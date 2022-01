Kam s e-mailem na vlastní doméně, když Google ruší G Suite zdarma?

Původní lákavá nabídka

Nabídka emailu pod vlastní doménou u Googlu mě zlákala před 11 lety. Bylo možné si vytvořit firemní účet, v něm mít určitý počet uživatelských účtů zdarma a propojit si jej s vlastní doménou. I když se jednalo o produkt pro firmy, stejně tak dobře se dal používat pro potřeby rodiny. První omezení přišlo už před lety. Google už neumožňoval vytvářet nové účty zdarma. Ty existující fungovaly dál zdarma, ale nové už byly zpoplatněné.

Dalším problémem, který během těch let začal vyplouvat na povrch, jsou rozdíly mezi firemním a osobním účtem u Googlu. Před těmi 11 lety to člověk moc neřešil. K tehdejším službám byl přístup stejný. Když se potom objevil Android a služby kolem něj, účty se pořád chovaly podobně.

V určitý moment mezi nimi ale začal Google rozlišovat. Firemní účty třeba nemůžou psát recenze na Google Play. Google zároveň neumožňoval a pořád neumožňuje převod firemního účtu na soukromý. Ti, kteří kdysi dávno začali kvůli vlastní doméně používat firemní účty jako soukromé, se tak ocitli v pasti.

Drahý e-mail od Google

Současná změna je další velkou ránou. Nejnižší tarif Google Workspace začíná na 5,20 eurech za uživatele měsíčně. To je asi ještě akceptovatelná měsíční platba, ale když ty účty máte čtyři jako já, tak je to najednou 21 eur, tedy 500 Kč měsíčně a 6000 Kč ročně a to už je sakra velká platba, když je to jenom kvůli emailu na vlastní doméně, který Google jinak nabízí zadarmo.

Na vymanění z vendor lockinu Googlu jsem začal systematicky pracovat už před lety. Na vyhledávání jsem začal používat DuckDuckGo a celkem mi vyhovuje. Kontakty, kalendář, poznámky, úkoly, cloudové úložiště, webový kancelářský balík,… jsem přesunul na vlastní Nextcloud. Zůstal mi tak jen ten Gmail, který mi taky už moc nevyhovoval (je to fakt celkem špatný IMAP server), ale i nadále jsem u něj zůstával, protože se mi nechtěla řešit migrace a měnit zavedenou věc zbytku rodiny. Google účet ale není jen o tom.

Se zrušením Google účtu přijdete také o všechny nákupy v Google Play. Tam jsem zjistil, že na tom nejsem tak špatně. Přišel bych asi o dvě aplikace v hodnotě 150 Kč. Ostatní nakoupené už buď nepoužívám nebo jsem je (naštěstí) nakoupil na přímo. Pak jde taky o vaši identitu ve službách, kde jste se s Google účtem přihlašovali. Tady jsem zatím nenarazil na problém. Buď ty služby nepoužívám tak intenzivně, abych si nemohl vytvořit nový účet, nebo umožňují převod na klasický účet.

Možná mě ale ještě čeká překvapení. Jednu takovou lekci už jsem dostal. Do Spotify jsem se kdysi přihlásil přes účet u Facebooku, převod na normální účet není možný a dnes na něm mám celý Family Plan a roky historie. Skrze Spotify jsem tak do značné míry závislý na Facebooku.

Rada tedy zní: Nepoužívejte k přihlášení účet u třetí strany, pokud si nejste jistí, že se jedná o jednorázovou věc. Je to sice rychlé, ale jen o to víc zabřednete do vendor lockinu dané třetí strany a nikdy nevíte, kdy se vám to v budoucnu vymstí. Jedinou výjimku u mě představuje mojeID.

Naštěstí to vypadá, že pokud nepřejdete na placené tarify, nepřijdete o samotný účet, ale jen o přístup k službám obsaženým v Google Workspace. To mi přijde fér. Jestli mě ale současná situace něco naučila, tak to, že by měl být člověk připravený na nejhorší, tedy i na to, že se bude muset účtu zcela vzdát.

Kam s ním?

Kam ale s tím emailem? Jak už jsem psal, s Gmailem jsem nebyl úplně spokojený a rozhlížel jsem se kolem už delší dobu. Nehledal jsem nic, kde je email zabalený do velkého množství dalších služeb, protože ty už mám vyřešené. Pokud je cena odpovídající za email, nemám problém, pokud obsahuje další věci, pokud vyloženě nepřekáží.

Z tohoto důvodu jsem zavrhl Office365 od Microsoftu. Pokud bych ale jejich balík uměl využít, tak 2699 Kč ročně za až šest členů s cloudovým úložištěm 6 TB mi přijde jako dobrá nabídka. Vynechal jsem taky nabídky, které prostě byly drahé. ProtonMail pro mé potřeby by stál 6,25 eur/uživatel/měsíc a to je moc.

