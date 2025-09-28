KDE a první výkopové práce pro Plasmu 6.6.0, oprava pro AMD Bulldozer z roku 2011

Týden v KDE: opravy pro Plasmu 6.5.0, první výkopové práce pro Plasmu 6.6.0
Jednou z novinek, které v uplynulých sedmi dnech doputovaly do vývojové verze 6.5.0 desktopového prostředí KDE Plasma, je podpora černobílého filtru prostředí emulující barvoslepost. Uživatel může libovolně své prostředí desaturovat, nebo učinit opravdu zcela černobílým.
Budoucí Plasma 6.6.0 dostává vylepšení toho, jak probíhá mezi-aplikační aktivace věcí na Waylandu, vylepšené UI pro již zmíněné nastavení saturace prostředí / simulace barvosleposti. Nastavení oprávnění pro Flatpak aplikace nyní zobrazuje ID, ne číslo verze, navíc údaje lze kopírovat.
Opravy chyb ještě obsahují věci pro aktualizační vydání Plasma 6.4.6, nicméně většina oprav tohoto týdne opět míří do řady Plasma 6.5.0. Celkově se oproti minulému týdnů nemění ani počet kritických chyb (dvě), ani počet „15minutových“ (sedmadvacet) – Nate Graham však explicitně konstatuje, že to tentokrát dáno jest tím, že na seznam přibyla spousta chyb a současně jich byla spousta opravena. Nula od nuly pošla.
Týden v GNOME: dvojnásobná porce
Minulou neděli to GNOME s 217. přehledem; do vydání nestihlo, takže tento týden shrnujeme novinky za 14 dní. Z dvěstěsedmnáctky nejde o nic zásadního, Kromě jedné věci týkající se Glibc jsou novinky kalibru nové verze Mahjonggu či GTK projektů třetích stran.
Novinky v pořadí 218. jsou již zajímavější, vývojáři informují o pokroku v základní knihovně
libadwaita, která dostává podporu adaptivního widgetu bočního panelu a plnou náhradu za zastaralý
GtkStackSidebar. Z projektů třetích stran je to v posledním týdnu pro změnu Sudoku 1.5.0 či Learn 6502 0.4.0, vydána je také nová verze SSH Studio 1.3.1
Patch pro staré procesory AMD Bulldozer v jádru Linux 6.18
Vývojové jádro Linux 6.18 dostává patch umožňující na stařičkých procesorech AMD Bulldozer (prvním modelem byl osmijádrový procesor FX-8150 z roku 2011) využít specifické optimalizace s build přepínačem
X86_NATIVE_CPU. Patch je výsledkem prací na hlášení chyb z doby před několika týdny, kdy se podařilo vystopovat problém k podpoře XOP instrukcí v Bulldozerech, která nebyla správně implementována. Opravu do jádra posílá Masami Hiramatsu z Googlu, který připravil příslušný XOP prefix.
Intel vydává IGSC 1.0 pro aktualizace firmwarů svých grafických karet
IGSC 1.0 není nic jiného, než knihovna Intelu pro nakládání se soubory firmwarů a jejich nahrávání do grafických karet s firemními GPU. Slouží jako rozhraní pro řadič GSC/MEI těchto samostatných grafických karet, přičemž licencována je pod Apache 2.0. Nástroj je k dispozici jak na Linuxu, tak pro Windows. Verze 1.0 pak přidává podporu načtení verze již instalovaného firmwaru před aplikováním aktualizace dat OPROM / FW. Plus jsou zde další menší vylepšení a opravy chyb. Včetně dodatku, že fwupd tuto knihovnu nepoužívá.
Intel Media Driver 2025Q3 s přípravou pro Panther Lake
Nejnovější vydání Intel Media Driver 2025Q3 je další pravidelnou aktualizací podpory firemních čipů v rámci Video Acceleration API (VA-API). Nově tato verze zavádí podporu jader generace Xe3, které budou integrovány v procesorech rodiny Panther Lake. O té jsme psali už vícekrát, sluší se však opět připomenout, že Intel navzdory odchodům mnoha vývojářů a novým přátelením se s Nvidií nadále na svých produktech pracuje.
Například Panther Lake zde nyní dostává opravu akcelerace kódování AV1, jinak jde ale spíše o minoritní „vydání z povinnosti“. Podrobnosti shrnuje GitHub ovladače – nadále platí, že podporovány jsou platformy od Broadwell výše.