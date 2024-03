KDE Plasma 6: desktop pro příští dekádu

To hlavní v pozadí a podpora verzí

S vydáním Plasmy 6.0 se KDE posouvá do moderní éry, která samozřejmě nemusí každému vyhovovat. Bez ohledu na to je ale Plasma odteď desktopem postaveným na výrazně novějším frameworku Qt6 a ve výchozím nastavení běží na „zobrazovacím serveru“ Wayland, ve vlastní implementaci kompozitoru KWin.

Nadále je zachována kompatibilita, takže na Plasmě 6 bez potíží běží i aplikace pro starší verze Qt, stejně jako je Plasma 6 schopna běhu na X11 / X.Org. Jen je potřeba počítat s tím, že pozornost vývojářů odteď plně směřuje ke Qt6 a Waylandu. Pro ostatní je tu Plasma 5.27 LTS, která nadále dostává dílčí opravy chyb, případně pro ještě drsnější archeology generačně předchozí řešení vycházející z KDE 3.5, tedy desktopové prostředí TDE – Trinity Desktop Enviroment.

Rovnou na úvod vzpomeňme, že Plasma 6.0.0 už dostala aktualizaci, Plasma 6.0.1 řeší řadu nahlášených chyb, ostatně už původní šestku provázela informace o známých chybách. Sousto kombinující Qt6 a Wayland je přeci jen hodně velké, a tak dejme vývojářům čas vše vyladit. Za mě osobně je šestková Plasma nyní již dobře použitelná, kdo si počká třeba na nějakou další „tečkovou“ verzi, případně až na Plasmu 6.1, která „už je ve výrobě“. Pětková řada je, jak již zaznělo, stále plně podporována.





Obecně ale přechod na Qt6 a Wayland přináší lepší zabezpečení tohoto desktopového prostředí a také vyšší rychlost, efektivitu, podporu nového a budoucího hardwaru a právě onu možnost po mnoho dalších let desktop vyvíjet. Vždyť Qt5 je z roku 2012 a standardní podpora této řady, tedy Qt 5.15, už skončila před téměř rokem a příští rok v květnu doběhne i rozšířená podpora pro subscribery.

Co je nového

Nově byly zkombinovány efekty Overview a Desktop Grid do jednoho, který zčásti evokuje fungování přepínání oken a plochy z GNOME a zčásti jde vlastní cestou, a to cestou pro mě přehlednější a příjemnější na používání se srovnání s tím, co nabízí Plasma 5.27. Současně tvůrci desktopu výrazně vylepšili podporu gest na touchpadu.





Plasma 6 částečně podporu HDR zobrazení, a to na monitorech, které jej umí, a s patřičně vybaveným softwarem. Každému monitoru lze přidělit jeho ICC profil a Plasma přizpůsobí zobrazení tak, aby bylo skrze všechny konzistentní. Aplikace jsou ale stále omezeny na barevný prostor sRGB (pracuje se ale na podpoře dalších barevných prostorů).

Přibyla též podpora barevných filtrů simulujících tři typy barvosleposti – protanopie (nevnímání červené barvy), deuteranopie (nevnímání zelené barvy), tritanopie (nevnímání modré barvy).

Jednou z prvních věcí, které si uživatel u výchozí Plasmy 6 všimne, je plovoucí hlavní panel s okraji. Lze jej samozřejmě ukotvit. Obdobně dostala šestková Plasma několik změn ve výchozím nastavení chování či vzhledu prostředí, které lze snadno předělat třeba na nastavení z Plasmy 5. Jde o výběr souborů či složek jedním kliknutím (místo dvojkliku), ťuknutí na touchpad jako kliknutí (na Waylandu), již zmíněný Wayland jako výchozí zobrazovací technologie, nový výchozí přepínač úloh „Thumbnail Grid“, přesun na dané místo po kliknutí na toto místo v posuvníku (ne jen posuv o jednu obrazovku v daném směru), konec přepínání ploch rolováním kolečkem a nakonec také panely ve výchozím nastavení plovoucí.

Výchozí téma vzhledu prostředí Breeze vypadá velmi mírně jinak.