Google Workspace

Google Workspace – nabízí se nic neměnit a u Googlu prostě zůstat. Cena 5,20 eur/uživatel/měsíc za 30 GB prostoru není zase úplně ustřelená ani pro email. Nicméně není to ani levné a když těch účtů máte víc, už se to fakt prodraží. Navíc email používám převážně přes desktopového klienta a Gmail prostě nemá dobrý IMAP.

V porovnání s ostatními, které jsem zkoušel je to pomalé a chybové. Proslýchá se, že by snad Google mohl zachovat nějakou bezplatnou možnost pro malé skupiny a nekomerční použití, tak kdo vydrží, možná se dočká.

Vlastní server

Vlastní poštovní server – platím si VPS, které by poštovní server pro pár uživatelů s přehledem utáhlo. Nemusel bych platit nic navíc. Dnes už existují řešení jako MailCow, kde máte vše připravené a předkonfigurované v kontejneru, ale i tak je poštovní server asi ta poslední věc, kterou bych chtěl provozovat ve vlastní režii. Řešit, proč zprávy z mého serveru jiný server odmítá, ladit spam filtr? Na to nemám chuť ani čas.

Seznam Email Profi

Seznam Email Profi – Seznam je možná nejpopulárnější poskytovatel freemailu u nás. Před časem svoji službu rozšířil o Email Profi, což je možnost provozovat email pod vlastní doménou a spravovat více účtů naráz. Email od Seznamu má docela pěkné, přehledné webové rozhraní a dobře fungující IMAP, nepřekypuje možnostmi, ale asi bych si dokázal s ním fungovat jako s osobním emailem.

Nakonec mě od něj ale odradilo několik věcí: služba je momentálně zdarma, ale cítím z ní kandidáta na zpoplatnění. Limit schránky není definovaný datovým objemem, jak je zvykem, ale počtem zpráv – 60 tisíc. Abych se do limitu vešel, musel bych mazat nebo část zpráv ukládat jinde. Ruší mě také reklamní bannery.

Pokud vám ale ani jedno z toho nevadí, tak služba je zdarma a migraci z Gmailu vám zajistí pohodlně přes IMAP a může být tak nejlevnější a nejschůdnější cestou. Momentálně se v migračním nástroji zobrazuje hláška „Z technických důvodů na straně Google nyní nelze přenášet schránky Gmail“, což je zvláštní, protože další ze zkoušených služeb s tím neměly problém.



Po vydání článku se nám ze Seznamu ozvali s doplňujícími informacemi. Schránka je podle nich neomezená a do budoucna neplánují její zpoplatnění. Limit 60 tisíc zpráv na schránku stále platí, ale ročně na něj prý naráží jen velmi malé množství uživatelů. Těm, kteří se limitu přiblíží, je automaticky navýšen na dvojnásobek. Pro přenos pošty z Gmailu je potřeba použít heslo aplikací a ručně vyplnit parametry pro IMAP.

Mailbox.org

Mailbox.org – chtěl jsem dát šanci menším, na soukromí zaměřeným poskytovatelům a z nich mi při předchozím hledání nejlépe vyšel německý Mailbox.org. Účet s 10 GB prostoru stojí 3 eura měsíčně. Má opravdu obsáhlé nastavení emailu. Pokud bych jej používal pouze přes desktopového klienta, asi bych neměl problém.

Problém je, že zbytek rodiny je zvyklý na pohodlí webového Gmailu a tomu se webové rozhraní Mailbox.org ani zdaleka nevyrovná. Posledním hřebíčkem pro mě byla migrace z Gmailu. Byl jsem přesměrovaný na externí službu, která napoprvé selhala. Podruhé migrace doběhla a služba mi vítězoslavně oznámila, že zmigrovala čtyři zprávy. Navíc pokud potřebujete víc než 10 GB, vyšší tarif už je za 9 eur.



Tutanota

Tutanota – další menší emailový poskytovatel z Německa zaměřený na soukromí. Nabízí end-to-end šifrování, vaše emaily se šifrují na straně klientu a poskytovatel tak k vaší schránce nemá vůbec přístup. Funkcemi se podobá ProtonMailu (podle některých hodnocení je dokonce bezpečnější), ale je za menší peníze. Ceník mají trochu složitější, ale v mém případě by účet s 10 GB stál 4 eura měsíčně. Veškerý jejich software vyvíjejí jako open source.

Celkově mi přijde podstatně uhlazenější než Mailbox.org. Webový klient je přívětivější. Mají vlastní aplikaci pro Android a také pro desktopové systémy včetně Linuxu (tady si ale myslím, že se jen jedná o zabaleného webového klienta). Pokud vám jde především o bezpečnost a soukromí, může to pro vás být dobrá volba.

Nicméně nekompromisní bezpečnost si vybírá taky svoji daň. Vzhledem k tomu, že poskytovatel nemá přístup do vaší schránky, vám nepomůže ani s migrací dat. Co pro mě byl „dealbreaker“ je chybějící podpora IMAP. Svého oblíbeného desktopového klienta se mi vzdát nechce.



