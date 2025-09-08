KDE Linux vyšel v alfa verzi, AerynOS zavádí sady balíčků

První alfa verze KDE Linuxu
KDE Linux je neměnný linuxový operační systém, který slouží jako „referenční implementace“ pro desktop KDE Plasma, aplikace KDE a vývojové nástroje. Tato distribuce vstupuje do fáze alfa testování. Ačkoli je nestabilní a ještě není připravena pro koncové uživatele, vývojáři a první uživatelé si mohou vyzkoušet, co je čeká.
Základní systém jen pro čtení je odvozen od Arch Linuxu a aktualizuje se prostřednictvím atomických aktualizací založených na obrazech. Software obsažený v KDE Linux Alpha zahrnuje Mozilla Firefox, Haruna, Elisa, Kate a KWrite a Gwenview. K dispozici je také bohatá sada vývojářských nástrojů, další jsou k dispozici v aplikaci Discover z předkonfigurovaných repozitářů Flatpak.
AerynOS zavádí sady balíčků a KDE
AerynOS je nezávisle vyvíjená linuxová distribuce s průběžnými aktualizacemi, určená pro běžné použití na desktopu. Projekt nově zavádí tzv. sady balíčků – kolekce softwaru připravené pro konkrétní účely, například pro jednotlivá desktopová prostředí. Uživatelé si tak mohou zvolit doporučenou, minimální nebo plnou variantu podle svých potřeb.
Současně přidal do repozitáře balíčky prostředí KDE Plasma. Model sad balíčků, který vývojáři zavedli, je přechodnou technologií, nikoli konečným řešením. Zavádí základní princip virtuálních sad balíčků a je předstupněm práce na system-model, která umožní přesnou reprodukci uživatelského systému.
openSUSE prodlužuje podporu pro Leap 15
Tým openSUSE prodloužil plány podpory pro řadu openSUSE Leap 15.x, která nyní bude dostávat bezpečnostní aktualizace až do konce dubna 2026. openSUSE Leap 15 bude dostávat aktualizace až do 30. dubna 2026, což znamená bezkonkurenčně dlouhou podporu od komunity.
Obvyklý životní cyklus je 12 měsíců plus 6 měsíců překryvu pro hladký přechod na novou verzi, ale u Leap 15.6 ji v openSUSE prodloužili o další 4 měsíce, aby zachovali známý půlroční překryv po vydání Leap 16.0 v říjnu 2025. Celkově tak Leap 15 nabídne více než 1,5 násobek běžné 60měsíční podpory, kterou poskytuje většina distribucí s dlouhodobou podporou.
CalyxOS vydá ještě jednu aktualizaci
CalyxOS je upravený Android bez služeb Googlu, zaměřený na soukromí a bezpečnou komunikaci. Jeho vývojáři dočasně pozastavili systémové aktualizace kvůli přechodu na nové vedení a aktualizaci systému sestavení. Tým CalyxOS oznámil, že před plánovaným pozastavením vydávání systémových aktualizací uvolní ještě jednu OTA aktualizaci.
Ta opraví známé bezpečnostní chyby a zároveň uživatele upozorní, že aktuální verze systému už nebude dostávat další aktualizace. Jakmile projekt po pauze znovu začne fungovat, uživatelé obdrží upozornění. Pro pokračování v přijímání aktualizací ale bude nutná nová instalace CalyxOS.
Nově vydáno
Vyšel Br OS 13.0, nové vydání brazilské distribuce založené na Debianu a vybavené prostředím KDE Plasma. Tým GhostBSD oznámil vydání GhostBSD 25.02, který je založen na FreeBSD 14.3. Sunil Vechalapu oznámil vydání FreedomBoxu 2025–08–28, linuxové distribuce založené na Debianu pro soukromé servery, s webovým konfiguračním nástrojem. Byl vydán Debian 13.1, první opravná verze Debianu 13 „Trixie“ a zároveň Debian 12.12, dvanáctá opravná verze Debianu 12 „Bookworm“.