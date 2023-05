KDE Plasma 6.0 nabídne Wayland, plovoucí panely a nový přepínač úloh

Nate Graham sepsal stručné shrnutí velkých novinek. Jak sám říká, nechce ostatním brát jejich slávu, takže toto neberte jako definitivní výčet novinek a plánů pro příští generaci desktopu KDE.

Z této poslední vývojářské sleziny KDE vyšlo mimochodem také ujištění všech vývojářů, že byli schopni na Plasmě 6.0 pracovat bez nějakých velkých potíží. Zdá se, že spousta práce, kterou vývojáři šestce v poslední době věnovali, se vyplatila a projekt příští verze směřuje ke všeobecně dobré použitelnosti, byť zatím hlavně pro uživatele, kteří se vyznají a jsou schopni si poradit s případnými problémy.

Jistě Nate nebude jediný, kdo plánuje, že v používání Plasmy 6.0 jako primárního desktopu bude pokračovat až do vydání ostré verze (takže se jistě můžeme v jeho pravidelných shrnutích těšit na poznatky z první ruky i nadále).





Nová výchozí nastavení

Wayland

GNOME používá Wayland jako výchozí zobrazovací server už tak dlouho, že jsem zapomněl, se kterou verzí tato změna přišla. KDE se svým kompozitorem KWin pracuje na běhu na Waylandu po léta, prakticky neuplyne 14 dní, abychom o tom nepsali v nedělních shrnutích od Nata. Podpora byla už na pětkové Plasmě nějakou dobu dostatečně dobrá pro běžné provozování, šestka v tom přinese další pokrok a bylo rozhodnuto, že Plasma 6.0 bude používat Wayland jako výchozí kompozitor v rámci KWin.

Během akce prošli vývojáři seznam všech „showstopperů“ a dospěli ke zjištění, že řada z těch věcí jsou spíš nějaké otravující drobnosti, které v principu nebrání přechodu na Wayland, přičemž i X11 kód obsahuje podobné množství podobně otravných drobností. Seznam opravdových brzd přechodu klesl na pět položek, plus několik problémů s Nvidia GPU (skoro bych dodal, že to by nebyla Nvidia, aby se něco takového i v roce 2023 nepsalo).





Očekává se tedy, že s ohledem na pozitivní probíhající vývoj u všech problémů se to stihne a Plasma 6.0 bude moci začít psát konec X11 éry (jakkoli běh na X.Org bude i nadále podporován).

Výchozí nastavení: dvojklik

Ač většině vývojářů KDE vyhovuje otevírat složky či soubory jedním kliknutím, i kvůli usnadnění přechodu z jiných platforem bude výchozí nastavení Plasmy změněno tak, aby se tyto věci otevíraly dvojklikem.

Plovoucí panely v základu

Už zhruba rok podporuje Plasma plovoucí panely. Vzhled, který vývojáři KDE připravili, se ukázal oblíbeným a Nate dokonce, a to velmi trefně, poznamenává, že jejich koncept byl bezostyšně zkopírován Microsoftem do Windows 11 (zde si dovolím poznámku, že kdo viděl rozdíl mezi Windows 10 a 11, tak nemůže s Natem nesouhlasit).

Plovoucí panely Autor: KDE

Výsledkem každopádně je, že mnozí opět v Plasmě vidí jen jakýsi „sockoidní“ klon Windows, ač opak je pravdou a vývojáři se rozhodli, že plovoucí panely budou novým výchozím nastavením, které Plasmu dostatečně odliší od Windows 11 a uživatelé budou Plasmu hodnotit opět spíše jako hezký zajímavý desktop.

Akcentové zabarvení v oblasti záhlaví

Uprostřed životního cyklu Plasmy 5 přešli vývojáři na barevné schéma Breeze Light a změnili vzhled záhlaví oken na střední šedou, tak trochu evokující CSD headerbar (Client-Side Decoration), samozřejmě bez použití CSD. Většina uživatelů toto brala kladně, ale neustálá kritika se neustále snášela na schopnost (ne)odlišit na první pohled aktivní okno.

Vylepšené barvy v záhlaví okna Autor: KDE

Tvůrci se rozhodli tento problém vyřešit lehkou změnou, mírně jiným tónováním záhlaví za pomoci aktuálně nastavené akcentové barvy – resp. nastavené barvy pro výběr, není-li nastaveno používání akcentových.

