KDE chystá lepší podporu systemd i Waylandu, 4MLinux 34.0 přináší LibreOffice 7

4MLinux 34.0 přináší LibreOffice 7

4MLinux v nové verzi přináší tradiční várku aktualizací. Srdcem je nadále LTS jádro, konkrétně Linux 5.4.61. Dále distribuce dostala do vínku LibreOffice 7.0.1.2 a GNOME Office (AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.20, Gnumeric 1.12.47), DropBox 103.4.383, Firefox 80.0.1, Chromium 83.0.4103.116, Thunderbird 78.2.2, Audacious 4.0.4, VLC 3.0.11 a mpv 0.32.0 či Mesa 20.0.7 a Wine 5.14. LAMP je poskládán s Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.5, PHP 5.6.40+7.4.9, dále nechybí Perl 5.30.2, Python 2.7.18+3.8.2 atd.

Novinkou této verze je, že výchozím přehrávačem médií je nyní Celluloid, přibyla podpora obrazových formátů WebP a HEIF v rámci knihovny Imlib2. FFmpeg nyní používá resamplovací knihovnu SoX a došlo také na aktualizace některých systémových komponent (4MLinux mimo jiné nyní lépe poběží ve virtuálu). K dispozici je kompletní přehled balíčků.

Nadále roste podíl procesorů AMD na trhu

Že ve výkonných desktopech poslední zhruba dva+ roky začínají převládat procesory od AMD, víme. O herních konzolích, které už více generací jedou výhradně na AMD netřeba hovořit. V serverech už také rostou prodeje procesorů AMD EPYC, Linus i Greg přešli na AMD Threadripper a tak zbývá jen doplnit segment notebooků.

V něm Intel kraloval od příchodu první platformy Centrino / Core Duo a nadále to platí. Jeho řada Tiger Lake se zdá býti dobrým produktem navzdory postarší výrobní technologii, ale i zde už AMD dobývá další mety. Letos se jí konečně podařilo prorazit i u tradičně Intelovských výrobců a její podíl na trhu notebooků by měl letos vzrůst na zhruba 20 %. Zčásti si za to Intel může vedle sníženého tempa inovací i tím, že nestíhá vyrábět dostatek procesorů.

5nm linky TSMC hlásí 100% vytíženost

Tchaj-wanská TSMC se nadále veze na vlně úspešného vývoje pokročilých výrobních procesů. Vedle Applu se do objednávek 5nm výroby u tohoto výrobce hrnou i další firmy, ale kapacity jsou omezené (stejně tak zatím i výtěžnost), takže TSMC hlásí, že tuto technologii má plně rozebránu.

Vedle čipů pro Apple se také nově dozvídáme, že výroba pro Playstation 5 jede bez potíží (pokud se zmínka týká hlavních procesorů od AMD, pak se bavíme o 7nm procesu). To je v rozporu s dřívějšími informacemi, prozatím tak předpokládejme, že tím chce básník říci buď, že výtěžnost se zlepšuje, nebo jde o čipy další/jiné. Každopádně 5nm čipy Apple čekejme v budoucích modelech iPhone, iPad Air i mac, případně zákazníky, na které ještě nezaklekla Trumpova administrativa.

Mimochodem, vypuštění Playstation 5 je v plánu na 12 listopadu tohoto roku. Cena bude 400 USD/eur za bezdiskovou verzi, o 100 více za verrzi s UHD Blu-ray mechanikou. Zajímavý je také údaj o spotřebě: 340, resp. 350 W, což je na 8jádrový AMD Zen 2 s Radeon RDNA2, 16GB GDDR6 pamětí a podporu UltraHD rozlišení slušné. Jde sice o 100W víc než měla původní Playstation 4, nicméně jde současně o hodnotu srovnatelnou s původní revizí Playstation 3

GoPro Hero 9 přináší 5k/30p video

Další generace oblíbených akčních kamerek GoPro je na světě. Hero 9 přináší podporu 5k/30p či 4k/60p a 1080/240p videa, vylepšenou stabilizaci, fixaci horizontu, o 30 % delší výdrž, integrovaný držák, 155° Ultra-wide angle předsádku a spoustu dalších vlastností. To vše za cenu 450 dolarů.

KDE chystá lepší podporu systemd i Waylandu

Vývoj komponent desktopového prostředí KDE pokračuje. Uživatelé se výhledově mohou těšit například na plnou podporu dotykového ovládání v Dolphinu, uživatelem nastavitelné třídění v přehrávači Elisa, další zrychlení programu Okular při scrollování atd. Konsole nově umí přepínat zaměření mezi jednotlivými částmi okna dle pozice myši, Spectacle lze spouštět s parametry vylučujícími dekorace oken či kurzor myši. Již zmíněná podpora systemd konkrétně v Plasmě vede ke zrychlení běhu tam, kde je systemd k dispozici. Opraveno je také několik chyb.