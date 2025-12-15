KaOS testuje zavaděč Limine, změny v telemetrii Ubuntu

KaOS testuje zavaděč Limine
Vývojáři na Arch Linuxu založené distribuce KaOS začali distribuovat systémový zavaděč Limine, ale zatím pouze pro testovací účely. Zájemci si mohou Limine vybrat v instalačním programu Calamares. Aby Limine nahradil systemd-boot, bude zapotřebí mnoho testování. Nejdůležitějšími novinkami v KaOS 2025.11 jsou pravidelné aktualizace softwarových balíčků.
K dispozici je například novější jádro Linux 6.17.9, knihovna Mesa 25.2.7 a balíčky pro systemd 257.10, OpenZFS 2.3.5, OpenSSH 10.2 a Bash 5.3. Dále byla přidána opravná aktualizace pro desktopové prostředí KDE Plasma 6.5.3, spolu se sbírkou aplikací KDE Gear 25.08.3 a balíčkem softwarových komponent KDE Frameworks 6.20. V repozitářích pak najdete i nové softwarové balíčky pro Niri, Quickshell a Noctalia Shell.
Změny v telemetrii Ubuntu
Canonical chystá úpravy dobrovolné telemetrie v Ubuntu. Cílem je větší transparentnost a jednodušší správa souhlasu. Ubuntu Insights se má stát hlavním nástrojem pro sběr hardwarových statistik (nahradí dosavadní Ubuntu Report). Sběr zůstává anonymní a týká se technických údajů o systému, nikoli osobních dat. Nově se report odesílá jednou měsíčně.
Každý report je uložen lokálně, uživatel ho vidí před odesláním a může souhlas kdykoli odvolat. Platí týdenní odklad před odesláním, aby byl čas na kontrolu. Serverový backend je open-source, takže je možné ověřit, co se s daty děje po odeslání. Při přechodu na Ubuntu 26.04 LTS se souhlas znovu potvrdí a přibudou přepínače v Nastavení.
Pop!_OS se stabilním prostředím COSMIC 1.0
Distribuce Pop!_OS 24.04 LTS, postavená na Ubuntu 24.04 LTS a jádře Linux 6.17, přináší první stabilní verzi nového desktopového prostředí COSMIC, vyvíjeného firmou System76. COSMIC je celý napsaný v Rustu, nabízí rychlejší odezvu, pokročilé dlaždicové uspořádání oken, flexibilní pracovní plochy a rozsáhlé možnosti přizpůsobení – vše přímo v základu, bez nutnosti rozšíření.
Novinkou je také oficiální podpora architektury ARM, automatická správa hybridní grafiky a jednodušší instalace s výchozím šifrováním disku. Součástí jsou i nové aplikace (Files, Store, Terminal aj.) optimalizované pro COSMIC. Aktualizace z Pop!_OS 22.04 LTS se začne nabízet v lednu 2026. COSMIC se brzy objeví i v dalších distribucích.
Haiku portuje programovací jazyk Go
Haiku získalo port Go 1.18 do svého open-source operačního systému. Go 1.18 zaostává za Go 1.25 upstream a bylo vydáno již v roce 2022. Tento port Go do Haiku je však mnohem novější než původní port Go 1.4, který je již deset let starý. V rámci přenesení novějšího Go došlo v Haiku k některým vylepšením v oblasti kompatibility se standardem POSIX a k různým opravám.
Terminál Haiku nyní synchronizuje svou interní schránku se systémovou schránkou pouze při spuštění, aplikace Mail zaznamenala několik oprav a v uplynulém měsíci došlo k různým dalším úpravám aplikací.
V listopadu došlo v Haiku také ke zlepšení kompatibility ovladače SDHCI, opravám podpory touchpadu a dalším vylepšením.
Nově vydáno
Tým Alpine Linux oznámil vydání nové verze své odlehčené distribuce s číslem 3.23.0. Vyšel GLF OS 26.05 s kódovým názvem „Phoenix“, důležitá aktualizace linuxové distribuce založené na NixOS se zaměřením na stolní počítače a hry. Tým CuerdOS vydal verzi 2.0 svého operačního systému založeného na Debianu 13 „Trixie“. Gursewak Sokhi oznámil vydání Oracle Linux 10.1, aktualizované verze podnikové distribuce založené na Red Hat Enterprise Linux.