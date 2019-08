 »   »  KDE Applications 19.08: nejen lepší RAWy v GWenView či vyladěné chování Dolphinu

Informační panel (nachází se vpravo, pokud si jej uživatel nevypnul) doznal vylepšení též. Například umí automaticky přehrávat multimediální soubory, když na ně uživatel klikne. Nově také lze kopírovat text, který je v panelu zobrazen. A pokud chce uživatel změnit, co panel informační zobrazuje, může tak učinit přímo v panelu (Dolphin neotevře samostatné okno).

Spectacle

Nástroj pro snímky obrazovky nově zobrazuje v hlavní liště průběh odpočtu, pokud je screenshot pořizován se zpožděním. Toto se zobrazuje i v progress baru. Dále pak pokud je během tohoto odpočtu Spectacle odminimalizován, místo tlačítka pro počízení screenshotu se objeví tlačítko pro zrušení pořízení. I toto tlačítko pak obsahuje visuální odpočet běžící operace.

Při uložení screenshotu se dále také zobrazí zpráva, ze které může uživatel tento screenshot či složku, kde je uložen, otevřít.

Kontact

Balík KDE pro emaily/kalendář/kontakty nově umí používat barevné Unicode emoji a podporuje též použití Markdownu při psaní emailu. Dále pak podporuje použití nástrojů pro kontrolu gramatiky jako LanguageTool či Grammalecte.

Při plánování událostí nejsou emaily s pozvánkou automaticky mazány poté, co na ně uživatel odpoví. Nově je dále možné přesunout událost z jednoho kalendáře do druhého v editorů událostí v KOrganizeru. A nakonec je tu KAddressBook, který nově umí posílat SMS daným kontaktům skrze KDE Connect, což zase o kousek zvyšuje integraci desktopu s mobilními zařízeními.

Kdenlive

V nové verzi video střižny nalezneme novou sadu zkratek kombinujících klávesnici+myš, s nimiž v případě osvojení bude uživatel zase o něco produktivnější. Lze například měnit rychlost klipu v časové ose použitím Shift+Resize, nebo aktivovat náhledy video klipů podržením Shiftu a posunutím kurzoru myši nad klip v podokně projektu. Vývojáři dále vložili hodně úsilí do tříbodových editačních operací, které nyní pracují podobně jako v jiných střižnách (pochopitelně tuto vlastnost vyzdvihují zejména při přechodu z jiné aplikace na Kdenlive).

A to není vše

Aplikace KDE, to nejsou jen programy výše uvedené, to pouze tvůrci vyzdvihli to podstatné. V rácmi KDE ale doznaly určitých vylepšení mnohé další aplikace, kompletní souhrn změn je k dipozici na domovském webu, byť z většiny jde samozřejmě spíše o technické popisy dílčích commitů (za všechny například jednořádkový commit, který přidal kalkulačce KCalc podporu antialiasingu v bitset editoru). Ale došlo i na novinky, třeba yakuake.