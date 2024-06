KDE Plasma 6.1 blíže, OBS Studio s podporou NVENC na Linuxu

Dva týdny v KDE: ladění Plasmy 6.1

Nate Graham si dopřál dovolenou a už opět informuje o novinkách svých kolegů v rámci projektu desktopového prostředí KDE. Mnoho toho není, ostatně jsme ve fázi ladění kvality budoucího vydání Plasmy 6.1. Z novinek tu tak máme například síťový widget nově podporující WebAuth pro na SAML založenou autentizaci. Síťový QR kód lze z tohoto widgetu přetáhnout a uložit jako obrázek kamkoli jinak (novinka se objeví v Plasmě 6.2). A nakonec tu máme podporu CPU/memory/IO/atd. pressure dat z /proc/pressure/ v rámci systémového monitoru (tam, kde je to podporováno linuxovým jádrem) a zobrazení dat z těchto částí v senzorech.

Vylepšení uživatelského rozhraní zahrnují automatické doporučení instalace Filelight, když uživatel chce po Dolphinu informaci o volném místě a tento nástroj nemá nainstalován. Hesla kopírovaná z KWalletManager se konečně nebudou objevovat ve widgetu Clipboard (novinka se objeví v KWalletManager 24.08.0). Nastavení Plasma panelu už nezobrazuje rušivé pop-upy pro jednotlivé widgety během úprav. Widgety pro Sticky Notes mají opraveno přebírání barvy z barevného schématu i pro sebe samotné. Vylepšeno je vyhledávání, aby nedávalo některé typy nesmyslných výsledků.

Pro GPU Nvidia na X11 je zobrazeno varování pro nastavení floating panel / adaptive panel transparency, kdy chyba v ovladači Nvidia vede k lagování při přesunu či změně velikosti okna. U akcentových barev je opraveno vybírání barvy pro odkazy, které mají být čitelné.





Opravena je pak spousta chyb, které shrnuje Nate Graham ve svém přehledu. Za zajímavost stojí například vyřešení chyby a znovuaktivování hardwarové akcelerace kurzoru myši na GPU Intel, díky čemuž se na takových strojích opět zlepšuje odezva a snižuje zatížení CPU (novinka se objeví v Plasmě 6.2).

OBS Studio 30.2 Beta přináší nativní podporu NVENC

Příští verze OBS Studia potěší primárně asi uživatele novějších GeForce, neb mezi novinkami jim přinese podporu hardwarově akcelerovaného kódování videa skrze rozhraní NVENC, a to včetně AV1. Myšleno samozřejmě v nativní podobě na Linuxu.

Kromě toho OBS Studio v nové betě ukazuje podporu pro multi-track video streaming (na Twitchi jde o Enhanced Broadcasting), výstup do hybridního MP4 či podporu shared texture pro NVENC, Intel QuickSync i VA-API a pro WebRTC přidává i formát HEVC (H.265). Vylepšeno je i použití témat vzhledu.

Google posílá do projektu Mesa podporu Fuchsia OS

O Fuchsia OS není poslední dobou moc slyšet, zčásti to bude souviset s tím, jak Google loni vyházel řadu vývojářů tohoto OS. Na projektu ale jeho lidé dále pracují, nyní do Mesa míří patche zprovozňující základní podporu pro Fuchsia OS, přičemž vývojáři Googlu budou kód i dále udržovat.

Jak vypichuje Phoronix, současným cílem není zprovoznit OpenGL / Vulkan, neb to potřebuje další prvky kódu, které neexistují, jako spíše vůbec zapnout základní běh s Lavapipe CPU implementací Vulkanu a gfxstream-vk pro volání API. Tedy nic, co by směřovalo k plnohodnotné funkčnosti v blízké budoucnosti. Více v požadavku na začlenění do projektu Mesa.

40 let od uvedení původního Tetrisu

Pět let poté, co jsme psali o 35letém výročí, můžeme i nyní vzpomenout, kterak Alexej Pažitnov před 40 lety dokončil původní verzi hry Tetris, později portované snad na větší množství platforem než Doom.

70 let od úmrtí Alana Turinga

O 30 let dříve pak zemřel britský matematik a informatik Alan Turing, mimo jiné jeden z klíčových lidí, kteří dovedli k úspěšnémui konci Druhou světovou válku prolomením šifry německého kódovacího stroje Enigma. Více o Turingovi v našem někdejším článku ze seriálů Úsvit hackerů.