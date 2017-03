 »   »  Kauza Megaupload nemá konce: začínají selhávat disky s „důkazy“

Software a hardware

Kauza Megaupload už se táhne více než pět let a konec je stále v nedohlednu. Stále totiž nebylo ani definitivně rozhodnuto, zda může být provozovatel serveru Kim Dotcom vydán do Spojených států. Servery Megauploadu už samozřejmě neběží, ale data jsou coby důkaz stále uchovávána na pravděpodobně tisících pevných disků. A na nich už se začíná podepisovat zub času – část disků už je nečitelná a data je potřeba laboratorně obnovit. Několik posledních měsíců se zúčastněné strany dohadovaly, kdo to má platit. Nakonec to udělají autorské asociace MPAA a RIAA, které zachování dat považují za zásadní. Otázkou je, jak to bude do budoucna, protože selhávajících disků jistě bude přibývat.

Společnost AMD po svých top procesorech Ryzen R7 představila také nižší řadu R5, která se pravděpodobně zabydlí v počítačích řady hráčů a středně náročných uživatelů. Jde o celkem čtyři modely, jejichž ceny se pohybují v rozmezí 169–249 dolarů. Nižší dva nabídnou čtyři jádra a osm vláken, vyšší šest jader a dvanáct vláken. Více zatím nemá smysl rozebírat, musíme si počkat na reálné testy. Řada R7 zaujala dobrým výkonem při využití všech jader, ale ve hrách, které většinou všechna jádra využít nedokážou, nad konkurencí od Intelu zaostávala. Procesory AMD Ryzen R5 se začnou prodávat 11. dubna.

Chytrý telefon už má většina dětí, ale jak to na Androidu udělat s účtem Google, nutným např. pro přístup do Play Store? Ty si oficiálně mohou založit pouze lidé starší třinácti let. Většinou se to samozřejmě obejde zadáním nepravdivého data narození nebo použitím sdíleného účtu, ale teď je na obzoru lepší řešení. Google v USA začal testovat program Google Family Link, kdy rodič může dítěti založit takový osekaný účet, nad kterým má kontrolu. Mimo jiné uvidí, které aplikace dítko používá a může mu třeba i nastavit večerku. Google o účtech dětí sbírá jen minimum informací, jak to vyžaduje zákon. Potěší také možnost po dosažení věku 13 let účet osamostatnit. Snad se novinka časem dostane do dalších zemí.

Internet a web

Hudební služba Spotify se od konkurence odlišuje mj. tím, že zdarma nabízí streamování veškerého obsahu, byť v nižší kvalitě a na mobilních zařízeních omezeně. I díky tomu se jí podařilo utéct konkurenci. Jenže všechno hezké jednou končí – objevily se zprávy, že Spotify začne bezplatný tarif více omezovat a sáhne i do obsahu. Část obsahu, zřejmě hlavně nová a atraktivní alba, bude k dispozici pouze platícím uživatelům. Podle informací Financial Times už se na tom firma dohodla s vydavateli, kteří by logicky neměli mít důvod být proti. Změna zřejmě bude uplatněna během několika měsíců.

Byznys, politika, právo

Různá zařízení mívají různé problémy, ale málokdy se stane, že by za to byli výrobci hnáni až k soudu. Teď se to ale přihodilo společnosti LG, na kterou byla podána hromadná žaloba. Důvodem jsou problémy telefonů LG G4 a V10, jejichž komponenty nebyly dostatečně silně přiletovány k desce. Zejména při vyšší zátěži pak mohlo docházet k restartům a telefon eventuálně mohl úplně umřít. LG sice problém potvrdilo a postižené kusy uživatelům vyměnilo, ale v mnoha případech měly problémy trpět i náhrady. Prohraný soudní spor by LG mohl přijít až na 5 miliónů dolarů.

LG V10

Američtí internetoví poskytovatelé si brousí zuby na uživatelská data, která by rádi prodávali třetím stranám. Podle názoru jejich asociace např. historie prohlížení nepatří mezi citlivé informace. Aktuálně je situace taková, že data o prohlížení může poskytovatel sdílet pouze tehdy, když mu k tomu uživatel dá výslovný souhlas. Asociace by tuto situaci raději převrátila a je dost možné, že se jí to podaří. Kongres právě předložil nový návrh zákona, který by prodej uživatelských dat umožnil. Návrh podporuje řada republikánů, kteří v kongresu mají většinu.

Zajímavosti / telegraficky

Výrobce chytrých erotických hraček We-Vibe musí majitelům zaplatit celkové odškodné ve výši 4 miliónů dolarů. A to kvůli dvěma zásadním problémům. Za prvé hračky na servery výrobce odesílaly řadu informací o návycích svých uživatelů. Vibrátor také umožňoval ovládání přes Bluetooth, ale spojení bylo prakticky nezabezpečeno a kdokoliv v dostatečné vzdálenosti mohl převzít kontrolu nad jeho ovládáním. Všichni majitelé We-Vibe 4 Plus mohou požádat o odškodnění ve výši 199 dolarů. A ti, kteří používali i aplikaci, si mohou přijít až na několik tisíc dolarů.

Pro Linux vyšla hra ARMA: Cold War Assault. Že vám to nic neříká? Jde o legendární Operaci Flashpoint, digitálně vydanou v roce 2011 s novým názvem a přibaleným datadiskem. Verze pro Linux/macOS se ale bohužel prodává samostatně a vlastníci verze pro Windows ji na Steamu automaticky nedostanou. Tak aspoň že vyjde jen na 4 eura.

Americký kněz a původem ruský programátor provozují ilegální burzu s kryptoměnami, kterou vydávají za klub sběratelů mincí. To není děj nějakého sitcomu, to je realita.

Na první pohled se může zdát, že se společnosti GoPro daří, ale opak je pravdou. Minulý rok prodělala 373 miliónů dolarů a musí hodně propouštět.

Google Assistant zatím bude pouze pro telefony, tablety nikoliv. Důvody Google neupřesnil, stejně jako to, kdy bychom se verze pro tablety mohli dočkat.

Ubuntu 17.04 Zesty Zapus, které vyjde už cca za měsíc, konečně dostalo svého maskota. Stále však nebyla zodpovězena hlavní otázka: narazili jsme na konec abecedy, tak co bude po Z?

Myška Zesty Zapus

Valve najalo dalšího vývojáře pro práci na grafickém stacku pro Linux. Aktuálně už jich na tom ve Valve pracuje pět.

Česká pirátská strana má v podzimních volbách šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Vůbec poprvé jí průzkum přisoudil pětiprocentní podporu.

Jak se české banky staví k transakcím, které se vážou na Bitcoin a další kryptoměny? Některé transakce ve velkém blokují nebo i zavírají účty. Podrobnosti přináší Měšec.cz.