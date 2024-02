KDE Plasma 6.0 už pozítří, SDL3 dostává Vulkan Renderer

Týden v KDE: Plasma 6.0 už pozítří

Nate Graham v pátek napsal, že Plasma 6.0 je v podstatě hotova a její vydání je v plánu za 4 dny. Dnes máme neděli, takže je nejvyšší čas nejpozději zítra koupil láhev oblíbené kapaliny a dortík se šesti svíčkami. Novinek tudíž za poslední týden moc není, vývojáři hlavně finišovali práce na budoucí šestce, jakkoli Nate nepochybuje, že hned po vydání spousta lidí vyšťourá různé drobné chybičky, které vývojáři přehlédli (aneb: hledejme a reportujme).

Už se také rodí různé nápady pro Plasmu 6.1 a verze ještě vzdálenější, když už architektonický základ pro novodobý desktop bude položen vydáním verze 6.0. Plasma 6.1 tak dostane minimálně dvě novinky, které už do vývojové větve zamířily.

První z nich je falešné obnovení sezení. Jelikož příslušný Wayland protokol ještě není finalizován, vývojáři KDE připravili vlastní dočasné řešení. To staví na prosté drobnosti: samy aplikace si budou zodpovídat za to, že při posledním ukončení / odhlášení si interně uloží svůj stav, aby při novém spuštění systému a obnově sezení mohly být plně obnoveny do předchozího stavu. Logicky tak nečekejme, že to bude fungovat a 100 % se všemi aplikacemi a uvidíme, jak rychle Wayland dostane přímou podporu pro obnovu sezení.





Efekt Overview přichází o dva různé neoptimální způsoby uspořádání oken v přehledu, namísto toho nově používá jeden způsob a dle Nateho je daleko lepší, než předešlé. Současně jsou zde opraveny některé otravné chyby.

Opět dochází i na řadu vylepšení uživatelského rozhraní. Například je implementováno pro uživatele přehlednější chování při přetahování souboru či složky v Dolphinu, funguje zobrazování stavu akumulátoru u headsetů, kontextové menu desktopu přišlo o obvykle nepoužívanou a obvykle beztak nefungující položku akce „Refresh“.





Z opravených chyb konečně funguje připojování Apple zařízení (iPhone apod.) kabelem i když má zařízení v názvu apostrof (např. “Konqi’s iPhone”). V rámci údržby Plasmy 5.27 je řešen jeden z obvyklých způsobů padání KWin na X11 při změně uspořádání obrazovky a také konečně funguje změna položek Address, Name Style, Paper Size či Phone Numbers v systémových nastaveních a dále je opraveno zčernávání obrazovky při přepínání z jednoho virtuálního terminálu na druhy či zobrazování rychlosti větru ve widgetu počasí – všechny tyto opravy míří do Plasmy 5.27.11. Vše ostatní už pak jsou poslední opravy pro Plasmu 6.0, plus pár prvních novinek, které se objeví až v Plasmě 6.0.1 či Plasmě 6.1. Celkově bylo za poslední týden vyřešeno 169 chyb.

DAW Ardour 8.4 s řadou novinek

Na světě je nová verze digitální zvukové stanice Ardour, jako obvykle pro Linux, macOS i Windows. Tvůrci hned na úvod konstatují, že nepřináší žádné zásadní novinky, neboť dva hlavní vývojáři byli zasekáni jinými věcmi, a tak došlo jen na několik menších aktualizací. A druhá poznámka: verze Ardour 8.3 nebyla vydána, neb krátce po jejím označení z vývojové větve byla objevena kritická chyba a vývojáři se rozhodli tuto verzi vynechat, nicméně mezera nebyla zásadní, předchozí Ardour 8.2 vyšel 13. prosince 2023.

Z vývojářského hlediska se podařilo dokončit přesun zdrojového kódu GUI toolkitu přímo do vývojového stromu Ardouru. Krok byl potřebný, jelikož mnohé distribuce už počítají s odstavením letitého GTK2, na kterém Ardour staví, a tak je potřeba věc přesunout pod vlastní křídla.

Jinak tvůrci stihli na beta úrovni podporu importu AAF, některé nové MIDI device maps, nové barevné téma (založené na Adwaita), různý vylepšení UX/UI, opravy několika chyb vedoucích k pádu aplikace apod. Mezi aktualizovanými překlady je i čeština (autor Martin Vlk). Podrobnosti jsou k dispozici v přehledu na domovském webu projektu.

Vydán Proton 9.0 Beta

Valve a CodeWeavers nastiňují budoucí aktualizaci upravené překladové vrstvy Proton. Verze 9.0 je nyní k dispozic v beta verzi vše, kdo chtějí testovat novinky, mimo jiné aktualizované knihovny VKD3D-Proton a DXVK a také vylepšení podpory několika herních titulů. Aktuální Proton 9.0 Beta 11 (jde o první veřejnou beta verzi) staví už na Wine 9.0 a novějších verzích VKD3D-Proton, DXVK a DXVK-NVAPI. Hratelné tak jsou minimálně hry jako Dinogen Online a demo Photography Simulator a dále řada titulů, které dosud běžely jen na Protonu Experimental (The Finals, George McGeehan Gamer Hero, Road to Vostok demo, True Reporter, Mystery of Mistwood, Witch On The Holy Night či Lord of the Rings: Gollum).

Nová verze řeší i plynulost přehrávání videí v některých hrách, vylepšuje podporu 8-osých ovladačů a upravuje metodu distribuce souborů, aby zabírala méně místa na disku.

SDL3 dostává Vulkan Renderer

Knihovna Simple DirectMedia Library má nově k dispozici v rámci vyvíjené verze SDL3 podporu renderingu přes API Vulkan, čímž projekt navazuje na loňské přidání vlastního rendereru pro Direct3D 12. Nepřekvapivě patří za Vulkan renderer SDL dík vývojáři Danu Ginsburgovi z Valve, resp. jeho vlastní konzultační firmy Upsample Software.

Dan v popisu pull requestu dodává, že kód testoval primárně na Windows a částečně na Linuxu, resp. macOS (MoltenVK), nikoli však třeba na Androidu, byť předpokládá, že s funkčností zde nebude problém. Kód vznikal zpočátku jako port SDL Direct3D12 Rendereru, ostatně jak dobře víme, architektonicky je Direct3D 12 blízké právě Vulkanu. Shadery jsou víceméně identické, sestavené pomocí HLSL frontendu projektu glslang.

Vše začleňované je čistý Vulkan 1.0 bez rozšíření, s výjimkou HDR podpory skrze VK_EXT_swapchain_colorspace . Dodává, že kód by mohl být jednodušší díky využití řady technik (dynamic rendering, push descriptors, extended dynamic state a další „Vulkanismy“), ale on měl pocit, že důležitější bude napsat kód tak, aby co nejvíce ctil vanilkový Vulkan, aby mohl běžet na jakémkoli stroji s podporou tohoto API.

Wine 9.3 opravuje 23 chyb

Když už jsme zmínili devítkové Wine, tak na světě je nová verze Win 9.3. Ta přináší lepší podporu Internet Proxy, nový ovladač zařízení HID pointer, aktualizaci databáze časových zón, další opravy výjimek u platformy ARM a také uzavírá 23 hlášení chyb, kde nejstarší si počkala 11 let, nejmladší pak čtyři dny. Více v oznámení na GitLabu projektu.