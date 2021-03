KDE Plasma 5.22 a selhávání pevných disků, AMD opravila chybu v USB čipsetech řady 500

KDE Plasma 5.22 bude lépe varovat před selháním pevného disku

Desktopové prostředí KDE Plasma nebude nově uživatele varovat, že SMART atributy jeho disku jsou ve stádiu fail, ale bude jej upozorňovat už s předstihem, že se k této metě blíží. Jde o vývoj, který reflektuje podobnou funkcionalitu v aplikaci GNOME Disks.

Dál zde máme hudební přehrávač Elisa, který dostal nové mobilní rozhraní pro Plasma Mobile a Android a dále pak podporu přehrávání AAC. V KDE Plasma 5.22 dále najdeme vylepšený Plasma System Monitor, který nahrazuje dostavadní KSysGuard (Plasma System Monitor by také snad už neměl padat na Waylandu). Editor Kate nově umí skok na předchozí pozici kurzoru.

Více detailů shrnuje Nate Graham ve svém pravidleném přehledu z vývoje desktopu KDE.

AMD opravila USB chybu v čipsetech řady 500

Uběhly zhruba čtyři týdny od chvíle, kdy AMD potvrdila existenci chyby v čipsetech řady 500, která vede k několika specifických vadám ve fungování USB (připojování/odpojování zařízení, praskání v USB 2.0 audio zařízeních typu DAC/AMP či chybu týkající se USB/PCIe Gen 4). Uživatelé museli pro obejití problémů buď snižovat rychlost rozhraní PCIe z verze 4 na 3, případně přepínat USB protokol z verze 3 na 2. Řešení problému je nalezeno a AMD připravila opravu, která bude distribuována skrze aktualizaci AGESA 1.2.0.2 výrobcům základních desek v těchto dnech. Lze očekávat, že začlenění do nových verzí BIOSů pro zákazníky proběhne v horizontu několika málo týdnů.

Samsung předvedl funkční 256Gbit paměť vyrobenou 3nm MBCFET procesem

Během akce IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) ukázala společnost Samsung Foundry funkční prototyp 256Gbit paměti typu SRAM vyrobený 3nm technologií MBCFET (multi-bridge channel FET), která je variací na GAAFET (gate-all-around field-effect transistor). Jde kromě zmenšení rozměrů tranzistorů také o první další velký krok od tradiční FinFET technologie, která je tu s námi od 22nm/16nm/14nm (Intel/TSMC/Samsung) generace procesů.

256Gbit vzorek má velikost die pouhých 56 mm², přičemž oproti jinak obvyklému řešení si vystačí s napájením nižším o celých 230 mV. Sériová výroba odpovídajícího typu 3nm pamětí by se měla rozeběhnout někdy v průběhu příštího roku.

Grub 2.06 možná už letos, ve větší spolupráci s distrobucemi

Výzvy jako chyba BootHole a jiné zpozdily vydání Grubu 2.06 plánované původně na rok 2020. Přesto je zde šance, že aspoň letošní vydání se stihne. Navíc projekt posiluje spolupráci s tvůrci linuxových distribucí, což může být jedině ku prospěchu věci. Připomeňme, že Grub 2.04 je tu s námi od poloviny roku 2019.

Za poslední rok a tři čtvrtě projekt značně pokročil. Kromě řešení výše uvedené chyby je to například o vylepšenou podporu Btrfs RAID, podporu šifrování disků LUKS2, další nové bezpečnostní vlastnosti. Nejnovější vývoj nyní prezentoval vývojář Grubu Daniel Kiper ze společnosti Oracle (viz pdf).

Verze Grub 2.06 je nyní ve fázi feature freeze a očekává se vydání prvního kandidáta. Nejnovější vlastnosti zahrnují například TrenchBoot, spolupráci Oraclu s Intelem kolem podpory Intel TXT, pokračující vývoj specifikací logů pro firmware a bootloader či plány Red Hatu na použití kexec pro bootování do jiného OS rovnou z Grubu.

Ze spolupráce s tvůrci distribucí vzešlo v poslední době například ~50 patchů do projektu Grub, které poskytl Red Hat a které měl vyvinuté bokem pro RHEL a Fedoru. Nyní tedy míří do upstreamu. Takto by měl být Grub obohacen o patche též od Debianu či Ubuntu.

Chrome 90 Beta přináší AV1 kompresi pro WebRTC

Dekódování a nově i kódování z/do video formátu AV1 nově umí beta verze webového prohlížeče Chrome 90. Cílem těchto snah je samozřejmě nasazení tohoto nejlepšího kompresního formátu na přenosy v rámci WebRTC komunikace, kde beztak není tak vysoká kvalita videa, takže i současnými cestami CPU kódování půjde AV1 utáhnout na současných CPU. Chrome používá referenční implementaci od AOMedia, která by měla stavět na nejrychlejším CPU kodéru SVT-AV1 od Intelu. Připomeňme, že pro zvukovou stopu vyvinul Google formát Lyra, který je pro hlasové přenosy o extrémně nízkých datových tocích výrazně efektivnější než jinak vynikající Opus.

Dále Chrome 90 Beta přináší v rámci vývojových projektů origin trials podporu MediaStreamTrack / insertable streams, getCurrentBrowsingContextMedia() , WebAssembly exception handling a také lighting estimation pro WebXR AR. Implementovány jsou některé další CSS vlastnosti a věci pro vývojáře. Podrobnosti jsou k dispozici na webu projektu Chromium.

Wine 6.4 opravuje 38 chyb

Nová vývojová verze Wine implementuje podporu pro protokol DTLS, dále Fontset v DirectWrite, dialog pro úpravy záznamů Access Control, podporu témat či kódování korejského Wansung. Nejstarší opravená chyba čekala na záplatu více než 14 let, nejmladší pak 3 dny.