od té doby sklízí úspěchy, kde může.

Pokud je odmítnutí nabídky Broadcomu takto jednoznačné, lze předpokládat, že částka, o které by představenstvo Qualcommu uvažovalo déle a vážně, by se musela pohybovat kolem 200 miliard dolarů. Qualcomm tedy nadále zůstává svým vlastním pánem. Nově pak můžeme doplnit, že Qualcomm podepsal nové partnerské smlouvy s Oppo, Vivo a Xiaomi v celkové výši kolem 12 miliard dolarů, které znamenají odliv dalších odběratelů od konkurenčního MediaTeku.

Krátce

YouTube nově podporuje displeje s poměrem stran 18:9. Tento formát nabírá na popularitě zejména u vyšší třídy nových chytrých telefonů a pro typická 16:9 videa znamená černé vodorovné okraje. Google Pixel 2 XL již dostal podporu ořezu kratších stran, aby video vyplnilo celý displej s proporcemi 18:9 a tato aktualizace postupně dorazí i dalším mobilním zařízením (s aplikací verze 12.44).

S ohledem na současnou právní bitvu mezi firmami Apple a Qualcomm se Apple rozhodl upustit od používání mobilních modemů Qualcomm. To znamená, že jeho novým partnerem pro vývoj 5G modemu je společnost Intel, jejíž technologie se objeví s příští generací iPhonů. 5G modem(y) Qualcommu sice umí více dílčích vlastností, ale ty nebudou použity všemi poskytovateli připojení, pročež Apple věří, že modem od Intelu bude plně dostačujícím.

IBM zahájila prodej kvantového počítače s 20 qubity. Díky dalšímu pokroku ve vývoji současně ohlásila, že v laboratoři už ověřuje konstrukci počítače s 50 qubity.



Autor: IBM Kvantový počítač IBM