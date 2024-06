KDE Plasma 6.1 na 10 let starém Intelu: svižnější, ale za cenu vyšší spotřeby

Stručná rekapitulace úvodem

Projekt desktopového prostředí KDE Plasma netřeba představovat. Letos se objevila jeho šestá generace, která vypadala skvěle už během vývoje a která před několika dny dostala aktualizaci v podobě verze 6.1, u níž vývojáři hlásají, že díky podpoře tripple-bufferingu při běhu na Waylandu je desktop znatelně svižnější a plynulejší i se starými low-end integrovanými grafickými jádry v CPU Intel.

Další dech pro dýchavičné stroje

Možná vzpomenete moje ne až tak staré články testující použitelnost starých PC, třeba dva Intely s CPU z roku 2011, dvoujádrové Core i3 a čtyřjádrové Core i7–3770. To je takový můj sport, zjistit, na jak „fosilním železe“ se dá ještě fungovat bez připomínek či vlastního utrpení.

I díky tomu mám nyní „nakoukáno“, jak se chovají tři různé linuxové distribuce (*buntu, Mageia, openSUSE) s různými desktopy (KDE Plasma, GNOME, LXQt/LXDE) jak na relativně slušném stroji s Core i7–10700 (8 jader / 16 vláken, takt až 4,7 GHz, grafika UHD 630, rok 2020), tak na mé někdejší mašině s Core i5–4590 (4 jádra bez HT, takt až 3,7GHz, grafika HD 4600, rok 2014).





Xaver Hugl z KDE ve svém blogpostu explicitně vypichuje, že zejména při párování starých GPU s 4k monitorem se vliv tripple-bufferingu projeví. Zde nemohu sloužit plně, Core i5–4590 sice na DP výstupu umí 3840×2160/60Hz, ale moje deska umí jen VGA, takže 1920×1080/60Hz to jistí.

Světe div se však, ono i na čtyřikrát menším rozlišení je vidět plynulejší chod prostředí, myšleno KDE Plasma 6.1.x na Waylandu. Pochopitelně vám nepředložím žádná konkrétní čísla, ta by beztak moc nevypověděla, pouze konstatuji, že rozdíl je vidět.

Negativní vliv na spotřebu

Na druhou stranu musím však poukázat na to, že od posledních hrátek s KDE na této stařičké platformě se muselo cosi změnit, neb klidová spotřeba stroje bývala 25 W a nyní je 32 W. Stejný rozdíl ukazuje jak starý 400W 80+ Seasonic, tak nový 850W 80+Gold FSP. A pouhé posouvání malého okna Dolphinu po prázdné obrazovce zvedá spotřebu na 44 W.

Lze tedy říci, že Plasmě se daří inovovat směrem k lepšímu uživatelskému zážitku i na „lišejníky obrostlých“ strojích, ale z logiky věci je to za cenu vyššího vytížení pro dané efekty, kterými LXDE – IceWM – pekwm zkrátka nedisponují.

Celkově nepovažuji nárůst spotřeby za významný. Zhruba +7 W v klidu, resp. +15 W při úkonech v GUI vyústí u Haswell stroje v 1kWh nárůst spotřeby za zhruba

Jelikož mám s tímto Haswell strojem mnohaletou zkušenost z jeho používání jako hlavního stroje (z uplynulých 112 měsíců jsem měl tento stroj jako primární 83 měsíců), vím, jak se na něm chová prakticky vše, co se dnes používá (z linuxových desktopů). Ale i to Plasma 5 a nyní Plasma 6 změnila.

Letmý průzkum skrze desktopy mě dovádí k poznání, že současná KDE Plasma, bez ohledu na to, zdali běží na slušném osmijádru, nebo stařičkém čtyřjádru, neběží o nic pomaleji než staré dobré desktopy jako Xfce či její „papírově svižnější“ Qt6 souputník, LXQt.

Speciálně u LXQt si dovolím tvrdit, že oproti současné KDE Plasmě nepřináší žádné výkonnostní výhody, které by kompenzovaly celkově horší rozvinutost tohoto prostředí. Snad jedině LXDE je viditelně svižnější a výrazně úspornější na zdroje, ale to není nic nového, to platí léta letoucí. Netřeba jistě ani zmiňovat grafická rozhraní jako IceWM, OpenBox a podobné, které jsou a vždy budou fungovat v mžiku oka.

Pomalé jen náročné weby

Jediné momenty, kdy čtyřjádrový Haswell z roku 2014 nestíhá, jsou ty, kde je přetížen hromadou náročných věcí, myšleno například načítání několika stránek na YouTube, které jsou nepříjemně složité co do formátování stránky a JavaScriptových kódů. Pak jej lze snadněji „zakuckat“ než o šest let mladší šestnáctivlákno, nicméně s tím těžko někdy něco KDE Plasma nadělá.

Je to mimochodem podobné ve Firefoxu i Chromiu, jakkoli Chromium je – opět nepřekvapivě – svižnější.

Plasma 6.1, desktop na jedničku

Obecně je Plasma 6.1 příjemné prostředí. Dostala v této verzi i přepracované některé animace, například Alt-Tabování mezi okny je hezky animované (a na iGPU Haswell ve FullHD příjemně plynulé), lépe vyhlížející je i efekt při Overview zobrazení oken, vyhledávání je opravdu daleko lépe protkané do různých částí systému a tak bych mohl pokračovat. Nicméně je to celé graficky náročnější, což uživatel čehokoli starého maximálně 5 let ani nepozná, ale my staromilci s desetiletými stroj to zříme na oné vyšší spotřebě.

Jistěže lze v Plasmě animace povypínat, ale tím tento desktop ztratí část svojí elegance. Takže uživatel má, a to i na ±10 let starém Intelu, na výběr: buď si nechá všechny efekty hezké a plynulé, ale za cenu vyšší spotřeby, nebo je povypíná a vrátí se spotřebou do předchozího stavu, nebo si nastaví nějaký kompromis mezi. Kouzlo KDE je v tom, že dává uživateli naprostou volnost v tom, jak si desktop přizpůsobí, a to je právě to dávné kouzlo i u zbrusu nové Plasmy 6.1, která (nejen) tripple-bufferingem dává uživateli možnost vůbec nad něčím takovým i na starém stroji uvažovat.