Nový přepínač úloh

Už nějakou dobu je v rámci projektu KDE používán přepínač úloh ladící s tématem Breeze a spokojenost se stále nedostavila. Vývojáři jej chtějí nahradit něčím, kde se nebude svisle rolovat i při malém počtu otevřených oken a současně by nové přepínání úloh mělo být přehlednější pro lidi, kteří se navigují podle ikon aplikací, nikoli náhledů oken.

Přiznám se, že jsem jedním z nich a přepínač úloh v Plasmě 5.xx je jednou z věcí, která mi opravdu nevyhovuje (byť jsem schopen s ní žít). Nový přepínač úloh by měl nabídnout „Thumbnail Grid“ ve výchozím nastavení, plus některé další změny v UI.

Nový přepínač úloh Autor: KDE

Součástí prací je i pročištění jen zřídka využívaných přepínačů úloh v rámci KDE v Git repozitáři kdeplasma-addons , které jsou často jen horší verzí jiného přepínače. Dále pak konečně tvůrci upravili přepínání globálního tématu Breeze, které už nebude „kecat“ do toho, jaký je použit přepínač úloh, a bude respektovat, jaký si uživatel nastavil.

Už žádné rolování pro přepnutí virtuální plochy

Za roky užívání mají vývojáři KDE zpětnou vazbu, že nutnost rolovat pro přepínání virtuálních ploch je matoucí a vede k dezorientaci a třeba chybnému přepnutí překrývajících se ploch. Tato věc bude ve výchozím nastavení vypnuta, komu ale vyhovuje, může si ji klidně zapnout.

Kliknutí na posuvník posune obraz přesně na tuto pozici

Další drobnější změnou ve výchozím nastavení chování Plasmy, je změna přístupu k posuvníku. Dosud se chová tak, že když je posuvník řekněme hodně nahoře a uživatel chce odrolovat někam na spodní pozici, musí za posuvník chytnout a posunout jej. Klikání do oblasti pod posuvník dělá postupné posuvy o obrazovku níž – jde o výchozí chování, které po dekády ctily i Windows.

Nicméně je zbytečně složité pro uživatele se takto rychle dostat na konkrétní místo. Nové chování změní nastavení tak, že jediným kliknutím někam do dráhy posuvníku se provede posuv právě na toto místo. Uživatel si samozřejmě může přepnout zpět na původní chování.

Další diskutované změny

Zmíněná „slezina“ vývojářů KDE probíhala v Německu. Zjistilo se, že v nedalekém Treuchtlingenu se na městských počítačích používá KDE už dobrých 20 let a dva představitelé z města i na akci přišli (konala se v sídle společnosti Tuxedo) a vývojářům povídali o tom, jak KDE využívají a následně společně diskutovali možné budoucí věci, včetně potenciálu pro rozšíření KDE do dalších německých úřadů.

Dále vývojáři diskutovali možné zpomalení tempa vydávání nových verzí. Jde asi o celkem pochopitelnou debatu po hektickém posledním roce, kdy se finišovaly práce na LTS-kovém KDE 5.xx a do toho jel a jede naplno vývoj šestkové verze postavené na Qt6. KDE je díky tomu v závěrečných fázích revolučních změn. Plasma 5 začínala na 4 verzích ročně, později se ustálila na 3 a toto tempo se drželo doteď.

Nate sám za sebe dodává, že také dospěl k přesvědčení, že toto vysoké tempo vydávání nových verzí znamená, že vývojáři nemají dost času vše doladit pro každé vydání – ostatně kdo čtete naše nedělní shrnutí, tak víte, jak moc je KDE / Plasma stále živý a neustále se měnící projekt, třeba ve srovnání s GNOME s jeho korporátně přesnou kadencí novinek (myšleno v kladném slova smyslu). Plasma je nyní již vyzrálá, po 8 letech vývoje prakticky hotová a už není důvod hrnout nové verze rychlým tempem. Pro Plasmu 6 se tedy diskutuje přechod na vydávání dvou verzí ročně, jakmile se šestková řada po počátečním shonu stabilizuje. Prodloužení se bude týkat i beta verzí, což dá více prostoru na ladění zjištěných chyb. To vše by mělo vyústit v celkově vyšší stabilitu a spolehlivost Plasmy 6.

Další vylepšení se budou týkat dialogu pro výběr wallpaperu, konsolidace desktopových pluginů, podpory podsvícení klávesnic a dalších menších věcí, které Nate už vynechal.