Fastmail

Fastmail – australského poskytovatele, kterého jsem znal díky tomu, že před 10 lety převzal uživatele emailové služby od Opery, mi doporučovalo docela dost známých ze zahraničí. Po funkční stránce této službě těžko něco vytknout. Webové rozhraní jak schránky, tak administrace je přehledné a čisté a přitom nabízí prakticky všechny funkce, které bych od emailu čekal.

Migrace dat z Gmailu byla jednoduchá a ze všech služeb, které jsem zkoušel, zdaleka nejrychlejší (do hodiny můžete se vším všudy fičet na novém emailu, pro porovnání: přesun dat přes nástroj imapsync mi u stejně velké schránky ukazoval dokončení za 10 dnů). Mobilní aplikace pro Android mi přijde ze všech zkoušených služeb nejlepší. Líbí se mi víc než mobilní Gmail.

Mínus pro mě je, že Fastmail nemá servery v EU a hlavní datové centrum je v USA. Přece jenom bych preferoval mít svoje data ve stejné jurisdikci. A ten hlavní důvod, proč jsem se pro Fastmail nerozhodl, je cena. Email s 30 GB inzerují za 5 dolarů, ale s daní to je přes 6 a už bych byl prakticky na ceně ProtonMailu, který jsem kvůli ceně zavrhl úplně na začátku.



Zoho Mail

Zoho Mail – se Zoho jsem naposledy pracoval před 12 lety, když jsem jejich online služby nasazoval v prázdninové práci v USA. Už tenkrát byl rozsah jejich platformy velký a dnes je množství jejich navzájem propojených online nástrojů obrovské.

Co jsem ale donedávna nevěděl, je, že nabízejí jen čistě službu emailu bez nutnosti si platit za cokoliv jiného a to za velmi výhodnou cenu: schránka s 10 GB je za 1,13 eur/uživatel/měsíc. Zoho Mail pro mě byl překvapením i po funkční stránce. Migrace byla jednoduchá, ač přesun všech emailů zabral delší dobu než u Fastmailu (6 hodin).



Po funkční stránce jsem byl také příjemně překvapený. Správu účtů z mnou vyzkoušených služeb má zdaleka nejlepší a IMHO ji má propracovanější než samotný Google. Webové rozhraní je taky pěkné a propracované. Stejně jako u Fastmailu jde vidět kvalitativní rozdíl oproti třeba Mailbox.org. IMAP funguje bez problémů a chová se standardně včetně propagace vlastních štítků do desktopového klientu, takže přepínání mezi webovým a desktopovým klientem je naprosto bez problémů.

Stejně jako Google má Zoho Mail inteligentní filtry na třídění oznamovacích a reklamních emailů. To byla jedna z věcí, kvůli které jsme zůstávali u Gmailu. Mně by to ani takové problémy nedělalo, ale když jsem viděl, jaká kvanta takových emailů chodí ostatním členům rodiny… Zoho to navíc řeší standardně. Místo třídění zpráv do pseudopodsložek v podobě záložek, které se nepropíšou přes IMAP, je Zoho třídí do standardních složek, takže se mi nestává jako u Gmailu, že ve webovém rozhraní jsem je měl pěkně vytříděné a v desktopovém klientu zase všechny na hromadě v inboxu.

Spam filtr taky zatím funguje dobře. Na začátku jakoby se potřeboval trochu seřídit. První dva dny propustil dvě nevyžádané zprávy, ale od té doby už nic a ještě jsem nezaznamenal ani jednu „false positive“, s čímž jsem měl občas problém na Gmailu.

Zoho je sice původem indická společnost, ale pokud si účet registrujete na mail.zoho.eu, automaticky se zvolí datové centrum v EU. Faktury za předplatné vystavuje Zoho Corporation B.V. se sídlem v Nizozemsku. Takže i preferenci toho, aby data zůstala v EU, Zoho Mail splňuje. Z možností, které jsem zkoušel, mi Zoho Mail nakonec nabídl nejlepší poměr cena/výkon. Když už se mi nějaká služba jako Fastmail líbila, byla zase příliš drahá. Zoho Mail mi nabízí prakticky vše, co od mailu požaduji, a přitom za cenu, kterou mě netrápí platit ani za celou rodinu.

Máte zkušenosti ještě s jiným řešením? Podělte se určitě s ostatními v diskusi.

Mám původní G Suite zdarma, proč musím něco měnit?

Google oznámil, že od 1. května tyto bezplatné účty ruší a je potřeba buď přejít na placený tarif nebo odejít.

Můžu prostě začít platit a technicky nic neměnit?

To samozřejmě můžete, cena ale začíná na 5,20 eur za uživatele měsíčně. To pro domácího uživatele není málo. Pokud to ale pro vás není překážka, zůstaňte klidně u původního poskytovatele.

Přijdu po migraci o nějaké služby od Google?

Data je možné migrovat na běžné účty u Google, neplatí to ale například o placených aplikacích pro Android nebo o přihlášení k jiným službám. Pro ně bude původní účet ztracen.

Co když nepřejdu na žádný placený tarif?

Nepřijdete o samotný účet, ale jen o přístup k službám obsaženým v Google Workspace.

(Původně napsáno pro Sešívaný blog.)