Nastavení systému jsou nyní uživatelsky přívětivější a přehlednější, s menším počtem vnořených stránek. V mnoha nastaveních došlo k přesunu tlačítek do nástrojové lišty, takže vzhled všech těchto nastavení je konzistentnější a navíc nabízí více prostoru pro skutečný obsah, ne jen potvrzovací tlačítka apod. Uživatelsky upravit lze zvukové téma desktopy, výchozí se jmenuje Ocean a nahrazuje dosavadní Oxygen. Snadněji lze též nastavovat výchozí aplikace pro dané přípony souborů, například všemožné zvukové a video soubory.

Vrací se efekt 3D kostky, oblíbený to fenomén éry Compizu. Dále tvůrci zapracovali na efektivitě vyhledávání v rámci Plasmy, které je nyní i o více než 200 % rychlejší při prohledávání nedávných dokumentů, až o 60 % rychlejší při hledání aplikace a obecně na svoji práci potřebuje až o 30 % méně cyklů CPU.

Vylepšen je proces odemykání systému pomocí otisku prstu, oproti pětkové Plasmě jsou současně podporovány obě možnosti (otisk prstu a hesla). Lze využívat současně více islámských kalendářů (podporován je v appletu jak astronomický, tak k Mecce vztažený Umm al-Qura, vedle již dříve podporovaných běžných kalendářů jako juliánský, čínský lunární, indický, hebrejský, perský a islámský civilní).

Řady novinek se dočkala i mobilní Plasma, má novou výchozí obrazovku, uživatelé si mohou uspořádávat preferované aplikace, seskupovat je. Při prvním spuštění je uvítá nová uvítací obrazovka, provede úvodními nastaveními (WiFi, časová zóna, škálování displeje, mobilní připojení).

Pár slov k aplikacím, tedy Gear

Nevyšla jen Plasma 6 a s ní související v pozadí pracující základ Frameworks 6, ale i patřičně aktualizovaný balík, který jsme kdysi znali jako Applications, dnes Gear.Verze 24.02 přináší mnohé novinky, souvisejících převážně s přechodem na Qt6.

Mnoha vylepšení zejména v oblasti zabezpečení a soukromí doznal balík Kontact. KMail zase umí odstraňovat z emailů sledovací části odkazů a reklamy, za pomoci pokročilejšího blokovače těchto prvků napsaného v Rustu. KOrganizer podporuje odesílání šifrovaných a podepsaných emailových pozvánek, nechybí vylepšený GnuPG frontend Kleopatra.

KDE má vlastního asistenta na cesty, aplikaci Itinerář. Nově přináší řadu vylepšení použitelnosti, předělané rozhraní, vylepšené mapy atd. V balíku Education byla zase do Qt6 přepsána řada aplikací. Kdenlive má nezávisle na všem svoji obligátní várku vylepšení, například možnost vyměnit audio či video stopu přímo v rámci časové osy, vylepšení pro titulky (možnost zahrnout více stop, import/export atd.), nastavit lze výchozí metodu interpolace pro škálování videa při renderu.

Správce souborů Dolphin byl kompletně přepracován. Přibyla vylepšení přístupnosti, jsou zde klávesové zkratky pro hlavní menu (F10) a kontextové menu (Shift+F10). Spectacle zase přináší vylepšení v nahrávání obrazovky a podporu nahrávání jen její části, plus další klávesové zkratky. Najdeme zde i vylepšený klient pro Matrix, NeoChat, či PlasmaTube jako klient pro YouTube postavený nad Invidious, též s omezenou podporou nejen pro PeerTube. Nechybí Tokodon pro síť Mastodont.

Řadu věcí zase ocení vývojáři, třeba vylepšený editor Kate, aktualizovanou verzi Konsole a Yakuake, KDE Connect schopný se připojit na další BT zařízení, novější hudební přehrávač Elisa atd.

Zkrátka když jsem v polovině ledna psal svoje dojmy z Plasmy 6.0 na bázi beta verze, nešetřil jsem chválou. I pro ostrou verzi bych volil stejná slova.